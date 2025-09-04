Bitget převádí 440 milionů BGB na Morph Foundation s cílem urychlit růst BGB v roli gas a governance tokenu pro Morph Chain

Victoria (Seychely) 4. září 2025 (PROTEXT/GlobeNewswire) - Společnost Bitget převádí 440 milionů BGB na organizaci Morph Foundation s cílem urychlit růst BGB v roli gas a governance tokenu pro Morph Chain

Klíčové body

  • Společnost Bitget převádí všechny tokeny BGB pod její kontrolou, tedy celkem 440 milionů tokenů, na organizaci Morph Foundation. 220 milionů bude okamžitě spáleno a zbývajících 220 milionů bude uzamčeno s cílem je postupně uvolňovat na podporu růstu ekosystému.
  • Organizace Morph Foundation bude spravovat BGB coby gas a governance Morph token a používat jej jako platební a utility token v celé vrstvě.
  • 120 milionů uživatelů společnosti Bitget a Bitget Wallet získá přímý přístup k inovativním decentralizovaným protokolům stavícím na platformě Morph využívající tokeny BGB.
  • Významná technická modernizace infrastruktury Morph zajistí vyšší efektivitu a nižší poplatky a připraví celou vrstvu na budoucí škálování v roli špičkové platformy pro vyrovnání plateb a on-chain spotřebitelské financování.

Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, se chce s potěšením podělit o informace ke strategické spolupráci na svém důvěryhodném projektu Morph, tedy EVM vrstvě pro platby a on-chain spotřebitelské financování. Tato dvojice se zavázala posílit využití BGB tokenu v celé řadě projektů.

V rámci tohoto partnerství převede společnost Bitget všechny BGB tokeny pod její kontrolou, tedy celkem 440 milionů, do Morph Foundation. Polovina alokace (220 milionů BGB) bude v rámci jedné fáze spálena a zbývajících 220 milionů BGB tokenů bude uzamčeno a postupně uvolňováno rychlostí 2 % měsíčně s cílem financovat likviditní pobídky, širší využití a vzdělávání. Organizace Morph se stane nativním on-chain prostorem pro BGB a bude sloužit jako základní vrstva vyplacení pro více než 120 milionů uživatelů po celém světě, mezi nimiž se BGB token zapsal jako efektivní gas a governance token.

Budování standardu pro on-chain platby

Morph Chain si zachová svou značku, tým i strategické rozhodování a zůstane zaměřen na pozici Layer 2, věnovanou kryptoměnovým platbám. Bude usilovat o to, aby se stal platební infrastrukturou Web3 nové generace, která bude posouvat hranice efektivity a výkonu směrem ke škálovanému a reálnému spotřebitelskému financování s integracemi napříč peněženkami, DeFi, stablecoiny a u globálních poskytovatelů plateb.

„Společně s tímto závazkem k organizaci Morph Foundation píše BGB token novou kapitolu gas a governance tokenu Morph. S touto aktualizací se využití BGB tokenu rozšiřuje na utility token v další éře on-chain spotřebitelského financování umožňující využívání plateb, aplikací a širší vyrovnání pro miliony uživatelů po celém světě,“ říká Gracy Chen, CEO společnosti Bitget.

Rozšiřování BGB tokenu skrze organizaci Morph

BGB se stane primárním tokenem Morph blockchainu a bude sloužit jako gas, governance a platební token v celé vrstvě. Vyrovnání a platby PayFi budou probíhat za použití BGB token spolu se stablecoiny, což ho staví do popředí sítě Morph. BGB bude mezitím nadále spolupracovat se stávajícími partnery včetně burz Bitget, MEXC a Bitfinex, kde je již BGB token kótován, stejně jako s dalšími burzami, s cílem působit jako klíčové médium pro novou těžbu tokenů, slevy na poplatcích a další funkce platformy Launchpool.

