Binance dosáhla druhého významného právního vítězství krátce po sobě

V rozhodnutí soud konstatoval, že žaloba trpí zásadními právními i faktickými nedostatky. Rozhodnutí zamítnout všechny vznesené nároky představuje pro Binance jednoznačné a významné právní vítězství.
Soudce označil podání žalobců za tzv. „shotgun pleading“ – tedy žalobu formulovanou nepřehledně a bez jasného vymezení jednotlivých nároků. Podle soudu žaloba nedokázala konkrétně specifikovat jednotlivá tvrzení a neoprávněně spojovala všechny žalované strany dohromady, aniž by rozlišovala jejich individuální jednání či odpovědnost.
Rozhodnutí rovněž zdůrazňuje, že žalobci nesplnili základní procesní požadavek na předložení „stručného a jasného vyjádření“ svých nároků. Soud současně poskytl žalobcům lhůtu do 10. dubna 2026, aby mohli podat upravenou verzi žaloby, která odstraní identifikované nedostatky. Soudce však zároveň upozornil, že pokud se žalobcům nepodaří tyto problémy adekvátně napravit, bude celý případ definitivně zamítnut.
„Toto rozhodnutí potvrzuje náš pevný závazek chránit společnost Binance i naši komunitu před nepodloženými a účelovými žalobami,“ uvedla Eleanor Hughes, vedoucí právního oddělení společnosti Binance. „Dodržování sankčních režimů a prevence financování terorismu jsou mimořádně závažné právní oblasti. Vyžadují důkazy, právní preciznost a respekt k řádnému soudnímu procesu. Soudy již tyto žaloby posoudily ve dvou samostatných případech a shledaly je neopodstatněnými. Tyto výsledky hovoří samy za sebe.“
Hughes zároveň zdůraznila, že společnost nebude tolerovat pokusy zneužívat právní systém k útokům na celý obor. „Nadále zůstáváme plně odhodláni chránit transparentnost, bezpečnost a dodržování právních předpisů ve všech oblastech našeho podnikání.“
Nejnovější rozhodnutí přichází krátce po právním vítězství Binance u federálního soudu v New Yorku, který rovněž zamítl tvrzení, že by společnost pomáhala, spolupracovala či se podílela na aktivitách teroristických organizací. Společně tato rozhodnutí potvrzují pevné odhodlání společnosti Binance chránit svou platformu, uživatele i integritu celého ekosystému.
Binance dlouhodobě investuje do špičkové infrastruktury pro dodržování regulačních požadavků, spolupráce s regulátory a posilování právního řízení společnosti. Firma bude i nadále důsledně bránit své jméno proti jakýmkoli nepodloženým obviněním či pokusům o zkreslování její činnosti.
