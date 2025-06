Bitget vede v likviditě altcoinů mezi hlavními krypto burzami, vyplývá ze zprávy CoinGecko

Zpráva s názvem "2025 State of Crypto Liquidity on CEXes“("2025 Stav kryptolikvidity na burzách CEX“) zkoumala snímky order booků a rozptyly odchylek (deviation spreads) pro nejobchodovanější tokeny jako BTC, ETH, XRP, SOL a DOGE. Měřila likviditu v různých cenových intervalech od střední tržní sazby (mid-market rate), což poskytuje granulární pohled na skutečný zobchodovatelný objem pro obchodníky. Zatímco pro Bitcoin si největší hloubku udržela Binance, Bitget překonala všechny ostatní platformy, co se týče poskytování likvidity pro jiná aktiva než BTC v obchodním pásmu střední hloubky.

Analýza upozornila na skutečnost, že Bitget si trvale udržuje vynikající likviditu pro altcoiny zejména v rozmezí spreadu 0,3 % až 0,5 % od tržní ceny, což naznačuje příznivé obchodní prostředí pro investory hledající užší spready a snížený slippage mimo strategie silně zaměřené na Bitcoin. Tento výsledek staví Bitget do pozice preferované platformy pro obchodníky s altcoiny, jelikož užší spready často signalizují zdravější participaci trhu a snížené náklady na realizaci obchodu.

"Likvidita altcoinů je měřítkem tržní hloubky a toto hodnocení ukazuje, jak daleko se Bitget posunula. Osmdesát procent našeho spotového objemu dnes tvoří instituce, futures aktivita profesionálních firem se zdvojnásobila a 80 % předních kvantitativních fondů obchoduje na Bitget. Likvidita je infrastruktura – a my ji budujeme tam, kde ji trh nejvíce potřebuje,“ řekla Gracy Chen, CEO burzy Bitget.

Hodnocení likvidity od CoinGecko se zaměřilo nejen na celkové objemy, ale také na skutečnou hloubku order booku a toleranci slippage v různých cenových pásmech. Výsledkem je přesnější odraz obchodní zkušenosti. Silná přítomnost Bitgetu v těchto středních pásmech ukazuje jeho schopnost udržet smysluplnou hloubku obchodování i mimo aktiva s vysokou kapitalizací (high-cap assets), což pro mnoho centralizovaných platforem zůstává složité.

Zpráva naznačuje, že ve stále roztříštěnějším prostředí likvidity by výkon Bitgetu mohl být přičítán aktivní infrastruktuře pro market-making, strategii zalistování a silné participaci retailových a institucionálních investorů v segmentu altcoinů. Tyto poznatky jsou obzvláště relevantní, jelikož obchodní náklady a rozdíly v hloubce zůstávají pro profesionální obchodníky a fondy operující na několika platformách prioritou.

Celou zprávu naleznete zde.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoglu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a Ilkin Aydin (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Chcete-li získat více informací, navštivte: web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

Doprovodná fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a07569d-de97-4334-a203-ea053a39d489