Binance rozbíjí skleněné stropy. Spouští kampaň na podporu žen v kryptosvětě

Kampaň si dává za cíl motivovat ženy k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti kryptoměn prostřednictvím vzdělávacích programů na Binance Academy. Nabídne poukázky na USDT v hodnotě 25 dolarů, každé z prvních 5 000 žen, které úspěšně dokončí určený kurz pro začátečníky. Binance chce touto cestou přispět k aktivnímu zapojení žen v kryptoměnovém sektoru a rozšířit povědomí o možnostech, které digitální měny nabízí pro jejich osobní a profesionální rozvoj. Ženy se do této iniciativy mohou zapojit již 6. března.

Jako součást kampaně na podporu žen v kryptosvětě představila Binance také jedinečnou luxusní vůni s názvem CRYPTO. Tento nevšední krok slouží nejen jako symbolické gesto k překonávání genderových bariér v kryptoměnovém prostoru, ale také jako způsob, jak zaujmout a přitáhnout pozornost k této důležité problematice.

„Odvážná a výrazná značka CRYPTO není vůně, kterou prodáváme - je to vzkaz ženám, že mají v kryptoměnové revoluci významnou roli,“ říká Rachel Conlan, marketingová ředitelka společnosti Binance. „Ve své práci v krypto průmyslu jsem již mnohokrát viděla neocenitelný přínos žen, které se odvážily vstoupit do této sféry. Jsme tu proto, abychom to ženám řekli: Nebuďte jen přihlížejícím. Prolomte skleněné stropy, zpochybněte stávající narativy a staňte se součástí této digitální transformace, která má předefinovat globální finance.“

Důkazem závazku Binance k rovnosti pohlaví je i skutečnost, že dva z pěti zaměstnanců této globální společnosti jsou ženy. Tento poměr je o to významnější, jelikož překračuje běžné standardy v technologickém a finančním sektoru, a ukazuje, že i v kryptosvětě mají ženy své nezastupitelné místo. Je to jeden z příkladů toho, jak mohou organizace aktivně přispívat k vytváření diverzifikovanějšího a inkluzivnějšího pracovního prostředí.

Z iniciativy Binance k Mezinárodnímu dni žen vyplývá důležitý odkaz. Kryptoměnový sektor, stejně jako jakékoliv jiné odvětví, potřebuje talenty, perspektivy a přínosy žen k tomu, aby mohl růst a rozvíjet se v plném rozsahu svých možností. Je nezbytné, aby se ženy staly nejen součástí těchto prostředí, ale aby v nich také hrály klíčové role.