Bitget otevírá přístup k obchodování s podporou AI agentů, čímž podporuje širší přijetí kryptoměn

Během období, kdy byl přístup omezen pouze na pozvané uživatele, získal GetAgent skvělé ohlasy a vytvořil si čekací listinu s více než 25.000 uživateli. Prvotní uživatelé poskytli cenné podněty, včetně potřeby většího množství vizuální zpětné vazby, aby signály trhu byly snáze interpretovatelné. Tyto poznatky pomohly vylepšit přesnost, personalizaci a odezvu platformy před dnešním spuštěním pro veřejnost.
S veřejným spuštěním zavádí GetAgent tři úrovně členství, aby vyhověl potřebám různých typů obchodníků. Plán Free je otevřený pro všechny a nabízí analýzu 50 nejlepších mincí spolu se strategiemi termínovaných obchodů typu futures. Plán Plus, který se nabízí s 30denní bezplatnou zkušební verzí pro uživatele s přednostním přístupem, zahrnuje až deset otázek denně, vytváření personalizovaných strategií a hlubší analýzu trhu. Pro obchodníky s vysokou frekvencí a profesionální obchodníky nabízí plán Ultra přednostní přístup, až padesát otázek denně a přednostní přístup k novým funkcím. Tyto úrovně jsou navrženy tak, aby se přizpůsobovaly obchodním ambicím uživatelů a poskytovaly chytřejší obchody, přesnější informace a automatizaci založenou na umělé inteligenci pro portfolia, obchodní signály a pohyby na trhu.
Na oslavu veřejného uvedení na trh spouští Bitget časově omezenou kampaň GetAgent Experience-Sharing Campaign. Všichni uživatelé se mohou zapojit do soutěže o bezplatné 30denní členství v plánu GetAgent Plus, pokud se podělí o své zkušenosti s asistentem.
Díky svému veřejnému uvedení na trh umožňuje nyní GetAgent obchodníkům vytvářet strategie v jednoduchém jazyce, který díky jednoduchým pokynům eliminuje složitost. Sdružuje více než 50 profesionálních nástrojů – od přehledů trhu, přes data z blockchainu až po sociální sentiment – do jednoho centra využívajícího umělou inteligenci. Asistent je s každým použitím stále chytřejší, přizpůsobuje se stylu každého obchodníka a v reálném čase poskytuje přesnější strategie a upozornění na rizika v reálném čase.
„Umělá inteligence mění pravidla obchodování a GetAgent je náš způsob, jak tuto sílu zpřístupnit všem,“ řekla Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. „Bez ohledu na to, zda jste v kryptoměnách nováčkem, nebo ostříleným veteránem, GetAgent vám poskytne informace, které vám pomohou postupovat rychleji, obchodovat chytřeji a jednat s větší jistotou.“
Společnost Bitget bude i nadále vylepšovat nástroj GetAgent o další integrace, bude rozšiřovat pokrytí aktiv a možnosti přizpůsobení, aby byl zajištěn jeho vývoj v souladu s potřebami trhu a uživatelů.
GetAgent je nejnovějším přírůstkem do rostoucí sady nástrojů společnosti Bitget podporovaných umělou inteligencí, jejichž součástí je také platforma Bitget Seed s podporou umělé inteligence pro objevování webových projektů Web3 v rané fázi. Obě možnosti jsou v souladu s posláním společnosti Bitget integrovat nové technologie, jako je umělá inteligence, do svého bezpečného obchodního ekosystému CeDeFi a propojit inovace v oblasti blockchainu s uživatelsky přívětivými nástroji, které posilují pozici běžných obchodníků.
