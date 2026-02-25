BILLA věnovala 450.000 Kč České olympijské nadaci

Slavnostní předání proběhlo během závěru Českého olympijského festivalu v Českých Budějovicích, kde symbolický šek osobně předal finanční ředitel společnosti BILLA ČR Björn Feuerstake. Dar navazuje na partnerství BILLY s Českým olympijským výborem, které stojí na společné snaze přibližovat dětem sport i principy vyváženého stravování jako přirozenou součást jejich každodenního života.
„Každé dítě si zaslouží možnost sportovat, bez ohledu na to, z jakého prostředí pochází. A stejně tak si zaslouží mít přístup k vyvážené stravě, která mu dodá energii a podporu pro jeho sportovní sny. Vidíme, jak velkou roli hraje finanční situace rodiny v tom, zda dítě u sportu vydrží. Proto jsme se rozhodli podporovat Českou olympijskou nadaci dlouhodobě. Když dětem umožníme zůstat u sportu a zároveň jim pomáháme vytvářet zdravé návyky, dáváme jim šanci růst, věřit si a objevovat vlastní potenciál,“ uvedl Björn Feuerstake, finanční ředitel BILLA ČR.
Česká olympijská nadace pomáhá dětem ve věku 6 až 18 let, které mají chuť sportovat, ale jejich rodiny, pěstouni či dětské domovy často stojí před volbou mezi základními potřebami a sportovními aktivitami. Právě zde má podpora BILLY zásadní dopad: ulevuje od každodenních výdajů a umožňuje rodinám uvolnit prostředky na tréninky, dopravu, členské příspěvky či další náklady spojené se sportem. Pomoc tak otevírá dveře dětem, které by jinak musely své sportovní sny odložit.
„Vnímáme, že sport je pro děti důležitou součástí jejich života, díky které se nejen hýbou, ale i navazují nová přátelství, zažívají pocit úspěchu a vítězství, učí se přijímat prohry. Díky sportu vědí, co je to zdravý životní styl. Velice si ceníme podpory společnosti BILLA, která nám dlouhodobě pomáhá podpořit děti v jejich sportovních aktivitách a vykouzlit jim tak úsměv na tváři,“ uvedla ředitelka České olympijské nadace Veronika Opršalová.
O partnerství BILLY a Českého olympijského týmu
Partnerství BILLY s Českým olympijským týmem začalo v roce 2024 a stojí na společném závazku podporovat zdravý a aktivní životní styl dětí i dospělých. BILLA jako oficiální partner Českého olympijského týmu rozvíjí projekty zaměřené na vyvážené stravování, podporu sportovních aktivit a inspiraci mladé generace k pohybu. Spolupráce zahrnuje také podporu ambasadorů, edukativní kampaně a aktivity na sportovních akcích po celé České republice.
Zdroj: BILLA ČR