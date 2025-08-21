Binance se stává prvním členem globální skupiny T3+ orientované na boj proti blockchainové kriminalitě

Autor:
  17:10
Praha 21. srpna 2025 (PROTEXT) - Společnost Binance, největší světová kryptoměnová burza, se stala prvním členem nově vzniklé skupiny T3+, jejímž cílem je boj proti nezákonným aktivitám na blockchainu.

V T3+ Binance spojuje síly se zakládajícími členy skupiny, společnostmi Tether, TRON a TRM Labs, kteří navazují na činnost své předchozí iniciativy T3 Financial Crime Unit (T3 FCU). Ta od svého vzniku v září 2024 zablokovala již více než 250 milionů USD pocházejících z trestné činnosti.

První společný úspěch

Ačkoli se Binance k iniciativě T3+ připojila teprve nedávno, již nyní přispěla k jejímu prvnímu úspěšnému zásahu. V koordinované akci bylo zmrazeno téměř 6 milionů USD, které měly spojitost s tzv. „pig butchering“ podvodem (schéma, při kterém podvodníci dlouhodobě budují důvěru oběti, aby ji nakonec přiměli investovat velké částky do falešných projektů a následně ji o vše připravili). Tento krok ukazuje, jakou sílu může mít spolupráce při ochraně uživatelů a celého kryptoměnového ekosystému.

„V Binance usilujeme o to, aby se kryptoměny staly bezpečnou a důvěryhodnou součástí finanční infrastruktury. Vstup do programu T3+ potvrzuje naši odhodlanost aktivně spolupracovat s partnery i s orgány činnými v trestním řízení a čelit nezákonným aktivitám v reálném čase,“ uvedl Nils Andersen-Röed, globální šéf Finanční zpravodajské jednotky společnosti Binance.

Síla spolupráce

T3 FCU během necelého roku zanalyzovala miliony transakcí v celkovém objemu přes 3 miliardy USD a pomohla odhalit mezinárodní zločinecké operace. Díky rozšíření spolupráce v rámci T3+ se nyní do boje proti zneužívání blockchainu zapojují i další klíčoví hráči, včetně burz a finančních institucí.

Paolo Ardoino, generální ředitel společnosti Tether, k tomu dodává: „Zmrazení více než 250 milionů USD za méně než rok je důkazem, že blockchain neumožňuje nezákonným aktivitám skrývat se. Díky T3+ můžeme tyto úspěchy dále škálovat napříč celým odvětvím.“

Justin Sun, zakladatel TRON, zdůraznil: „Naším cílem je, aby se kryptoměny staly bezpečným a důvěryhodným nástrojem pro uživatele po celém světě. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je v tomto ohledu klíčová.“

Chris Janczewski, vedoucí globálních vyšetřování v TRM Labs, doplnil: „Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení po celém světě ukazuje, že jednotka T3 FCU je schopna efektivně škálovat a posilovat partnerství veřejného a soukromého sektoru.“

Závazek Binance k bezpečnosti

Binance dlouhodobě investuje do systémů pro včasnou detekci hrozeb a blokaci podvodných aktivit. Mezi prosincem 2022 a květnem 2025 takto ochránila více než 7,5 milionu uživatelů před ztrátami v celkové hodnotě blížící se 10 miliardám USD.

Společnost hodlá i nadále posilovat své bezpečnostní a compliance programy a spolupracovat s regulátory a vyšetřovateli na celém světě. Zapojení do iniciativy T3+ je důležitým krokem na cestě k budoucnosti, kde se blockchainová inovace pojí s důvěrou, bezpečností a transparentností.

 

Zdroj: Binance

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Proč bych se vracela? ptá se erotický symbol Sharon Stone, když přijde řeč na remake Základního instinktu

Na jiskřivý film se stály před kinosály fronty. Lze oživit ducha dávných dob? Slavná herečka tvrdě odmítla účast v novém Základním instinktu. Více o tématu přináší Milan Rozšafný z webu kinobox.cz.

21. srpna 2025  19:06

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...

21. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  18:54

Na schodišti slávy v Ostravě přibyla hvězda hudebního skladatele Petra Kotíka

Hudební skladatel a umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby Petr Kotík dnes odhalil hvězdu se svým jménem na Jantarovém schodišti slávy v Dolní oblasti...

21. srpna 2025,  aktualizováno 

Otevřít TrutnOFF s Dymytry? Pestrost k nám vždy patřila, říká Geronimo

Na trutnovském Bojišti začíná legendární festival TrutnOFF, který se pod Krkonoše vrátil v roce 2023. Očekávaný koncert bývalého zpěváka Sex Pistols Johnny Rottena doplní mongolská skupina Hanggai,...

21. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Fiala: Otázka možné účasti ČR v mírové misi na Ukrajině je předčasná

Otázka případné účasti Česka v mírových jednotkách na Ukrajině je předčasná. Mír na Ukrajině zatím není a není jasné ani to, jak by eventuální mezinárodní...

21. srpna 2025  16:58,  aktualizováno  17:27

Policie navrhla obžalovat muže, jenž podle ní způsobil požár bazénu v Č.Krumlově

Policie navrhla obžalovat muže, který podle ní před rokem způsobil požár bazénu v Českém Krumlově. V květnu jej obvinila z trestného činu obecného ohrožení z...

21. srpna 2025  16:43,  aktualizováno  16:43

Ústecká zoo využije z fondu na svou záchranu 12 mil.Kč i na podklady k projektům

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem využije z fondu na svou záchranu téměř 12 milionů korun. Peníze použije i na zaplacení geotechnických a stavebně...

21. srpna 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  18:02

Nehoda kamionu a dodávky zastavila provoz na opravované D5 na Tachovsku

Nehoda nákladního auta a dodávky zastavila dnes odpoledne v obou směrech provoz na dálnici D5 na Tachovsku. ČTK o tom dnes informovalo Ředitelství silnic a...

21. srpna 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

Projekt KinoK digitálně chrání památky a otevírá je světu ve 12 jazycích

21. srpna 2025  17:47

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

19. srpna 2025  13:21,  aktualizováno  21.8 17:46

Švestková dráha: Vydejte se vlakem pod Českým středohořím za hrady, vínem i festivalem

Už je jí skoro 130 let. Párkrát měla namále. Švestkové sady, které jí daly název, tu kvetou spíš už jen ve vzpomínkách, přesto má dodnes lokálka z Litoměřic do Mostu své kouzlo. Jako užovka se plazí...

17. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  21.8 17:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.