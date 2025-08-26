Bitget zvyšuje důvěryhodnost nasazením Proof of Reserve od společnosti Chainlink

Victoria (Seychely) 26. srpna 2025 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, oznámila zavedení Proof of Reserve od společnosti Chainlink na síti Ethereum s cílem zajistit pro své wrapped bitcoinové aktivum BGBTC transparentnost v reálném čase.

Tato spolupráce zároveň podporuje rostoucí využívání BGBTC v rámci DeFi výnosových strategií a úvěrových produktů společnosti BitVault Finance. Umožňuje jak drobným, tak institucionálním investorům pracovat s tímto aktivem s vědomím, že jeho krytí je neustále monitorováno a je ověřitelné. V době, kdy technologie blockchainu přetváří způsob, jakým se na finančních trzích tvoří důvěra, spolupracují Bitget a Chainlink na tom, aby důkaz nebyl jen slibem, ale aby byl skutečně prokazatelný.

„Transparentnost je v odvětví digitálních aktiv zásadní,“ řekla Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. „Zavedením špičkového Proof of Reserve od Chainlinku dáváme našim uživatelům a institucionálním partnerům zaslouženou jistotu, že aktivum BGBTC je vždy ověřitelně kryto. Je to další krok v našem poslání přinášet bezpečné, transparentní a inovativní produkty pro svět Web3.“

Řešení Proof of Reserve společnosti Chainlink využívá decentralizované sítě oráklů k autonomnímu ověřování zůstatků rezerv kryjících tokenizovaná aktiva. Publikováním on-chain dat, která odrážejí rezervy reálných aktiv, Chainlink zajišťuje, že krytí BGBTC může být kdykoli nezávisle auditováno bez nutnosti spoléhat na manuální výkazy.

Zavedením Proof of Reserve od Chainlinku posiluje Bitget svůj závazek nastavovat v odvětví digitálních aktiv vyšší standardy transparentnosti a důvěryhodnosti. Tato integrace, která doplňuje stávající Proof of Reserve a špičkový Ochranný fond, zajišťuje, že uživatelé mohou obchodovat s větší důvěrou a s vědomím, že jejich aktiva jsou kryta a v reálném čase ověřitelná. Společně tato opatření upevňují pozici společnosti Bitget jako burzy, která klade bezpečnost na první místo a je odhodlána chránit zájmy uživatelů v neustále se vyvíjejícím tržním prostředí.

 

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám bitcoinu, etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Peněženka Bitget Wallet, dříve známá jako BitKeep, je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20 000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoglu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a Ilkin Aydin (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

V souladu se svou strategií celosvětového dopadu společnost Bitget spojila síly s organizací UNICEF s cílem podporovat vzdělávání v oblasti blockchainu pro 1,1 milionu lidí do roku 2027. Ve světě motoristických sportů je Bitget exkluzivním partnerem v oblasti kryptoměnových burz pro MotoGP™, jeden z nejnapínavějších sportovních seriálů na světě.

Další informace najdete zde: Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet V případě dotazů médií kontaktujte: media@bitget.com

 

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a je možné, že nedosáhnete svých finančních cílů nebo nebudete schopni získat zpět svou hlavní investici. Vždy byste měli vyhledat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Společnost Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

 

Doprovodná fotografie k této zprávě je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/062f44ae-90f5-4315-ad34-cdc0170036ff 

 

 

