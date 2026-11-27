Každodenní úklid dnes nemusí zabírat hodiny volného času. Pokročilé robotické vysavače Dreame, v čele s modelem L50s Pro Ultra, kombinují přesnou navigaci, silný sací výkon i důkladné vytírání, přičemž o vyprazdňování nádobky nebo čištění mopů se dokážou postarat samy.
Pro rychlý zásah v kuchyni, v dětském pokoji nebo v domácnosti se zvířaty jsou pak ideální bezdrátové tyčové vysavače a mokro-suché čističe podlah, například model G12 Pro, které si poradí s prachem, drobky i rozlitými tekutinami jedním tahem.
Vedle chytré domácnosti myslí Black Friday nabídka i na každodenní osobní péči. Hlavní pozornost zde poutá multifunkční styler Dreame AirStyle Pro HI, který v jednom těle spojuje vysoušení, uhlazení, tvorbu objemu i automatické natáčení vln. Díky sadě 8 nástavců, vysokorychlostnímu motoru o rychlosti 130 000 otáček za minutu a chytré regulaci teploty tvaruje účes silným proudem vzduchu bez zbytečného tepelného zatížení vlasů. Navíc jej lze propojit s mobilní aplikací, kde funkce AI-Curl™ přizpůsobí postup i teplotu konkrétnímu typu vlasů. Díky všestrannému využití a elegantnímu úložnému pouzdru patří mezi nejžádanější dárky pod stromeček.
Zvýhodněná nabídka Black Weeks v rámci Black Friday platí pouze do 30. listopadu nebo do vyprodání zásob. Kompletní přehled zlevněných modelů a podrobnosti k akci najdou zákazníci na oficiálním e-shopu značky Dreame na www.dreame.cz.
Zdroj: Dreame
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60302.