Biohacking Summit Prague 2025

Summit nabídne prezentace, ochutnávky a technologie od třiceti partnerů. Mezi řečníky vystoupí Teemu Arina (Finsko), zakladatel evropského biohackingového hnutí, Tim Gray z Velké Británie, známý budováním největšího světového summitu o zdravotní optimalizaci, a čeští popularizátoři neurovědy Vojtěch Hlaváček a Kryštof Jarmar z Brain We Are.
Program zahrnuje sedm klíčových oblastí včetně personalizované medicíny, kognitivní optimalizace a zdravého stárnutí. Účastníci mohou navštívit exkluzivní biohackerskou večeři a v neděli zážitkový běh Pražským hradem.
Globální trh s dlouhověkostí dosahuje hodnoty přes 63 miliard dolarů, což ukazuje rostoucí důležitost preventivních přístupů ke zdraví.
Zdroj: Biohacking Summit Prague