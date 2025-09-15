Bitget prostřednictvím partnerství s ESN Luzern rozšiřuje globální vzdělávací iniciativu v oblasti Web3

Autor:
  10:31
Victoria (Seychely) 15. září 2025 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, s potěšením oznamuje strategické partnerství s místní pobočkou renomované studentské organizace Erasmus Student Network (ESN) Luzern. Tato spolupráce má za cíl propojit globální síť studentů, zvýšit povědomí a znalosti o technologii Web3 a umožnit tak rozvoj nové generace digitálních lídrů. Iniciativa byla zahájena interaktivní událostí „Game Night“, která proběhla 8. a 9. září, a jejímž cílem bylo poutavou a praktickou formou seznámit více než 100 studentů se základy blockchainu.

Tato událost, která se konala v herním muzeu Gameorama v Lucernu, byla hlavní aktivitou prvního týdne pro studenty z Univerzity v Lucernu, Univerzity aplikovaných věd a umění v Lucernu a PH v Lucernu. Dvoudenní akce byla rozdělena na vzdělávací část věnovanou základním informacím o kryptoměnách a decentralizovaných financích, po které následovala bohatá herní sekce zahrnující VR, deskové, karetní a klasické arkádové hry.

Většina programů učí pouze teorii, zatímco my se zaměřujeme na překlenutí praktických mezer,“ vysvětluje Vugar Usi Zade, COO společnosti Bitget. „Cílem této spolupráce nejsou jen přednášky o chytrých kontraktech. Jsou to také pro studenty připravené praktické workshopy, simulované obchodní zkušenosti a přímý přístup k odborníkům z oboru. Výstupem nejsou pouze informovaní uživatelé. Vychováváme i budoucí vývojáře, podnikatele a lídry schopné využívat decentralizované technologie k budování smysluplných změn.“

ESN Luzern je místní pobočkou neziskové organizace Erasmus Student Network, která podporuje a integruje zahraniční studenty ve Švýcarsku. Poskytuje tzv. Buddy Program, organizuje společenské a kulturní akce a nabízí praktické rady, které studentům pomohou cítit se v novém prostředí jako doma.

Cílem naší spolupráce s organizací ESN je podpořit studenty, což není možné bez zajištění znalostí a dovedností, které budou potřebovat v budoucnu. Toto partnerství je v dokonalé harmonii s naším závazkem podporovat vzdělávání a inkluzi. Studentům tímto nabízíme skvělou příležitost se praktickým a snadným způsobem seznámit s technologiemi Web3,“ uvádí Tom Haak, prezident organizace ESN Luzern.

Osvojení si digitálních znalostí je zásadním předpokladem pro moderní mladou generaci a zajistí jim lepší příležitosti pro další kariérní růst. Tato nová spolupráce buduje jedinečnou platformu, na které mohou studenti získat dovednosti potřebné k budování a zlepšování stávajícího ekosystému Web3. Zároveň přispívá k dlouhodobému růstu a inovacím v tomto odvětví.

Partnerství se bude neustále rozvíjet. Na vysoké škole HSLU Informatik & Wirtschaft plánujeme workshop na téma „DeFi 2.0 a vzestup aktiv z reálného světa“. Během této události se budeme hlouběji věnovat klíčovým tématům sektoru, včetně tokenizace aktiv z reálného světa (Real-World Assets, RWA), cross-chainových DeFi protokolům, regulacím ve švýcarském prostředí a komplexním výnosovým strategiím.

Z dlouhodobého hlediska si iniciativa klade za cíl rozšířit univerzitní síť i do dalších poboček ESN po celé Evropě a sestavit strukturovaný studijní plán pro stávající iniciativy v oblasti krypto vzdělávání.

Tato spolupráce s organizací ESN Luzern je součástí globální iniciativy společnosti Bitget, Blockchain4Youth, tedy víceletého programu zaměřeného na budování praktických dovedností nové generace studentů v oblasti blockchainu. Program Blockchain4Youth si klade za cíl formou workshopů, hackathonů a spolupráce v oboru do roku 2026 oslovit 1 milion studentů a začínajících profesionálů.

Tato událost navazuje na úspěšný srpnový „Crypto Experience Month“, který prostřednictvím vzdělávacích přednášek, NFT airdropů, živých ukázek kryptoměnové platby a dalších akcí přilákal přes 2 000 studentů z 11 trhů po celém světě. Toto společné úsilí podtrhuje závazky zpřístupnit a usnadnit vzdělávání v oblasti Web3 a inspirovat tak další vlnu digitálních inovátorů.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn v reálném čase.  Bitget Wallet je přední neúschovní kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu. Bitget podporuje adopci kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, jako je jeho role oficiálního krypto partnera přední světové fotbalové ligy LALIGA na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě. 

Další informace najdete zde: Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet
V případě dotazů médií kontaktujte: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c176c56-9c80-478d-8976-f56d9c4a593e

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později...

15. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Kroměřížská nemocnice zrekonstruovala oddělení šestinedělí a novorozeneckou část

Kroměřížská nemocnice zrekonstruovala o letních prázdninách oddělení šestinedělí a novorozeneckou část dětského oddělení. V pokojích je nově klimatizace a...

15. září 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

GAC startuje expanzi na evropský trh přes výchozí bod v Polsku

15. září 2025  12:43

ČEZ Family Aquapalace Run láme rekordy: 6. ročník navštívilo přes 10.000 běžců

15. září 2025  12:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i...

15. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Oprava domova pro seniory v Kroměříži-Vážanech je hotová, loni byl zaplavený

Řemeslníci dokončili opravu poškozených prostor domova pro seniory v Kroměříži-Vážanech. Loni v září je při povodních zaplavila voda. Všech 111 klientů tehdy...

15. září 2025  10:38,  aktualizováno  10:38

Krajská zdravotní, spravující nemocnice na severu Čech, byla v pololetí ztrátová

Společnost Krajská zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, se v letošním prvním pololetí propadla do ztráty 250 milionů korun. Za celý...

15. září 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Škváru nahradí v Českých Budějovicích ragbyové hřiště, proměna spolkne miliony

Českobudějovická čtvrť Suché Vrbné získá sportoviště za 35 milionů korun. Hotové má být příští rok. Zázemí tam najdou ragbisté, kteří o nový areál usilují už od roku 2018. Konečně získají...

15. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Je stejně jako já bezprostřední introvert, říká o své postavě v nové kriminálce Simona Lewandowska

Seriál Mladá krev zasazený do prostředí krajského oddělení vražd podle jeho tvůrců propojuje zkušenosti ostřílených policistů s energií a inovativním přístupem mladých kriminalistů. A chce divákům...

15. září 2025  12:09

Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo – monumentální sousoší Trh a jatka od Adama Trbuška a Artura Magrota

15. září 2025  12:07

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

GAC přichází do Polska a zahajuje novou kapitolu evropského trhu

15. září 2025  11:55

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.