Black Friday a Vánoce ve znamení dárků z oblasti elektroniky a technologických vychytávek

„Průzkumy ukazují, že elektronika a technologické vychytávky patří mezi nejvyhledávanější vánoční dárky i nejprodávanější kategorie během Black Friday. Podzimní FAST DAY je tak pro zastoupené značky ideální příležitostí, jak získat na trhu prostor v období, které je z celého roku nejdůležitější,“ říká Marek Bolega, marketingový ředitel společnosti FAST ČR, která veletrh každoročně organizuje pro více než dva tisíce obchodních partnerů z řetězců i nezávislého trhu.
Technologické vychytávky i zábava pro celou rodinu
Na ploše 5000 m2 bylo letos k vidění to nejnovější a nejzajímavější z portfolia více než 100 značek. Nechyběly produkty, které pravidelně patří mezi hity Black Friday i nejžádanější vánoční dárky – TV/audio technika (např. Aiwa, Buxton, JVC, LG, Hisense, Panasonic, Philips, Samsung, Sencor, Sharp, TCL, Toshiba), IT/SMART zařízení (ASUS, HP, Lenovo, Xiaomi atd.).
„Největší úspěch mají technologie, které zvyšují komfort uživatelů a přinášejí reálné zlepšení kvality jejich každodenního života,“ říká M. Bolega a dodává, že nové příležitosti otevírá zejména segment SDA – domácích a kuchyňských spotřebičů. Na letošním veletrhu je představily např. značky Catler, Electrolux, Gorenje, Hoover, Philco, Sage, Sencor, SodaStream a mnoho dalších. „Obdarovat někoho kvalitním kávovarem, prémiovým výrobníkem perlivé vody nebo chytrým kuchyňským robotem dnes znamená dát mu prostor pro kreativitu, možnost stát se ve vlastní kuchyni profesionálem,“ dodává M. Bolega.
Pozornosti se podle jeho slov tradičně těšily také produkty osobní péče (Braun, Remington, Wahl) nebo vychytávky určené domácím i profesionálním kutilům a zahrádkářům (Fieldmann, Kärcher). Zájem byl před Vánoci samozřejmě i o hračky, respektive dárky pro děti (BoddyToys, Retlux, Yenkee).
