BILLA Žampa Cup Ski Race se blíží. Pec pod Sněžkou ožije sportem a zábavou

Závod však není jen o sportovních výkonech. Přímo v centru dění bude připraven bohatý doprovodný program, který zabaví celou rodinu. V BILLA zóně vyváženého stravování čekají soutěže zaměřené na ideálně sestavené jídlo, oblíbená hra cornhole nebo tematický kvíz.
Součástí programu bude také možnost vyfotit se s maketou ambasadora společnosti BILLA Honzou Zabystřanem v životní velikosti a poslat mu osobní vzkaz před jeho odjezdem na zimní olympijské hry. Pro fanoušky technologií bude připravena virtuální realita, která návštěvníky vtáhne přímo do světa lyžování.
Zvláštním momentem dne bude promítání Zabystřanova sjezdu ze světového poháru ve švýcarském Wengenu. Honza Zabystřan je nejen špičkový sportovec, ale také inspirativní tvář podporující vyvážené stravování a aktivní životní styl.
Kompletní program BILLA Žampa Cupu a registrace jsou k dispozici na www.zampacup.com. Akce nabídne kombinaci sportu, zábavy a rodinné atmosféry v krásném horském prostředí.
Zdroj: BILLA
PROTEXT