BILLA vtahuje zákazníky do olympijské atmosféry: hry o hodnotné ceny i speciální produkty

Praha 22. ledna 2026 (PROTEXT) - Zimní olympijské hry klepou na dveře a společnost BILLA ČR jako generální partner Českého olympijského týmu u toho nebude chybět. Jejich dlouhodobé partnerství spojuje podporu českých sportovců a důraz na vyvážené stravování. BILLA pro své zákazníky připravila rozsáhlou olympijskou kampaň, která propojuje kvalitní a pestrou stravu, fandění, fair play, soutěživost i týmového ducha. Od 21. ledna do 3. března 2026 se zákazníci mohou těšit na výherní stírací losy, interaktivní hru v aplikaci BILLA klubu nebo na zvýhodněné produkty. Mezi hlavními cenami kampaně jsou automobil Toyota Corolla Cross, zájezd do italských Dolomit či dárkové karty v hodnotě až 100.000 Kč.

Olympijské stírací losy: každý los v BILLE vyhrává

Češi milují soutěže, hry a možnost něco vyhrát – a právě na tom BILLA svou olympijskou kampaň staví. V období od 21. ledna do 3. března 2026 získá každý člen BILLA klubu za nákup nad 700 Kč výherní stírací los přímo v prodejnách BILLA. A důležité je jedno: každý los vyhrává.

Zákazníci mohou získat slevy na nákup, vybrané produkty za symbolickou cenu nebo dárkové karty v hodnotě až 100.000 Kč. Olympijské losy tak přinášejí jistou výhru při každém nákupu a ještě více radosti z každodenního fandění.

Medailová mise v aplikaci BILLA klubu: hra o Toyotu Corolla Cross a další ceny

Součástí olympijské kampaně je také nová interaktivní hra Medailová mise, dostupná přímo v aplikaci BILLA klubu. Věrní zákazníci si ji mohou zahrát za nasbírané body a zapojit se do soutěže o atraktivní ceny.

Ve hře se soutěží například o rodinný zájezd do Dolomit od cestovní kanceláře Nev-Dama, nákupní vouchery v hodnotě 5000 Kč do prodejen BILLA, předplatné prima+ Premium a hlavní cenu – vůz Toyota Corolla Cross.

Princip hry je jednoduchý: hráči sbírají herní body – tzv. "medailíky" – prostřednictvím olympijských kvízů a hry Medailové štěstí. Ty následně proměňují za slevy, produkty zdarma nebo další body a své skóre i umístění v žebříčku sledují pohodlně přímo v aplikaci.

"Fandění, fair play a společné emoce spojené se zimními olympijskými hrami budou pro mnoho Čechů jedním z nejsilnějších momentů letošního roku. Víme, že naši zákazníci milují hravé kampaně a soutěže, které spojují zábavu s možností získat atraktivní odměny. Naše olympijské losy i hra Medailová mise přinášejí jistou výhru každému a těm nejšťastnějším skutečně nezapomenutelné zážitky. Věříme, že si zákazníci atmosféru her užijí naplno – při fandění i při nákupech v BILLE," říká Lucia Popíková, vedoucí týmu CRM & Digital BILLA ČR.

Když to "zacinká", slaví se v BILLA stylu

Na zákazníky využívající aplikaci BILLA klub čeká další speciální olympijská akce. Kdykoli čeští sportovci získají na zimních olympijských hrách medaili, BILLA následující den nabídne vybrané produkty za zvýhodněné ceny s kuponem v aplikaci BILLA klub. Speciální produkty budou uvedené i v aktuálním letáku. Akce startuje 4. února a potrvá po celou dobu her.

Princip je jednoduchý a radostný zároveň: úspěchy českých reprezentantů se budou slavit nejen v olympijské vesnici, ale i v prodejnách BILLA. Zákazníci tak mohou sdílet medailovou radost ve stylu BILLA – ve velkém a s kvalitním jídlem za mimořádnou cenu.

Olympijská edice Nice Bites

Fandění ke sportu neodmyslitelně patří – a stejně tak dobré jídlo. BILLA proto speciálně u příležitosti zimních olympijských her uvedla na trh olympijskou edici ořechů Nice Bites hned v několika variantách. Zákazníci se mohou těšit například na vítězný mix s lyofilizovaným ovocem, který se stane ideálním společníkem pro sledování sportovních přenosů i oslavy každého úspěchu českých sportovců.

Společné zážitky od startu až po konec her

"Jako dlouholetý partner Českého olympijského týmu společně podporujeme vyvážené stravování a zároveň hodnoty, které jsou se sportem neodmyslitelně spojené – fair play, týmového ducha i radost z fandění. Tyto principy se promítají i do letošní olympijské komunikační kampaně včetně nových reklamních spotů. Zákazníkům tak přinášíme nejen příklady pestrého jídelníčku, ale také řadu aktivit, díky nimž si mohou atmosféru her užít naplno při každodenních nákupech. Olympijská kampaň startuje už 21. ledna, pojďme tedy fandit společně," uvádí Ivana Stará, vedoucí strategického marketingu BILLA ČR.

 

 

BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991. S obratem ve výši více než 35 mld. Kč (2023), s 289 prodejnami a více než 6500 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. Společnost BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již 72 % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí jejích vybraných privátních značek – především Vocílky a České farmy. Mezi další oblíbené privátní značky se řadí Srdce domova, Nice Bites, BILLA bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA Ready, BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Milora.

REWE International AG je lídrem na rakouském trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3694 prodejnách v Evropě zaměstnává téměř 80.000 pracovníků. REWE International AG je součástí německé REWE Group, která působí ve 13 zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorfu provozuje obchodní společnosti BILLA, BILLA PLUS, PENNY, BIPA a ADEG a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v 7 zemích střední a východní Evropy. Více informací na http://www.billa.cz.

 

 

