Black Friday jako test e-commerce: GymBeam propojuje AI a robotické sklady

Pro GymBeam patří měsíc, ve kterém Black Friday probíhá, dlouhodobě k nejsilnějším v roce. Celoroční hospodaření ale firma nestaví na jediné slevové akci - řídí se finančním plánem, který zohledňuje sezonnost i rozdílný přínos jednotlivých měsíců.
"Black Friday je pro nás významný zejména tím, že se v něm potkává vysoká poptávka s nároky na precizní provozní a finanční řízení. Nejde jen o to nabídnout zákazníkům atraktivní ceny, ale mít správné produkty skladem, doručit je včas a zároveň zachovat zdravou ekonomiku celé kampaně," říká Miloš Pelikán, Director of Finance Strategy, AI & Analytics pro GymBeam.
Co se během Black Friday nakupuje nejvíc
Stálicí Black Friday zůstává sportovní výživa a proteiny, stále větší roli ale hraje také sportovní oblečení. Zákaznické preference se přitom liší podle jednotlivých trhů. Zatímco v Česku a Maďarsku nadále dominuje výživa, v Polsku má výrazně silnější postavení oblečení. Jeho podíl na prodejích podle meziročního srovnání zářijových dat roste na všech třech trzích.
GymBeam proto nepřipravuje jednu stejnou nabídku pro všechny zákazníky. Při nastavování kampaně zohledňuje poptávku na konkrétních trzích, dostupnost produktů i náklady spojené s marketingem, dopravou a logistikou. Cílem je nabídnout zákazníkům skutečnou úsporu, zároveň ale udržet nabídky dlouhodobě smysluplné i pro samotnou firmu.
AI pomáhá předvídat poptávku, rozhodnutí zůstává na lidech
V období Black Friday rozhoduje nejen to, co se prodává dnes, ale také schopnost odhadnout, o co bude největší zájem v následujících dnech. GymBeam proto sleduje rychlost prodeje jednotlivých produktů, vývoj na konkrétních trzích, předpokládané vyčerpání zásob i termíny dalších dodávek. AI a analytické nástroje pomáhají tato data vyhodnocovat a zpřesňovat plánování zásob, marketingových kampaní i logistických kapacit.
Samotná predikce ale není automatickým pokynem k objednání dalšího zboží. Finální rozhodnutí musí zohlednit také plánovanou podporu konkrétních produktů, spolehlivost dodavatelů nebo míru rizika, kterou je firma ochotná při předzásobení přijmout. Důležité je totiž nejen zvládnout špičku, ale také správně vyhodnotit, jaké zásoby a náklady zůstanou po skončení kampaně.
"Největší přínos AI pro nás není v tom, že by nahrazovala rozhodování lidí, ale že nám umožňuje pracovat s aktuálnějšími a detailnějšími informacemi. Ve financích jsme díky automatizaci výrazně omezili manuální práci při přípravě reportů a zpracování dat, takže se tým může více soustředit na to podstatné: včas rozpoznat změnu, pochopit její příčinu a navrhnout konkrétní reakci," doplňuje Miloš Pelikán z GymBeam.
Dva robotické sklady a tisíce objednávek denně
Na plánování navazuje logistika. GymBeam se při zvládání prodejních špiček opírá o dva plně automatizované sklady v Košicích a u Milána, kde většinu skladových operací zajišťují roboti. Ty umožňují denně odbavit vysoké počty objednávek a zároveň dávají firmě prostor pro další rozšiřování kapacity podle růstu poptávky. Automatizace se promítá také do provozní efektivity. GymBeam meziročně snížil náklady na skladový personál o více než 20 %, a to při pokračujícím růstu firmy. U administrativních a odborných pozic se zároveň podařilo přibližně o polovinu zpomalit tempo meziročního růstu personálních nákladů.
Ve financích dnes automatizace a AI pomáhají zvládat přibližně 90 % dříve manuálních procesů. Finanční tým tak může sledovat, co firmě z konkrétních objednávek skutečně zbývá po započtení nákladů na zboží, marketing, dopravu a logistiku, a reagovat na vývoj průběžně, nikoli až po uzavření měsíce.
Black Friday už není jen pátek
Podoba Black Friday se v posledních letech proměňuje. Z jednodenní nákupní události se stávají několik týdnů trvající kampaně, které zákazníkům dávají více času na výběr a firmám více prostoru oslovit různé skupiny zákazníků. Delší akce ale automaticky neznamená lepší výsledek. Vyšší objem prodeje je třeba vyvažovat tlakem na marži, náklady na marketingovou podporu i provozní kapacity. Úspěch Black Friday proto podle GymBeam nebude záviset jen na délce kampaně nebo počtu objednávek, ale především na celkovém ekonomickém přínosu, dostupnosti zboží a schopnosti doručit zákazníkům objednávky rychle i v období maximálního náporu.
Zdroj: GymBeam
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59989.