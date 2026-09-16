BILLA vrací do své aplikace Zrádce. Ve hře je i Toyota Yaris

Jako partner reality show Zrádci přenesla BILLA ČR v loňském roce populární televizní formát také do aplikace BILLA klub. Kampaň pomohla aplikaci dostat na první místo ve stahování v České republice a potvrdila, že zákazníci mají zájem o obsah, který propojuje výhody věrnostního programu se zábavou.
„Věrnostní program dnes nestojí jen na slevách, ale také na schopnosti zákazníky dlouhodobě zapojovat a odměňovat. Herní prvky v aplikaci přinášejí další rozměr zákaznického zážitku a dávají členům BILLA klubu nový důvod, proč se do ní pravidelně vracet. Loňská spolupráce se Zrádci potvrdila, že o podobný typ obsahu mají zákazníci velký zájem, a proto na ni navazujeme novou Hrou věrnosti. Vedle tematických cen mohou tentokrát soutěžit také o hlavní výhru v podobě nového automobilu,“ říká Lucia Popíková, vedoucí týmu věrnostních kampaní a CRM společnosti BILLA ČR.
Nová Hra věrnosti je inspirována světem populární reality show Zrádci. Účastníci soutěže se mohou v aplikaci BILLA klub zapojit do čtyř herních módů nazvaných Zvěd, Pátrač, Naslouchač a Hradní štěstěna. Za plnění herních úkolů získávají virtuální body – zlaťáky –, které rozhodují o jejich pozici v celkovém pořadí.
Hlavní výhrou soutěže je automobil Toyota Yaris. Připraveny jsou také dárkové karty do prodejen BILLA, každá v hodnotě 5000 Kč, tříměsíční předplatné prima+ Premium nebo tematické ceny inspirované pořadem Zrádci včetně kšiltovek, deskové či karetní hry. Soutěž probíhá od 16. září do 8. prosince 2026 a zapojit se do ní mohou všichni členové BILLA klubu prostřednictvím mobilní aplikace.
BILLA klub patří mezi největší věrnostní programy na českém maloobchodním trhu a vedle personalizovaných kuponů, exkluzivních slev či digitální věrnostní karty nabízí také řadu soutěží a speciálních akcí, které zákazníkům přinášejí další odměny za jejich každodenní nákupy.
Zdroj: BILLA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59189.