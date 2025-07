Bitget spouští encyklopedii o Web3 pro studenty do škol, knihoven i pro jiné účely

Encyklopedie má klasickou strukturu příručky od A do Z a uvede mladé zájemce do světa blockchainu pomocí srozumitelných pojmů, například „A jako Altcoin“ apod. U každého písmene zájemci najdou jasnou definici a hravé ilustrace, které představují komplexní pojmy prostřednictvím jednoduchých vysvětlivek, které jsou vhodné i pro začátečníky. Jde o zábavný a srozumitelný způsob, jak podnítit zvědavost ohledně digitálních financí, který pomůže dětem pochopit základní stavební prvky Web3 už od raného věku.

„Vzdělání je podle jedním z nejefektivnějších vstupních bodů pro budoucnost blockchainu,“ vysvětluje Gracy Chen, CEO společnosti Bitget. „Encyklopedie je navržená tak, aby překlenula propast ve znalostech a aby mladé zájemce oslovila srozumitelným jazykem a relevantními příklady. Takový formát může blockchain opravdu zpřístupnit.“

Vývoj encyklopedie probíhal ve spolupráci s neziskovou iniciativou Cryptita Plays, která chce podpořit mladé prostřednictvím vzdělávání v oblasti blockchainu a speciálních programů. Cryptita Plays získává zkušenosti přímou spoluprací se studenty a školiteli ze znevýhodněných komunit, a poskytla tak cenné praktické postřehy, které pomáhaly tvořit obsah i pojetí encyklopedie. Toto partnerství podporuje společný cíl obou organizací – zajistit vzdělávání ohledně blockchainu lepší dostupnost, inkluzivitu a dopad mezi mladými studenty po celém světě.

„Naším cílem bylo vždy dát blockchainu smysl i pro příští generace, a to ne v podobě vzdáleného konceptu, ale jako věci, kterou mohou vidět, osahat a pochopit,“ říká Arshelene Lingao, zakladatelka Cryptita Plays. „Tato encyklopedie znamená nástroj, jak tyto nápady proměnit v realitu, a to i mimo školní třídu.“

Tištěná verze poputuje zejména do oblastí, kde je omezený nebo nepravidelný přístup k internetu, což zaručí možnost offline vzdělávání ve znevýhodněných lokalitách. Tištěná verze doplňuje online verzi encyklopedie, která bude dostupná zájemcům po celém světě s cílem podpořit učení i překlady do různých jazyků. Online verzi encyklopedie najdete zde. Abychom rozšířili dosah, bude digitální verze encyklopedie dostupná i na CoinGecko, aby byla ještě dostupnější mladým studentům, vzdělávacím pracovníkům a blockchainovým nováčkům po celém světě. Uživatelé CoinGecko mohou do encyklopedie vstupovat prostřednictvím programu Candy Rewards pomocí odměn získaných za každodenní přihlašování. Stránku CoinGecko můžete zobrazit zde.

„Blockchain bývá spojovaný s budoucností, ale jeho vliv utváří naše životy už dnes. Cílem je dát mladým lidem, bez ohledu na bydliště nebo rodinné zázemí, nástroje, aby se této budoucnosti mohli účastnit i oni,“ vysvětluje Vugar Usi Zade, COO společnosti Bitget. „Tato encyklopedie znamená jeden ze způsobů, jak proměnit abstraktní koncepty do reálné podoby. Je to chytrý a mimořádně důležitý začátek.“

Encyklopedie je součástí větší iniciativy Blockchain4Youth společnosti Bitget, což je globální vzdělávací snaha s cílem poskytnout budoucí generaci základní znalosti ohledně blockchainu a digitálního finančnictví. Iniciativa, která má za cíl dostupnost i zajímavý přístup, přináší studijní zdroje prostřednictvím tištěných publikací, jako je encyklopedie, i digitálního obsahu a osobních programů. Představením klíčových konceptů Web3 ve formátech, které jsou široce dostupné a přizpůsobené věku, chce Blockchain4Youth docílit toho, aby se vzdělání ohledně blockchainu proměnilo v praktickou realitu pro studenty po celém světě, zejména pak v oblastech, kde je přístup k novým technologiím vzdělávání omezen.

Více informací o encyklopedii se dozvíte zde.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Peněženka Bitget Wallet, dříve známá jako BitKeep, je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu. Společnost Bitget hraje přední roli v šíření kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoglu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a Ilkin Aydin (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu a propagovali budoucnost kryptoměn.

Další informace najdete zde: Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

V případě dotazů médií kontaktujte: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3419e8d-a329-4f06-a96d-2eb60ed5da51