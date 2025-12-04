Binance představuje nové vedení. Spoluzakladatelka Yi He doplní CEO Richarda Tenga

Dle Tenga se Yi He se na strategickém směřování Binance podílí od úplného začátku. „Yi patří ke klíčovým lidem, kteří tuto firmu formovali. Její způsob uvažování, důraz na potřeby uživatelů a schopnost proměnit inovace ve skutečné produkty výrazně ovlivnily to, čím je Binance dnes,“ uvedl. „Její jmenování považuji za přirozený krok — a zároveň za potvrzení, že chceme dál posilovat naše vedení v době, kdy se blížíme hranici 300 milionů uživatelů.“
Teng zároveň připomněl, že Binance se dlouhodobě soustředí na roli nejdůvěryhodnější a nejregulovanější globální burzy. „Yi pomáhá rozvíjet naši komunitu a posouvat produktové inovace. Naše společná ambice je jasná: vybudovat infrastrukturu Web3 a umožnit lidem po celém světě jednoduchý vstup do otevřenějšího a férovějšího finančního systému,“ doplnil.
Samotná Yi He nový model vedení vnímá jako závazek i příležitost. „Je pro mě ctí stát po boku Richarda, který přináší desetiletí zkušeností z regulovaných finančních trhů a patřil mezi první, kdo se věnovali regulaci kryptoměn v jejich počátcích,“ řekla. „Společně nabízíme rozdílné pohledy, ale stejný cíl: vést toto odvětví v klíčovém momentu jeho vývoje — s důrazem na odpovědnou globální expanzi, udržitelný růst a stabilní inovace, které vycházejí z potřeb našich uživatelů.“
