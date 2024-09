Biotechnologická organizace Prague.bio slaví 1 rok

Co se během roku povedlo?

Druhý ročník konference Prague.bio Conference letos v září přivítal 300 účastníků z celého světa

Zdvojnásobil se počet členů organizace na 12

Do spolku vstoupili zásadní hráči z oblasti farmaceutického byznysu – Bristol Myers Squibb a Zentiva

V přípravě je vzdělávací akademie pro budoucí management a zakladatele spin-off a start-up firem

Na konferenci Prague.bio Conference 2024 oslavila profesní organizace z oblasti biotechnologií Prague.bio 1 rok od svého vzniku. Konference, která se konala 24. září v pražském Slovanském domě, přivítala 300 návštěvníků z řad vědců, odborníků na biotechnologie či inovátorů z celého světa. Potvrdil se, a dokonce se zvýšil zájem, který spolek zaznamenal již loňský rok. Biotechnologie, jako jedna z klíčových technologií budoucnosti, mají v Česku své místo i prostor na další rozvoj. Letošní ročník se více zaměřil na technologický transfer do univerzitních spin-offů a budování úspěšných startupů či partnerství mezi průmyslem a akademickou sférou, tedy oblasti, kde se nabízí značný potenciál k lepšímu využití.

"Zájem o letošní ročník Prague.bio Conference byl opravdu velký, logicky zde proto vidíme potenciál pro další růst. Kromě možného rozšíření konference se chystáme také v první polovině roku 2025 spustit vzdělávací program, který se bude zaměřovat na budoucí zakladatele a manažery spin-off firem z českých výzkumných pracovišť. Chceme tedy dále rozvíjet téma, jemuž se detailně věnovala i letošní konference," říká Petra Kinzlová, ředitelka Prague Bio.

Velkou pozornost letos získaly přednášky dvou odborníků na transfer duševního vlastnictví a startupové prostředí. Konferenci zahájil Christian A. Stein, generální ředitel společnosti Ascenion GmbH, jedné z největších institucí pro transfer technologií v Německu, a kromě toho zakladatel řady úspěšných biotechnologických společností. Hovořil o různých modelech poskytování licencí na duševní vlastnictví začínajícím podnikům z univerzit a výzkumných institucí a uvedl příklady modelů z Velké Británie, USA či Izraele a konkrétní případovou studii společnosti Cardior, spin-offu hannoverské lékařské fakulty, kterou letos koupila firma Novo Nordisk za 1,025 miliardy eur. Dalším řečníkem byl expert ze Silicon Valley Petr Jansa, výkonný ředitel pro medicinální chemii ve společnosti Biomea Fusion (veřejně obchodovaná biotechnologická společnost) a spoluzakladatel dalších inovativních start-upů. Jeho odborné znalosti navazují na spolupráci s profesorem Antonínem Holým a na vývoj nových léčiv ve společnosti Gilead Sciences. Ve své prezentaci shrnul zdroje inovací, které v současnosti hýbou světem biotechnologií v Silicon Valley. V rámci konference se také prezentovalo 12 biotechnologických startupů z regionu střední a východní Evropy. Odborná porota pak vybrala 3 nejlepší prezentace, mezi nimiž byli i dva zástupci z České republiky. Na 1. místě se umístila polská společnost nCage Therapeutics, která vyvíjí technologii pro tvorbu nových typů vakcín. Jako 2. nejlepší vyhodnotila porota prezentaci českého startupu LAM-X, v níž představili svou antimikrobiální nanotextilii na krytí ran, která zásadně snižuje riziko infekce. Třetí příčku pak obsadil český projekt z ÚOCHB s názvem ChemCell, jehož tým vyvíjí buněčnou terapii sloužící k léčbě rakoviny.

"Biotechnologie představují jednu z klíčových oblastí, které mohou zásadně přispět k naší budoucnosti, a to nejen v oblasti zdraví, ale také v posilování konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Podpora transferu technologií mezi výzkumnými institucemi a průmyslem je nezbytná pro to, abychom dokázali rychleji a efektivněji přetavit špičkové vědecké objevy do inovativních řešení, která mohou uspět na trhu. Proto jsem rád, že je o Prague.bio Conference takový zájem a že kromě výsledků velkých výzkumných institucí či firem se zde prezentují i inovativní mladé firmy. Věřím, že Česká republika má velký potenciál v této oblasti," uvedl Marek Ženíšek, ministr pro vědu, výzkum a inovace.

Konference se konala pod záštitou hlavního města Prahy a ministerstva průmyslu a obchodu, generálním partnerem se stala globální biofarmaceutická společnost Bristol Myers Squibb, která je nově i členem spolku Prague.bio, a na konferenci představila svou vizi zdravotnictví v budoucnosti.

"Jsme rádi, že jsme mohli podpořit Prague.bio Conference 2024, díky které máme možnost poznat inovativní nápady českých vědeckých institucí, ale i nadějné startupy z regionu střední Evropy. Na konferenci jsme také představili příklad jedné z našich vizí digitálního zdravotnictví, který propojuje digitální technologie s diagnostickými postupy závažných onemocnění a má v budoucnu potenciál změnit klinickou praxi a zajistit nejlepší možné výsledky pro každého pacienta," uvedla Karin Bacmaňáková, generální ředitelka společnosti Bristol Myers Squibb v České republice.

Prague.bio

Spolek Prague.bio byl založen v srpnu 2023 s cílem rozvoje segmentu biotechnologií v širším regionu Prahy. Sdružení propojuje důležité aktéry veřejné, soukromé i akademické sféry a propaguje region jako biotechnologický hub na mapě Evropy. Členy Prague.bio jsou Biotechnologický ústav AV ČR, Bristol Myers Squibb, dubanska & co., i&i Prague, Kapaji, MCB Lab, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Wolf Theiss a Zentiva.

www.prague.bio

Zdroj: Prague.bio