Bitget spojuje síly s festivalem UNTOLD, kde bude mít Web3 hlavní roli

Toto partnerství potvrzuje odvážný tah společnosti Bitget proniknout do světa hudby a kultury mladých. Spolupráce s festivalem UNTOLD, která navazuje na významné smlouvy s LALIGA a MotoGP, dokazuje, že Bitget nechce být jen vidět – chce se stát hvězdou. Jaký to má účel? Dostat Web3 do kotle, zákulisí, do každého tónu hudby.

"Jsme hrdí, že můžeme představit Bitget coby globálního partnera UNTOLD. Tato spolupráce překračuje hranice sponzorství – má stavět mosty mezi světem hudby, kultury a budoucnosti financí,“ vysvětluje Bogdan Rădulescu, spoluzakladatel a Chief Business Officer UNTOLD Universe. "Společně vytvoříme zážitek, který představí novou definici toho, jak se komunity propojují a baví se napříč kontinenty.“

Festival UNTOLD, který drží třetí příčku žebříčku DJ Mag’s Top 100 Festivals, se stal kulturním fenoménem. Střídají se tam hvězdy jako Imagine Dragons, Lenny Kravitz, Bebe Rexha, Major Lazer, Charlie XCX a Jason Derulo. Chybět ale nebudou ani ikony elektronické tvorby, jako jsou Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Solomun a Amelie Lens.

I jubilejní desátý ročník slibuje legendární zážitky: přivítá pojmy jako Post Malone, Armin van Buuren, Tiësto a Martin Garrix. Bitget vás bude provázet na každém kroku (a při každém kroku) – od oslnivých událostí po exkluzivní VIP zážitky.

"Spojili jsme se se sportovci, vítězi a teď i hudebními hvězdami,“ říká Gracy Chen, CEO společnosti Bitget. "UNTOLD hovoří řečí budoucí generace. My také. Nezáleží na tom, jestli si zrovna užíváte atmosféru s ostatními nebo obchodujete za pochodu, Bitget se postará o to, aby každý okamžik měl svou váhu. To ale není všechno. Jsme tu proto, abychom spojovali, hýbali se v rytmu popkultury a ukázali, že krypto není jen nástroj, nýbrž že jde o způsob, jak se stát součástí něčeho většího.“

Bitget se nechce jen ukázat – jde o VIP přístup, který hraje na ty správné struny. Od burácejících motorů na MotoGP v Německu po zážitky z kotle na festivalu UNTOLD – Bitget zesiluje význam VIP na maximum. Představte si přístup do zákulisí, exkluzivní setkání a nezapomenutelné momenty – to všechno pro lidi, kteří žijí na max a chtějí jenom to nejlepší.

Partnerství zahájíme na jubilejním desátém ročníku festivalu UNTOLD v rumunském městě Kluž a budeme v něm pokračovat i v rámci UNTOLD Dubai, kde Bitget znovu uvede energii krypto na jednu z nejdynamičtějších kulturních akcí na světě.

Od stadionů přes okruhy až po sound systémy – Bitget i nadále přetváří hranice toho, co může znamenat značka zabývající se kryptoměnami. Protože když dojde na budoucnost financí, my nezůstáváme u slov. Dostáváme se do titulků.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Peněženka Bitget Wallet, dříve známá jako BitKeep, je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu. Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoglu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a Ilkin Aydin (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

O festivalu UNTOLD

UNTOLD Festival patří mezi největší hudební festivaly světa a letos v létě oslaví deset let existence. UNTOLD, který se zrodil v srdci rumunské Transylvánie, nyní zaujímá třetí příčku žebříčku 100 nejlepších festivalů podle DJ Mag. V roce 2015 získal UNTOLD Festival cenu za nejlepší velký festival v Evropě – takovou cenu žádný jiný festival po pouhém prvním ročníku nezískal. V roce 2025 UNTOLD oslaví 10 let s hvězdami, jako jsou Post Malone, Metro Boomin, Anyma, Armin van Buuren, Martin Garrix s UNTOLD Special Set, FISHER, Tiësto Extended Set, Don Diablo Extended Set, Dom Dolla, Adriatique, a dalšími. Očekává se, že od 7. do 10. srpna se do Kluže sjede více než 430.000 fanoušků, aby se zúčastnili 10. ročníku UNTOLD.

O UNTOLD Universe

UNTOLD Universe patří mezi nejvýznamnější skupiny zabývající se zábavou a eventy na světě. Její portfolio zahrnuje UNTOLD Festival (třetí příčka top 100 festivalů podle DJ Mag), Neversea (21. místo), UNTOLD Dubai (40. místo) a Massif, což je zimní hudební akce v rumunských horách. Kromě hudebních festivalů se UNTOLD Universe věnuje i jiným kulturním akcím, jako jsou vánoční trhy, mezinárodní partnerství, aktivace značky, komunikace a filmy.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f6c4588-39ea-4a80-982f-0b6277680c46