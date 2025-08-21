Bitget otevírá přístup k obchodování s podporou AI agentů, čímž podporuje širší přijetí kryptoměn

Victoria (Seychely) 21. srpna 2025 (PROTEXT/GlobeNewswire) - Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, oznámila, že její obchodní asistent s umělou inteligencí GetAgent je nyní k dispozici všem uživatelům. GetAgent, který byl v červenci nejprve spuštěn pouze pro pozvané uživatele, kombinuje pokročilou umělou inteligenci s tržními daty v reálném čase a poskytuje informace, strategie a nástroje pro realizaci v jednom spojitém chatovacím rozhraní.

Během období, kdy byl přístup omezen pouze na pozvané uživatele, získal GetAgent skvělé ohlasy a vytvořil si čekací listinu s více než 25.000 uživateli. Prvotní uživatelé poskytli cenné podněty, včetně potřeby většího množství vizuální zpětné vazby, aby signály trhu byly snáze interpretovatelné. Tyto poznatky pomohly vylepšit přesnost, personalizaci a odezvu platformy před dnešním spuštěním pro veřejnost.

S veřejným spuštěním zavádí GetAgent tři úrovně členství, aby vyhověl potřebám různých typů obchodníků. Plán Free je otevřený pro všechny a nabízí analýzu 50 nejlepších mincí spolu se strategiemi termínovaných obchodů typu futures. Plán Plus, který se nabízí s 30denní bezplatnou zkušební verzí pro uživatele s přednostním přístupem, zahrnuje až deset otázek denně, vytváření personalizovaných strategií a hlubší analýzu trhu. Pro obchodníky s vysokou frekvencí a profesionální obchodníky nabízí plán Ultra přednostní přístup, až padesát otázek denně a přednostní přístup k novým funkcím. Tyto úrovně jsou navrženy tak, aby se přizpůsobovaly obchodním ambicím uživatelů a poskytovaly chytřejší obchody, přesnější informace a automatizaci založenou na umělé inteligenci pro portfolia, obchodní signály a pohyby na trhu.

Na oslavu veřejného uvedení na trh spouští Bitget časově omezenou kampaň GetAgent Experience-Sharing Campaign. Všichni uživatelé se mohou zapojit do soutěže o bezplatné 30denní členství v plánu GetAgent Plus, pokud se podělí o své zkušenosti s asistentem.

Díky svému veřejnému uvedení na trh umožňuje nyní GetAgent obchodníkům vytvářet strategie v jednoduchém jazyce, který díky jednoduchým pokynům eliminuje složitost. Sdružuje více než 50 profesionálních nástrojů – od přehledů trhu, přes data z blockchainu až po sociální sentiment – do jednoho centra využívajícího umělou inteligenci. Asistent je s každým použitím stále chytřejší, přizpůsobuje se stylu každého obchodníka a v reálném čase poskytuje přesnější strategie a upozornění na rizika v reálném čase.

„Umělá inteligence mění pravidla obchodování a GetAgent je náš způsob, jak tuto sílu zpřístupnit všem,“ řekla Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. „Bez ohledu na to, zda jste v kryptoměnách nováčkem, nebo ostříleným veteránem, GetAgent vám poskytne informace, které vám pomohou postupovat rychleji, obchodovat chytřeji a jednat s větší jistotou.“

Společnost Bitget bude i nadále vylepšovat nástroj GetAgent o další integrace, bude rozšiřovat pokrytí aktiv a možnosti přizpůsobení, aby byl zajištěn jeho vývoj v souladu s potřebami trhu a uživatelů.

GetAgent je nejnovějším přírůstkem do rostoucí sady nástrojů společnosti Bitget podporovaných umělou inteligencí, jejichž součástí je také platforma Bitget Seed s podporou umělé inteligence pro objevování webových projektů Web3 v rané fázi. Obě možnosti jsou v souladu s posláním společnosti Bitget integrovat nové technologie, jako je umělá inteligence, do svého bezpečného obchodního ekosystému CeDeFi a propojit inovace v oblasti blockchainu s uživatelsky přívětivými nástroji, které posilují pozici běžných obchodníků.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám bitcoinu, etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Bitget Wallet je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20.000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa LALIGA na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Chcete-li získat více informací, navštivte: web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

