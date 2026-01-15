BILLA Žampa Cup Ski Race se blíží. Pec pod Sněžkou ožije sportem a zábavou

Modletice 15. ledna 2026 (PROTEXT) - Už máte připravené lyže a zimní výbavu na víkend? Oblíbený dětský závod BILLA Žampa Cup Ski Race v Peci pod Sněžkou se rychle blíží a nabídne skvělý program pro malé sportovce i jejich doprovod. Registrace na závod je stále otevřená a vzhledem ke slibné předpovědi počasí je ideální čas zvážit účast. Akce proběhne v sobotu 17. ledna 2026 a představuje jedinečnou příležitost pro děti, které milují sníh, hory a společný čas venku.

Závod však není jen o sportovních výkonech. Přímo v centru dění bude připraven bohatý doprovodný program, který zabaví celou rodinu. V BILLA zóně vyváženého stravování čekají soutěže zaměřené na ideálně sestavené jídlo, oblíbená hra cornhole nebo tematický kvíz.

Součástí programu bude také možnost vyfotit se s maketou ambasadora společnosti BILLA Honzou Zabystřanem v životní velikosti a poslat mu osobní vzkaz před jeho odjezdem na zimní olympijské hry. Pro fanoušky technologií bude připravena virtuální realita, která návštěvníky vtáhne přímo do světa lyžování.

Zvláštním momentem dne bude promítání Zabystřanova sjezdu ze světového poháru ve švýcarském Wengenu. Honza Zabystřan je nejen špičkový sportovec, ale také inspirativní tvář podporující vyvážené stravování a aktivní životní styl.

Kompletní program BILLA Žampa Cupu a registrace jsou k dispozici na www.zampacup.com. Akce nabídne kombinaci sportu, zábavy a rodinné atmosféry v krásném horském prostředí.

 

BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991. S obratem ve výši více než 35 mld. Kč (2023), s 289 prodejnami a více než 6500 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. Společnost BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již 72 % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí jejích vybraných privátních značek – především Vocílky a České farmy. Mezi další oblíbené privátní značky se řadí Srdce domova, Nice Bites, BILLA bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA Ready, BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Milora.

REWE International AG je lídrem na rakouském trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3694 prodejnách v Evropě zaměstnává téměř 80 000 pracovníků. REWE International AG je součástí německé REWE Group, která působí ve 13 zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorfu provozuje obchodní společnosti BILLA, BILLA PLUS, PENNY, BIPA a ADEG a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v 7 zemích střední a východní Evropy. Více informací na http://www.billa.cz.

 

Zdroj: BILLA

 

PROTEXT

 

