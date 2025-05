Bitget přináší exkluzivní LALIGA skiny: Obchodujte stylově v barvách Barçy, Realu Madrid a dalších

Společnost Bitget, známá důrazem na zapojení svých uživatelů, vyzdvihuje svoji hru na novou úroveň tím, že ikonický design týmů z La Ligy integrovala do rozhraní své aplikace. Uživatelé obchodující na této platformě mohou nově díky tomuto balíčku hrdě nosit insignie svého týmu na svých digitálních rukávech. Ať už jste skalní fanoušek klubu FC Barcelona nebo přejete Realu Madrid, vaše aplikace Bitget může nově obsahovat logo vašeho týmu.

"Nadšencům do kryptoměn přinášíme nový způsob, jak během obchodování projevit svého týmového ducha,“ vypráví Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. "Můžeme to považovat za dokonalý crossover, při kterém se vaše obchodní aplikace přiblíží vaší vysněné fotbalové sestavě. Tato kampaň je hattrickem zapojení, přizpůsobení a zábavy; ať už jste tu kvůli obchodování nebo trofejím, jako fanoušek si tu zaručeně najdete to své.“

Nejde jen o kosmetické změny. Je to plnohodnotná soutěž. Uživatelé mohou získávat body plněním gamifikovaných úkolů vázaných na jimi zvolený tým a nejlepší výkony budou každý týden zaznamenány v podobě žebříčku. Čím více obchodujete, tím výše se váš tým vyšplhá. A stejně jako ve fotbale, každý bod se počítá.

Zapojit se je nejen jednoduché, ale také vzrušující. Fanoušci si mohou přizpůsobit obchodování v aplikaci Bitget výběrem ikonických insignií svého oblíbeného týmu z La Ligy a proměnit tak rozhraní v digitální odraz své vášně pro fotbal. Pak je tu skutečná soutěž: uživatelé mohou získávat body pro svůj vybraný tým plněním obchodních výzev a interakcí s platformou, čímž se vytváří vzrušující propojení krypto aktivit s hrdostí na svůj tým. Soutěž je každým týdnem intenzivnější, protože na aktualizovaných žebříčcích je vidět, kteří fanoušci klubu momentálně dominují soutěži. Umění obchodovat se tak nevídaným způsobem mísí s nehynoucí podporou fotbalu.

Pověst La Ligy v oblasti inovací a globálního zájmu dokonale odpovídá cílům společnosti Bitget, tedy zajistit, aby bylo obchodování s kryptoměnami ještě interaktivnější a poutavější. Společnost Bitget propojením sportovního ducha s finančními trhy mění způsob, jakým uživatelé interagují s obchodní platformou, a dokazuje, že kryptoměny nejsou jen nekonečné grafy a čísla. Někdy je důležité se taky pochlubit svými úspěchy.

Kampaň "Your Team, Your Skin“ je nyní k dispozici v aplikaci Bitget. Stáhněte si ji, přizpůsobte a začněte sbírat body ještě dnes. Kdo řekl, že obchodování s kryptoměnami nemůže mít fotbalového ducha?

