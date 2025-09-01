Bitget vykazuje v derivátech průměrně přes půl bilionu měsíčně a dle zprávy CoinDesk vede v likviditě ETH a SOL

Victoria (Seychely) 1. září 2025 (PROTEXT/GlobeNewswire) - Bitget, přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, byla v nově zveřejněné zprávě CoinDesk Market Data Deep-Dive vyzdvižena za přelomový výkon v objemu obchodů, institucionální přijetí a vedoucí postavení v likviditě.

Od listopadu 2023 do června 2025 zaznamenala kumulativní objem derivátů ve výši 11,5 bilionu dolarů, čímž se zařadila mezi čtyři největší světové burzy. Zpráva také zařadila Bitget na první místo v hloubce spotového trhu pro ETH a SOL a na druhé místo pro BTC, což upevnilo jeho pozici mezi třemi nejlepšími na světě v kvalitě provádění obchodů. Tato dynamika pokračovala i v roce 2025, kdy průměrné měsíční objemy dosáhly 750 miliard dolarů, z toho téměř 90 % pocházelo z derivátů. I za chladnějších tržních podmínek se Bitget ukázal jako strukturálně důležitá platforma, charakterizovaná svým rozsahem, stálostí a rostoucím institucionálním vlivem.

Skladba uživatelů Bitgetu se totiž rychle mění. V prvním pololetí roku 2025 pocházelo 80 % objemů na spotovém trhu a 50 % objemu derivátů od institucí, čímž se od začátku roku zdvojnásobil objem spravovaných aktiv. Zpráva CoinDesk připisuje tento vývoj vylepšené produktové sadě kryptoburzy Bitget. Patří do ní mj. Liquidity Incentive Program, soubor pro institucionální půjčky nebo jednotný maržový systém, který bude spuštěn během aktuálního čtvrtletí.

Ve zprávě zazářil rovněž nativní token BGB. Jako třetí nejobchodovanější spotové aktivum po BTC a ETH konkuroval BGB z hlediska objemů celým tržním sektorům a v květnu pomohl burze dosáhnout historicky nejvyššího podílu na spotovém trhu ve výši 5,2 %. Celkově BTC, ETH a BGB dohromady tvořily 44 % aktivity na spotovém trhu, což naznačuje stabilní institucionální poptávku.

V oblasti likvidity si Bitget i nadále vede lépe, než by odpovídalo jeho velikosti. Zpráva označila Bitget za burzu č. 1 v likviditě ETH a SOL a č. 2 v hloubce spotového trhu BTC v rozmezí 1 % od střední ceny, čímž překonal hlavní konkurenty. Průměrný skluz BTC na Bitgetu činil u obchodů v hodnotě 100 tisíc dolarů pouhých 0,0074 %, čímž se burza zařadila mezi tři nejlepší na světě v kvalitě provádění obchodů.

„Ke škálování přistupujeme uvážlivě, dodáváme produkty světové třídy a poskytujeme jednu z nejrobustnějších bezpečnostních infrastruktur. Lidé od retailu až po instituce hledají kvalitu a bezpečí,“ uvedla Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. „Tato zpráva potvrzuje, co interně víme: instituce jsou tady a vybraly si Bitget.“

Celá zpráva CoinDesk také vyzdvihla spuštění platformy Bitget Onchain v dubnu 2025, což přispělo k 32% meziměsíčnímu nárůstu objemů na spotovém trhu. Zpráva zaznamenala vedoucí postavení Bitgetu v oblasti otevřeného zájmu u derivátů XRP, dominanci v sektorech Layer-1 a memecoinů a rostoucí relevanci niche tokenů, které na platformě zaznamenaly průlomovou aktivitu.

Díky svému silnému postavení pronikl Bitget hlouběji na institucionální trhy, prohloubil trh s altcoiny a představil hybridní on-chain/off-chain likviditu – vítěznou trojici, která nyní formuje další fázi burzovní evoluce.

Celou zprávu naleznete zde.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám bitcoinu, etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Bitget Wallet je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa LALIGA na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Chcete-li získat více informací, navštivte: web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

