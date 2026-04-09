Binance Academy a Open Campus spouští kurz na decentralizované vzdělávání

Kurz vznikl ve spolupráci s projektem Open Campus, komunitně řízeným protokolem, jehož cílem je decentralizovat vzdělávací sektor a zpřístupnit kvalitní vzdělání komukoli na světě. Zaměřuje se na základy ekosystému Open Campus, jeho blockchainu EDU Chain a principy tzv. EduFi, tedy propojení vzdělávání a decentralizovaných financí.
„Vzdělávání by mělo být dostupné pro každého, bez ohledu na to, kde žije a bez zbytečných institucionálních bariér. Spolupráce s Open Campus je dalším krokem k tomu, jak přiblížit decentralizované vzdělávání širší veřejnosti,“ říká Kyrylo Khomiakov, generální manažer pro CEE.
Výukový program je určen především začátečníkům a skládá se z několika částí, které vede Jonah Lau, Project Lead Open Campus a zástupce společnosti Animoca Brands. Studenti se v něm seznámí s architekturou EDU Chainu, jejím fungováním a využití, tokenomikou tokenu EDU a další.
EDU Chain představuje infrastrukturu nové generace, která umožňuje vzdělávání po celém světě. Blockchain nezná hranice ani jiná institucionální omezení. Na EDU Chainu je možné vydávat například ověřitelné diplomy a certifikáty a to ve formě blockchainových tokenů nebo NFT, což eliminuje podvody s kvalifikacemi. Součástí ekosystému je také podpora tzv. EduFi, která zahrnuje například studentské půjčky na blockchainu nebo přináší možnosti vyučujícím jak monetizovat jejich vzdělávací obsah.
Platforma Binance Academy dlouhodobě rozvíjí vzdělávací aktivity nejen online, ale i ve spolupráci s akademickou sférou. V České republice spolupracuje například s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde pro studenty začátkem dubna uspořádala přednášku zaměřenou na tradingové a investiční strategie. Cílem je podpořit širší porozumění technologiím Web3 a jejich praktickému využití napříč obory.
