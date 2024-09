Binance v uplynulém roce investovala do compliance více než 213 milionu dolarů

Tato opatření jsou součástí širší transformace nejen samotné společnosti, ale i celého kryptotrhu, který se posouvá směrem k bezpečnějšímu a regulovanějšímu prostředí. „Kryptoměnový svět už není tím divokým západem, jak ho někteří lidé v minulosti vnímali. Samotný trh a i my v Binance jsme se změnili a jsme připraveni vést odvětví do nové fáze, kde bude bezpečnost a dodržování pravidel hrát klíčovou roli,“ řekl Teng. Investice do compliance, včetně rozšíření týmu o 170 nových specialistů a zavádění umělé inteligence, jsou podle Tenga zásadní pro budoucí úspěch Binance.

„Uvědomujeme si, že náklady na tato robustní bezpečnostní opatření a compliance jsou značné, a ne každý hráč na trhu si je může dovolit. My jsme ale připraveni do této oblasti investovat, jak nejvíc bude možné. Vidíme v tom i jistou formu konkurenční výhody. Je totiž stále zřetelnější, že pro uživatele bezpečnost a transparentnost představují zásadní faktory při výběru platformy,“ uvedl Teng.

Společnost Binance prošla náročným obdobím, kdy se musela vyrovnat s chybami v minulosti, včetně zaplacení pokuty ve výši 4,3 miliardy dolarů za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz. „Ano, udělali jsme chyby, ale poučili jsme se z nich. Teď se transformujeme k lepšímu a nastavujeme nové standardy nejen v oblasti dodržování předpisů,“ uvedl Teng.

Binance se nyní soustředí na posílení své pozice jako lídra v bezpečném kryptoměnovém prostředí. Společnost nejenže investuje do compliance, ale také aktivně spolupracuje s regulačními orgány po celém světě, včetně získávání nových licencí v jurisdikcích, jako jsou Indonésie, Indie a Thajsko. „Máme jasnou vizi toho, kam směřujeme, a chceme být příkladem pro ostatní,“ dodal Teng. Binance každý rok obdrží více než 60 000 žádostí od orgánů činných v trestním řízení týkajících se vyšetřování kriminality na blockchainu.

„Zaplatili jsme vysokou cenu za naše chyby, ale věříme, že celý kryptotrh může těžit z toho, že se poučíme. Spoluprací s orgány činnými v trestním řízení a významnými investicemi do dodržování předpisů můžeme posunout celé odvětví k větší důvěryhodnosti,“ uzavřel Teng, Binance podle něj tak má všechny předpoklady stát se lídrem nového a bezpečnějšího kryptosvěta.

Zdroj: Binance