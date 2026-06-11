Bitcoin znovu hledá dno. Nový růstový trend podle analytiků nepřijde hned

Cena BTC během několika dnů výrazně zrychlila pokles a týdenní svíce odepsala více než 16 %. To ukazuje, že prodejci mají nad trhem stále převahu. Pokud by bitcoin pokračoval níže, další důležitou oblastí může být úroveň kolem 52.000 dolarů.
Trh čeká první velká zkouška
„Hranice 60.000 dolarů je pro bitcoin první velkou zkouškou. V minulosti zde byla patrná silná aktivita kupců, současný propad ale ukazuje, že býci zatím nemají trh pod kontrolou. Krátkodobý odraz proto nelze vyloučit, sám o sobě by ale ještě neznamenal návrat růstového trendu,“ uvádí analytici Crypto-Globe.com.
Z dlouhodobého pohledu zůstávají důležité hlavně 200týdenní a 300týdenní klouzavé průměry. V minulých cyklech právě tyto úrovně často hrály zásadní roli při tvorbě finálního dna. Úroveň kolem 52.000 dolarů do tohoto scénáře zapadá, protože se nachází přibližně mezi nimi.
Tlak zároveň roste i na velké bitcoinové treasury strategie, včetně společnosti Strategy Michaela Saylora, která podle uvedených dat čelí výrazným nerealizovaným ztrátám. Trh tak nyní nehledá jen technické dno, ale také odpověď na otázku, kolik důvěry investorům v bitcoinovou strategii ještě zůstává.
„Finální dno bitcoinu obvykle nevzniká během několika dnů. Častěji jde o postupný proces, ve kterém trh testuje klíčové úrovně, vytváří falešné odrazy a teprve následně hledá pevnější základ pro nový růstový trend,“ uvádí se v analýze na Crypto-Globe.com.
Podle analytiků proto zůstává hlavním scénářem opatrné hledání rovnováhy. Bitcoin může na hranici 60.000 dolarů krátkodobě reagovat, potvrzení nového růstového trendu ale přijde až ve chvíli, kdy se trhu podaří vytvořit stabilnější cenové dno.
Zdroj: Crypto-Globe.com
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