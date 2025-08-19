Bitget zahajuje novou sezónu LALIGY 2025/26 s kampaní „Back in Play, Bitget Way“

Victoria (Seychely) 19. srpna 2025 (PROTEXT/GlobeNewswire) - Bitget, přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, se vrací do hry s LALIGOU, v nové sezóně se sloganem: Back in Play, BitgetWay. Nejde ani tolik o skóre jako o chytré tahy tam, kde se krypto potkává se sportem a fanoušci se stávají účastníky.

Minulá sezóna udala tón naším TV spotem s Raphinhou a virální kampaní „Your Team, Your Skin“, která hrdým fanouškům umožnila vyměňovat body. Společnost Bitget pokračovala v pořádání velkých akcí přímo na místě v různých regionech, od přístupu do VIP skyboxů a prohlídek zákulisí v Madridu po exkluzivní setkání s ambasadory LALIGY v Buenos Aires, Jakartě, Moskvě, Řecku a Singapuru. Jednalo se o zážitky k nezaplacení včetně osobních setkání s fotbalovými legendami a hvězdných aktivací, které skutečně sblížily komunity fanoušků kryptoměn a fotbalu jako nikdy předtím.

Nyní se tato energie vrací v podobě tipovacích výzev a tradingových kampaní, které odměňují nejen vášeň pro týmy, ale také přesnost předpovídání skóre zápasů největších týmů LALIGY. Fanoušci v regionech na partnerských trzích to zažijí prostřednictvím společného sledování zápasů, lokalizovaných soutěží a pohlcujících TV spotů a kampaní s hráči v hlavní roli, které působí právě tak osobně jako sportovně.

„Fotbal je jazyk, kterým fanoušci mluví z tribun, a krypto mluví z obrazovky, ale v obou případech jde o vzájemné propojení a angažovanost členů komunity,“ říká Vugar Usi Zade, provozní ředitel společnosti Bitget. „V letošní sezóně snoubíme tyto světy tak, aby fanoušci nejen sledovali, ale také tipovali, obchodovali a skutečně se stali součástí celého dramatu.“

Výkonný ředitel LALIGY Jorge de la Vega dodal: „Společně s Bitget nadále posilujeme naše globální spojení s fanoušky a budeme pokračovat v iniciativách, které vylepšují zážitek příznivců LALIGY po celém světě.“

Uživatelé a fanoušci se mohou těšit na zcela novou landing page, která bude hlavním místem pro tipování, promo akce a exkluzivní odměny s tematikou LALIGA. Mezitím prozkoumejte aktuální nabídky prostřednictvím našeho Centra odměn. Sezóna právě začíná a hřiště je vždy otevřené pro obchodování s vašimi odvážnými tahy ve stylu Bitget Way.

Více informací o spolupráci Bitget × LALIGA naleznete na naší landing page zde.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám bitcoinu, etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Bitget Wallet je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20.000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu. Bitget podporuje adopci kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, jako je jeho role oficiálního krypto partnera přední světové fotbalové ligy LALIGA na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky. V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Další informace najdete zde: Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

V případě dotazů médií kontaktujte: media@bitget.com

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

Doprovodná fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65b14426-bf4c-40b9-9114-70432f8ce36e 

 

