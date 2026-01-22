BILLA vtahuje zákazníky do olympijské atmosféry: hry o hodnotné ceny i speciální produkty

Olympijské stírací losy: každý los v BILLE vyhrává
Češi milují soutěže, hry a možnost něco vyhrát – a právě na tom BILLA svou olympijskou kampaň staví. V období od 21. ledna do 3. března 2026 získá každý člen BILLA klubu za nákup nad 700 Kč výherní stírací los přímo v prodejnách BILLA. A důležité je jedno: každý los vyhrává.
Zákazníci mohou získat slevy na nákup, vybrané produkty za symbolickou cenu nebo dárkové karty v hodnotě až 100.000 Kč. Olympijské losy tak přinášejí jistou výhru při každém nákupu a ještě více radosti z každodenního fandění.
Medailová mise v aplikaci BILLA klubu: hra o Toyotu Corolla Cross a další ceny
Součástí olympijské kampaně je také nová interaktivní hra Medailová mise, dostupná přímo v aplikaci BILLA klubu. Věrní zákazníci si ji mohou zahrát za nasbírané body a zapojit se do soutěže o atraktivní ceny.
Ve hře se soutěží například o rodinný zájezd do Dolomit od cestovní kanceláře Nev-Dama, nákupní vouchery v hodnotě 5000 Kč do prodejen BILLA, předplatné prima+ Premium a hlavní cenu – vůz Toyota Corolla Cross.
Princip hry je jednoduchý: hráči sbírají herní body – tzv. "medailíky" – prostřednictvím olympijských kvízů a hry Medailové štěstí. Ty následně proměňují za slevy, produkty zdarma nebo další body a své skóre i umístění v žebříčku sledují pohodlně přímo v aplikaci.
"Fandění, fair play a společné emoce spojené se zimními olympijskými hrami budou pro mnoho Čechů jedním z nejsilnějších momentů letošního roku. Víme, že naši zákazníci milují hravé kampaně a soutěže, které spojují zábavu s možností získat atraktivní odměny. Naše olympijské losy i hra Medailová mise přinášejí jistou výhru každému a těm nejšťastnějším skutečně nezapomenutelné zážitky. Věříme, že si zákazníci atmosféru her užijí naplno – při fandění i při nákupech v BILLE," říká Lucia Popíková, vedoucí týmu CRM & Digital BILLA ČR.
Když to "zacinká", slaví se v BILLA stylu
Na zákazníky využívající aplikaci BILLA klub čeká další speciální olympijská akce. Kdykoli čeští sportovci získají na zimních olympijských hrách medaili, BILLA následující den nabídne vybrané produkty za zvýhodněné ceny s kuponem v aplikaci BILLA klub. Speciální produkty budou uvedené i v aktuálním letáku. Akce startuje 4. února a potrvá po celou dobu her.
Princip je jednoduchý a radostný zároveň: úspěchy českých reprezentantů se budou slavit nejen v olympijské vesnici, ale i v prodejnách BILLA. Zákazníci tak mohou sdílet medailovou radost ve stylu BILLA – ve velkém a s kvalitním jídlem za mimořádnou cenu.
Olympijská edice Nice Bites
Fandění ke sportu neodmyslitelně patří – a stejně tak dobré jídlo. BILLA proto speciálně u příležitosti zimních olympijských her uvedla na trh olympijskou edici ořechů Nice Bites hned v několika variantách. Zákazníci se mohou těšit například na vítězný mix s lyofilizovaným ovocem, který se stane ideálním společníkem pro sledování sportovních přenosů i oslavy každého úspěchu českých sportovců.
Společné zážitky od startu až po konec her
"Jako dlouholetý partner Českého olympijského týmu společně podporujeme vyvážené stravování a zároveň hodnoty, které jsou se sportem neodmyslitelně spojené – fair play, týmového ducha i radost z fandění. Tyto principy se promítají i do letošní olympijské komunikační kampaně včetně nových reklamních spotů. Zákazníkům tak přinášíme nejen příklady pestrého jídelníčku, ale také řadu aktivit, díky nimž si mohou atmosféru her užít naplno při každodenních nákupech. Olympijská kampaň startuje už 21. ledna, pojďme tedy fandit společně," uvádí Ivana Stará, vedoucí strategického marketingu BILLA ČR.
Zdroj: BILLA