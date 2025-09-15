Bitget prostřednictvím partnerství s ESN Luzern rozšiřuje globální vzdělávací iniciativu v oblasti Web3

Tato událost, která se konala v herním muzeu Gameorama v Lucernu, byla hlavní aktivitou prvního týdne pro studenty z Univerzity v Lucernu, Univerzity aplikovaných věd a umění v Lucernu a PH v Lucernu. Dvoudenní akce byla rozdělena na vzdělávací část věnovanou základním informacím o kryptoměnách a decentralizovaných financích, po které následovala bohatá herní sekce zahrnující VR, deskové, karetní a klasické arkádové hry.
„Většina programů učí pouze teorii, zatímco my se zaměřujeme na překlenutí praktických mezer,“ vysvětluje Vugar Usi Zade, COO společnosti Bitget. „Cílem této spolupráce nejsou jen přednášky o chytrých kontraktech. Jsou to také pro studenty připravené praktické workshopy, simulované obchodní zkušenosti a přímý přístup k odborníkům z oboru. Výstupem nejsou pouze informovaní uživatelé. Vychováváme i budoucí vývojáře, podnikatele a lídry schopné využívat decentralizované technologie k budování smysluplných změn.“
ESN Luzern je místní pobočkou neziskové organizace Erasmus Student Network, která podporuje a integruje zahraniční studenty ve Švýcarsku. Poskytuje tzv. Buddy Program, organizuje společenské a kulturní akce a nabízí praktické rady, které studentům pomohou cítit se v novém prostředí jako doma.
„Cílem naší spolupráce s organizací ESN je podpořit studenty, což není možné bez zajištění znalostí a dovedností, které budou potřebovat v budoucnu. Toto partnerství je v dokonalé harmonii s naším závazkem podporovat vzdělávání a inkluzi. Studentům tímto nabízíme skvělou příležitost se praktickým a snadným způsobem seznámit s technologiemi Web3,“ uvádí Tom Haak, prezident organizace ESN Luzern.
Osvojení si digitálních znalostí je zásadním předpokladem pro moderní mladou generaci a zajistí jim lepší příležitosti pro další kariérní růst. Tato nová spolupráce buduje jedinečnou platformu, na které mohou studenti získat dovednosti potřebné k budování a zlepšování stávajícího ekosystému Web3. Zároveň přispívá k dlouhodobému růstu a inovacím v tomto odvětví.
Partnerství se bude neustále rozvíjet. Na vysoké škole HSLU Informatik & Wirtschaft plánujeme workshop na téma „DeFi 2.0 a vzestup aktiv z reálného světa“. Během této události se budeme hlouběji věnovat klíčovým tématům sektoru, včetně tokenizace aktiv z reálného světa (Real-World Assets, RWA), cross-chainových DeFi protokolům, regulacím ve švýcarském prostředí a komplexním výnosovým strategiím.
Z dlouhodobého hlediska si iniciativa klade za cíl rozšířit univerzitní síť i do dalších poboček ESN po celé Evropě a sestavit strukturovaný studijní plán pro stávající iniciativy v oblasti krypto vzdělávání.
Tato spolupráce s organizací ESN Luzern je součástí globální iniciativy společnosti Bitget, Blockchain4Youth, tedy víceletého programu zaměřeného na budování praktických dovedností nové generace studentů v oblasti blockchainu. Program Blockchain4Youth si klade za cíl formou workshopů, hackathonů a spolupráce v oboru do roku 2026 oslovit 1 milion studentů a začínajících profesionálů.
Tato událost navazuje na úspěšný srpnový „Crypto Experience Month“, který prostřednictvím vzdělávacích přednášek, NFT airdropů, živých ukázek kryptoměnové platby a dalších akcí přilákal přes 2 000 studentů z 11 trhů po celém světě. Toto společné úsilí podtrhuje závazky zpřístupnit a usnadnit vzdělávání v oblasti Web3 a inspirovat tak další vlnu digitálních inovátorů.
