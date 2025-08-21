Binance se stává prvním členem globální skupiny T3+ orientované na boj proti blockchainové kriminalitě

V T3+ Binance spojuje síly se zakládajícími členy skupiny, společnostmi Tether, TRON a TRM Labs, kteří navazují na činnost své předchozí iniciativy T3 Financial Crime Unit (T3 FCU). Ta od svého vzniku v září 2024 zablokovala již více než 250 milionů USD pocházejících z trestné činnosti.
První společný úspěch
Ačkoli se Binance k iniciativě T3+ připojila teprve nedávno, již nyní přispěla k jejímu prvnímu úspěšnému zásahu. V koordinované akci bylo zmrazeno téměř 6 milionů USD, které měly spojitost s tzv. „pig butchering“ podvodem (schéma, při kterém podvodníci dlouhodobě budují důvěru oběti, aby ji nakonec přiměli investovat velké částky do falešných projektů a následně ji o vše připravili). Tento krok ukazuje, jakou sílu může mít spolupráce při ochraně uživatelů a celého kryptoměnového ekosystému.
„V Binance usilujeme o to, aby se kryptoměny staly bezpečnou a důvěryhodnou součástí finanční infrastruktury. Vstup do programu T3+ potvrzuje naši odhodlanost aktivně spolupracovat s partnery i s orgány činnými v trestním řízení a čelit nezákonným aktivitám v reálném čase,“ uvedl Nils Andersen-Röed, globální šéf Finanční zpravodajské jednotky společnosti Binance.
Síla spolupráce
T3 FCU během necelého roku zanalyzovala miliony transakcí v celkovém objemu přes 3 miliardy USD a pomohla odhalit mezinárodní zločinecké operace. Díky rozšíření spolupráce v rámci T3+ se nyní do boje proti zneužívání blockchainu zapojují i další klíčoví hráči, včetně burz a finančních institucí.
Paolo Ardoino, generální ředitel společnosti Tether, k tomu dodává: „Zmrazení více než 250 milionů USD za méně než rok je důkazem, že blockchain neumožňuje nezákonným aktivitám skrývat se. Díky T3+ můžeme tyto úspěchy dále škálovat napříč celým odvětvím.“
Justin Sun, zakladatel TRON, zdůraznil: „Naším cílem je, aby se kryptoměny staly bezpečným a důvěryhodným nástrojem pro uživatele po celém světě. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je v tomto ohledu klíčová.“
Chris Janczewski, vedoucí globálních vyšetřování v TRM Labs, doplnil: „Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení po celém světě ukazuje, že jednotka T3 FCU je schopna efektivně škálovat a posilovat partnerství veřejného a soukromého sektoru.“
Závazek Binance k bezpečnosti
Binance dlouhodobě investuje do systémů pro včasnou detekci hrozeb a blokaci podvodných aktivit. Mezi prosincem 2022 a květnem 2025 takto ochránila více než 7,5 milionu uživatelů před ztrátami v celkové hodnotě blížící se 10 miliardám USD.
Společnost hodlá i nadále posilovat své bezpečnostní a compliance programy a spolupracovat s regulátory a vyšetřovateli na celém světě. Zapojení do iniciativy T3+ je důležitým krokem na cestě k budoucnosti, kde se blockchainová inovace pojí s důvěrou, bezpečností a transparentností.
Zdroj: Binance