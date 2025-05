Bitget Blockchain4Youth inspiruje inovaci v oblasti Web3 a AI na hackathonu „Build with AI“ pořádaném skupinou Google Developer Group

11:27

Victoria (Seychely) 9. května 2025 (PROTEXT/GlobeNewswire) - Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, měla významný dopad na nedávný hackathon „Build with AI“ pořádaný skupinou Google Developer Group, který probíhal ve dnech od 2. do 5. května 2025 na Constructor University. Iniciativa Blockchain4Youth společnosti Bitget se neomezila pouze na sponzorství, ale aktivně se zapojila do spolupráce s více než 130 nadanými studenty a zkoumala možnosti propojení blockchainu a umělé inteligence v dynamickém prostředí univerzity, která je známá svým zaměřením na inovativní řešení, široké vzdělávání a osobní rozvoj.