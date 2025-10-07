Biohacking Summit Prague 2025

Praha 7. října 2025 (PROTEXT) - V historickém klášteře v centru Prahy se uskuteční Biohacking Summit Prague 2025, akce spojující mezinárodní odborníky a českou komunitu zaměřenou na optimalizaci zdraví a dlouhověkost.

Summit nabídne prezentace, ochutnávky a technologie od třiceti partnerů. Mezi řečníky vystoupí Teemu Arina (Finsko), zakladatel evropského biohackingového hnutí, Tim Gray z Velké Británie, známý budováním největšího světového summitu o zdravotní optimalizaci, a čeští popularizátoři neurovědy Vojtěch Hlaváček a Kryštof Jarmar z Brain We Are.

Program zahrnuje sedm klíčových oblastí včetně personalizované medicíny, kognitivní optimalizace a zdravého stárnutí. Účastníci mohou navštívit exkluzivní biohackerskou večeři a v neděli zážitkový běh Pražským hradem.

Globální trh s dlouhověkostí dosahuje hodnoty přes 63 miliard dolarů, což ukazuje rostoucí důležitost preventivních přístupů ke zdraví.

 

