Black Friday lámalo rekordy. Visa zároveň odhaluje výrazný nárůst zadržených podvodů

Podvodníci se i letos pokoušeli využít nákupní horečky a zacílit na lovce výhodných nabídek. Podstatně méně z nich však uspělo.
Společnost Visa během letošního Black Friday zablokovala v České republice o 70 % více pokusů o podvod než loni – a také výrazně více než v běžný pátek před akcí. V rámci Evropy Visa zablokovala o 140 % více podezřelých transakcí než loni — a zároveň výrazně více než v běžný pátek mimo období slev.
“Ačkoli se tradiční nákupní zvyklosti postupně mění, naše nejnovější data potvrzují, že Black Friday zůstává pro maloobchodníky klíčovým obdobím – zejména pro online nákupy. Tam, kde se utrácí, se však vždy najdou podvodníci, kteří se snaží situace zneužít. Proto síť Visa nikdy neodpočívá. Každou transakci – ať už velkou či malou – chráníme tak, aby mohli lidé nakupovat s jistotou po celý rok,” řekl Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Analýza letošní nákupní horečky je zároveň aktuální připomínkou, že byť je období svátků pro mnoho lidí nejšťastnějším časem roku, podvodníci jej vnímají jako příležitost ke zneužití vánoční atmosféry. Mezi nejčastější typy podvodů, které Visa identifikovala, patří falešné e-shopy, podvody s doručením zásilek, nabídky falešných sezónních brigád s „rychlými penězi“, podvody v oblasti cestování či falešné charitativní sbírky. Více informací najdete ve Visa Holiday Threats reportu zde.
Společnost Visa za posledních pět let investovala 12 miliard dolarů do technologií a infrastruktury, včetně kybernetické bezpečnosti a prevence podvodů. Tým Visa Scam Disruption během jediného roku identifikoval a zablokoval více než 220 milionů eur v Evropě – a přes 1 miliardu dolarů globálně – ještě předtím, než tyto podvody mohly zasáhnout spotřebitele.
Visa (NYSE: V) je světovým lídrem v digitálních platbách. Zprostředkovává transakce mezi spotřebiteli, obchodníky, finančními institucemi a vládními subjekty ve více než 200 zemích. Naším posláním je propojovat svět prostřednictvím inovativní, pohodlné, spolehlivé a bezpečné platební sítě, která pomáhá jednotlivcům, firmám i ekonomikám prosperovat. Další informace: visa.cz.
