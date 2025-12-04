BingX pořádá na Tenerife setkání externích tvůrců obsahu, kde představuje inovace a vynikající výsledky komunity

Setkání se konalo od 28. do 30. listopadu a zahrnovalo pečlivě připravené networkingové akce, panelové diskuse, pobytové zážitky a slavnostní večeři s předáváním cen. Účastníci se zapojili do dialogů o růstových trendech mezi externími tvůrci obsahu a burzami, jakož i o rozvíjejícím se propojení AI a Web3. Během dvoudenního programu se hosté také zúčastnili uvítacích recepcí, hlavních přednášek a slavnostního ceremoniálu na počest výjimečných členů komunity.
Součástí akce byla také zásadní prezentace Vivien Lin, produktové ředitelky společnosti BingX, která zdůraznila zaměření burzy na bezpečnost, uživatelský komfort a inovativní nové zkušenosti s umělou inteligencí.
Lin uvedla: „Naše komunita je základem všeho, co budujeme. Toto setkání podtrhuje společný závazek společnosti BingX a našich partnerů posilovat důvěru, zlepšovat uživatelský komfort a podporovat otevřené prostředí, ve kterém mohou tvůrci a uživatelé společně růst. Sjednocením společných hodnot a progresivního myšlení formujeme odolnější a spolupracující budoucnost pro naše odvětví."
Akce externích tvůrců obsahu na Tenerife navazuje na úspěšné setkání na Bali na začátku tohoto roku a posiluje rostoucí ekosystém tvůrců a partnerů BingX, přičemž zdůrazňuje jeho investice do spolupráce, otevřenosti a globální krypto komunity.
Společnost BingX byla založena v roce 2018 a je přední kryptoměnovou burzou a společností zabývající se umělou inteligencí Web3, která poskytuje služby globální komunitě více než 20 milionů uživatelů. Díky komplexní sadě produktů a služeb založených na umělé inteligenci, včetně derivátů, spotového obchodování a kopírování obchodů, BingX uspokojuje měnící se potřeby uživatelů všech úrovní zkušeností, od začátečníků po profesionální pracovníky. Společnost BingX se zavázala budovat důvěryhodnou a inteligentní obchodní platformu a poskytuje uživatelům inovativní nástroje určené ke zvýšení výkonu a důvěry. V roce 2024 se společnost BingX stala oficiálním partnerem fotbalového klubu Chelsea v oblasti kryptoměn, což znamenalo vzrušující debut ve světě sportovního sponzorství.
