Binance a Franklin Templeton umožní využít výnosové fondy jako kolaterál

Franklin Templeton patří mezi největší světové správce aktiv, s historií sahající do roku 1947 a správou majetku v řádu bilionů dolarů. V posledních letech se výrazně zaměřuje na tokenizaci tradičních finančních nástrojů. Prostřednictvím své platformy Benji vydává tokenizované podíly fondů peněžního trhu (money market funds, MMF) – tedy regulovaných, konzervativních nástrojů běžně využívaných institucemi pro správu likvidity.
Právě tyto tokenizované podíly je nyní možné využít jako kolaterál při obchodování na Binance. Jako největší globální kryptoměnová burza Binance pravidelně rozšiřuje nabídku institucionálních služeb – od pokročilých obchodních nástrojů po řešení oddělené úschovy a vypořádání. Samotná aktiva zůstávají uložená mimo burzu u třetí strany a jejich hodnota je zrcadlena v obchodním prostředí Binance prostřednictvím custody infrastruktury společnosti Ceffu. To výrazně zvyšuje kapitálovou efektivitu, jelikož investor nemusí „zaparkovat“ hotovost na burze, aby mohl obchodovat.
Pro institucionální hráče jde o řešení dlouhodobého napětí mezi bezpečností a flexibilitou. Kryptotrhy fungují nepřetržitě, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Tradiční finanční infrastruktura je naopak postavená na pracovní době a zúčtovacích cyklech. Tokenizované fondy peněžního trhu představují most mezi těmito světy, kombinují regulovaný výnosový nástroj s digitální použitelností v reálném čase.
Zároveň je to další krok v postupném sbližování tradičních financí a digitálních aktiv. Partnerství oznámené v září 2025 nebylo jen formálním memorandem. Spuštění konkrétního produktu ukazuje, že velcí globální správci aktiv už nezkoumají blockchain pouze teoreticky, ale integrují ho do své produktové nabídky.
Pro širší veřejnost je to důležitý signál. Kryptoměnový trh se posouvá od experimentální fáze k infrastruktuře, kterou využívají i největší finanční instituce světa. Tokenizace přestává být buzzwordem a stává se praktickým nástrojem, jak efektivněji pracovat s kapitálem napříč finančními trhy.
Zdroj: Binance