Decentralizovaná nezisková organizace Morph Foundation bude v budoucnu výhradně zodpovědná za dlouhodobý plán rozvoje tokenu BGB a společně s komunitou bude budovat celý ekosystém. Také zajistí aktualizaci mechanismu pálení BGB tokenů tak, aby byl přímo spojen s aktivitou v síti Morph, dokud se celková nabídka nesníží na 100 milionů tokenů.

„Společnosti Morph a Bitget od svého založení měly vždy blízké vztahy. U určitých projektů jsme vždy snili o spolupráci, ale velká část našeho dosavadního růstu probíhala autonomně. Prostřednictvím této strategické iniciativy se platforma Morph stane domovem on-chain iniciativ společnosti Bitget a zajistí podporu pro miliony držitelů BGB tokenů po celém světě,“ dodává Colin Goltra, CEO organizace Morph.

Škálovaný růst decentralizovaného ekosystému

Bitget a Bitget Wallet se rozhodly přenést svoji kompletní infrastrukturu přímo do prostředí Morph a konsolidovat tak platební, obchodní a ekosystémové služby v celém chainu s cílem podpořit dlouhodobou prosperitu organizace Morph. To zahrnuje nativní podporu emitentů stablecoinů, regionálních měn a globálních poskytovatelů plateb, což vývojářům i obchodníkům zajistí bezkonkurenční základ pro škálované budování decentralizovaných platebních aplikací.

Morph Rails poslouží jako páteř tohoto rozšíření podporující hackathony, programy pro vývojáře a přímou podporu nových projektů. Vývojáři vycházející z platformy Morph získají přístup k více než 120 milionům uživatelů společnosti Bitget a Bitget Wallet a jejich aplikace tak budou mít přístup k jedné z největších on-chain cílových skupin na světě. Díky podpoře společnosti Bitget se platforma Morph stane ústředním bodem pro finanční vyrovnání v nové generaci PayFi a spotřebitelského financování.

„BGB token si našel nový on-chain domov na platformě Morph, čímž otevírá novou kapitolu na své cestě. S nadšením zveme miliony uživatelů, aby si vyzkoušeli BGB token a objevili jeho zcela neotřelé možnosti využití. Během následujících 12 měsíců uvidíme zrychlení migrace BGB tokenu na Morph Layer a užší partnerství společnosti Morph a Bitget Wallet, umožňující bezproblémové platby přes Web3 a on-chain spotřebitelské financování,“ pokračuje Karry Cheung, CEO společnosti Bitget Wallet.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Bitget Wallet je přední neúschovní kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa LALIGA na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

O Bitget Wallet

Bitget Wallet je neúschovní kryptopeněženka navržená tak, aby umožnila jednoduché a bezpečné používání kryptoměn pro všechny. Má více než 80 milionů uživatelů a nabízí kompletní krypto služby včetně swapů, informací z trhu, stakování, odměn, průzkumu DApp a platebních řešení. Bitget Wallet podporuje více než 130 blockchainů a miliony tokenů, umožňuje bezproblémové obchodování napříč blockchainy přes stovky DEXů a cross-chain mostů. Bitget Wallet je zajištěna fondem na ochranu uživatelů o hodnotě více než 300 milionů USD, a zaručuje tak maximální zabezpečení aktiv uživatelů. Naší vizí je Crypto for Everyone (zpřístupnit kryptoměnu pro všechny) a učinit platby kryptoměnou jednoduššími, bezpečnějšími a součástí každodenního života pro miliardu lidí.

O službě Morph

Morph je platforma Layer 2 nové generace určená pro on-chain spotřebitelské financování. Zajišťuje bezproblémové služby v oblasti plateb, úspor, identity a odměn a nabízí produkty jako Morph Pay pro spotřebitele nebo Morph Rails pro vývojáře, které budují finanční infrastrukturu digitální ekonomiky.

Fotografie k této zprávě je k dispozici na adrese https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/216fef03-a50a-4e73-82f7-a0d6c33a31e5 

 

Chcete-li získat více informací, navštivte: web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com

 

