Bitget Wallet spouští novou identitu značky a hnutí „Crypto for Everyone“

Bitget Wallet, přední decentralizovaná kryptopeněženka představila novou identitu značky, která odráží její vývoj v kryptopeněženku s veškerými službami určenou pro každodenní používání. Bitget Wallet, s více než 80 miliony uživatelů, strategicky rozšířila svou nabídku nad rámec obchodování a nyní nabízí také vyhledávání přímo na blockchainu a globální platby. Kromě nového loga, které symbolizuje jednoduchost a jednotné ubírání, aplikace přináší zjednodušené a uživatelsky přívětivější prostředí, aby se kryptoměny staly intuitivnějšími pro všechny. Bitget Wallet hlásá inkluzivní motto Crypto for Everyone, které se nyní stává součástí širší iniciativy hnutí Crypto for Everyone, jehož cílem je získat miliardu uživatelů. Prostřednictvím tohoto hnutí plánuje Bitget Wallet stimulovat komunitu s pomocí prostředků ve výši více než jednoho milionu USD jako vděk za podporu.

"Role peněženek se vyvíjí – posouvají se od nástroje pro specifické účely po nástroj, který v reálném světě pomáhá s každodenními potřebami,“ uvedl Alvin Kan, provozní ředitel Bitget Wallet. "Tenhle rebranding spadá pod dlouhodobý plán zpřístupnit kryptoměny pro všechny. Snažíme se vytvořit budoucnost, kdy je používání kryptoměn stejně snadné jako používání Uberu nebo PayPalu,“ dodává. Růst Bitget Wallet se udál současně se zvýšenou poptávkou po samosprávném vedení majetku a alternativním přístupu k financím, a to zejména v regionech s omezenou bankovní infrastrukturou. Naše platforma zaznamenala v posledním roce 300% nárůst uživatelů, zatímco největšího růstu bylo dosaženo v Africe (+959 %), Evropě (+367 %) a na Středním východě (+350 %). Stále více uživatelů se obrací na kryptoměny, aby zvládali inflaci, omezený bankovní přístup a ekonomickou nestabilitu a aby získali lepší kontrolu nad svými financemi.

Rebranding Bitget Wallet se zaměřuje na to, aby se kryptoměny snadněji používaly a byly praktičtější pro každodenní potřeby. Tato peněženka je postavena na čtyřech základních funkcích – obchodování, vydělávání, placení a objevování. Umožňuje uživatelům sledovat tržní trendy, prozkoumávat nové tokeny a obchodovat jedním kliknutím napříč více než 130 blockchainy. Ve vybraných regionech bude spuštěn nový Jednoduchý režim, který nabídne zjednodušené používání pro uživatele zatím nepolíbené světem kryptoměn. Na podporu bezpečného používání tento režim obsahuje ochrany, jako je sledování rizika v reálném čase a prověření transakce, které uživatelům pomohou bezpečněji zvládat finance na blockchainu.

Bitget Wallet patří mezi první kryptopeněženky, které spouští obchod v aplikaci, a zůstává jedinou velkou decentralizovanou peněženkou, která nabízí kompletní flexibilitu plateb, včetně kryptoměnových karet, skenování QR kódů a přímých nákupů. Obchod, kde naleznete více než 300 značek z odvětví her, mobilních zařízení, cestování a elektronického obchodování, umožňuje platby kryptoměnami v obchodech jako Amazon, Google Play, Shopee a další. Dále probíhají regionální integrace národních systémů QR plateb. Naše peněženka staví na každodenním využití a nabízí funkce výdělků, které uživatelům umožňují získat pasivní příjem ze svých zůstatků kryptoměn. Plánujeme také expanzi nad rámec digitálních aktiv v podobě podpory aktiv, jako jsou akcie a zlato.

"Bitget Wallet stojí na silných krypto základech a rozšiřuje se nad rámec naší decentralizované vize. Slouží jako důležitá přístupová brána do světa obchodování, vydělávání a plateb za aktiva na blockchainu. Uživatelé nyní získávají ještě účinnější nástroj, který se snadno používá, je dostupný a nabitý funkcemi. Propojuje lidi s příležitostmi, ať jsou kdekoli a kdykoli to potřebují,“ uvedla Gracy Chen, výkonná ředitelka společnosti Bitget.

Na oslavu rebrandingu spouští Bitget Wallet hnutí Crypto for Everyone v partnerství s předními ekosystémovými projekty a nabízí více než jeden milion USD v odměnách. Uživatelé jsou zváni, aby prozkoumali aktualizovanou platformu prostřednictvím interaktivních kampaní.

Další informace o změnách naší značky a produktech naleznete na blogu Bitget Wallet.

Bitget Wallet je decentralizovaná kryptopeněženka navržená tak, aby kryptoměny byly jednoduché a bezpečné pro všechny. Má více než 80 milionů uživatelů a nabízí kompletní krypto služby, včetně swapů, informací z trhu, stakování, odměn, průzkumu DApp a platebních řešení. Bitget Wallet podporuje více než 130 blockchainů a miliony tokenů, umožňuje bezproblémové obchodování napříč blockchainy přes stovky DEXů a cross-chain mostů. Bitget Wallet je zajištěna fondem na ochranu uživatelů o hodnotě více než 300 milionů USD, a zaručuje tak maximální zabezpečení aktiv uživatelů.

