Bitget se stává první burzou, která nabízí všechny kryptoměny na čtyřech hlavních chainech v jediném účtu

Autor:
  12:04
Victoria (Seychely) 25. září 2025 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Bitget, přední světová Universal Exchange (UEX), oznámila významnou změnu svého Bitget Onchain, což je revoluční funkce, která uživatelům umožňuje pohodlné obchodování, ukládání a spravování milionů onchainových tokenů z jediného účtu Bitget. Expanze zahrnuje i podporu čtyř hlavních blockchainů (Ethereum, Solana, BSC a Base) a mění Bitget Onchain z vybraných aktiv do podoby komplexního řešení decentralizované ekonomiky.

Díky tomuto vylepšení zajistí Bitget Onchain kompaktní a uživatelsky přívětivý zážitek, v němž se spojuje různorodost decentralizovaného trhu s bezpečností a spolehlivostí centralizovaných burz. Uživatelé nyní získávají přístup k milionům tokenů napříč různými chainy, a to bez potřeby spravovat oddělené Web3 peněženky, externí převody nebo privátní klíče. Tento přímočarý přístup usnadňuje on-chainové obchodování pro širší základnu uživatelů, zároveň si ale ponechává pokročilé nástroje a špičkovou ochranu, které profesionální obchodníci očekávají.

Krom širokého vícechainového pokrytí spustila společnost Bitget i Onchain Signals, což je nová funkce opírající se o algoritmy AI. Onchain Signals sleduje a filtruje vysoce kvalitní adresy s „chytrými penězi“ napříč blockchainy a poskytuje uživatelům upozornění v reálném čase a praktické tipy. Díky možnosti obchodování jediným kliknutím mohou uživatelé rychle reagovat na příležitosti a sledovat strategie od vedoucích účastníků trhu, což zvyšuje efektivitu i úspěchy jejich on-chainových operací.

V srdci Bitget Onchain i nadále zůstává bezpečnost. Veškeré tokeny kontrolují dodatečné bezpečnostní mechanismy pro vysoce riziková aktiva, což uživatelům zajišťuje výhody prvotřídní ochrany na úrovni burzy i možnost objevování otevřeného on-chainového ekosystému.

Onchain znamená další krok k dlouhodobé vizi společnosti Bitget vybudovat Universal Exchange (UEX). Coby model burzy příští generace bude UEX na rozdíl od stávajících CEX, které většinou podporují jen několik stovek hlavních tokenů, podporovat všechna obchodovatelná kryptoaktiva. Rozsah služeb UEX se navíc nebude omezovat jen na kryptoměny, uživatelé budou moci obchodovat se světovými prémiovými aktivy, jako jsou akcie, ETF, zlato a forex. Uživatelé nezískají jen kombinaci výhod CEX a DEX, nýbrž spojení technologie a filozofie. Zatímco většina globálních burz sotva začala experimentovat s integrací Web3 nebo částečným on-chainovým pokrytím, společnost Bitget už pokročila ke sjednoceným účtům, podpoře všech aktiv napříč různými blockchainy a obchodním principům na bázi AI. Bitget je první burzou, která takové zkušenosti poskytuje. Uživatelé se mohou opřít o spolehlivost CEX i diverzitu DEX.

„Bitget Onchain bortí hranice mezi CEX a DEX, jelikož nabízí dostupnost i bezpečnost zároveň,“ vysvětluje Gracy Chen, CEO společnosti Bitget. „Rozšířením pokrytí na miliony tokenů napříč blockchainy a zavedením Onchain Signals na bázi umělé inteligence nabízíme uživatelům ten nejchytřejší a nejbezpečnější způsob, jak obchodovat pomocí on-chainu. Tento upgrade ztělesňuje i srdce vize UEX – pomáhat uživatelům s chytrým obchodováním napříč trhy, a to na on-chainu i jinde.“

V podobě Bitget Onchain získávají uživatelé bezkonkurenční přístup do světa decentralizovaných tokenů prostřednictvím bezpečného, přímočarého a uživatelsky přívětivého prostředí. Systém dále podtrhuje roli společnosti Bitget coby světového lídra v budování budoucnosti finančnictví.

Další informace o Bitget Onchain najdete zde.

 

O společnosti Bitget

Společnost Bitget založená v roce 2018 je největší světová Universal Exchange (UEX). Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Bitget Wallet je přední neúschovní kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa LALIGA na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Chcete-li získat více informací, navštivte: web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4b28b08-454a-4668-bd1d-a1449ff60956/cs 

 

 

 

