- Od 13. do 30. listopadu 2026 nabízí O2 v rámci Black Friday slevy na vybraná zařízení pro své zákazníky i pro ty, kteří u něj zatím služby nemají.
- V Moje O2 zákazníci mimo jiné ušetří 2000 Kč na Samsungu Galaxy A17 5G, 1500 Kč na Galaxy A56 5G a 500 Kč na tabletu Lenovo Tab M11 LTE.
- E-shop O2 nabízí slevy až 6500 Kč na vybraná zařízení a doplňky značek Apple, Google, Motorola, Xiaomi či Anker.
- O2 zároveň představuje novou nabíječku O2 Power Hub s výkonem až 300 W a možností nabíjení až šest zařízení současně
- O2 Knihovna nabídne od 27. do 29. listopadu 2026 všechny audioknihy vydavatelství Témbr s 50% slevou.
Jedna z největších vln předvánočních nákupů je tady a O2 přináší slevy na telefony, tablety i chytré příslušenství. Obohacuje tak svou vánoční kampaň, kterou představil na začátku listopadu.
„Black Friday je každoroční příležitostí pořídit vánoční dárky s předstihem a hlavně ušetřit. Do nabídky jsme proto zařadili cenově dostupné telefony, tablety i příslušenství, aby si lidé mohli vybrat podle toho, komu chtějí udělat radost a kolik plánují utratit. Vedle slev přímo v aplikaci Moje O2 nabízíme také slevy v e-shopu, které může využít každý,“ říká Aleš Brázda, manažer hardwaru O2.
Od telefonů po chytrou domácnost: pro slevu do Moje O2 i e-shopu
Nový telefon, tablet, sluchátka, reproduktor nebo chytrá zásuvka mohou pod stromečkem potěšit blízké. Díky Black Friday navíc jejich nákup méně zatíží rodinný rozpočet. Přímo v aplikaci Moje O2 zákazníci pořídí například tato zvýhodněná zařízení:
- Samsung Galaxy A17 5G 128 GB se slevou 2 000 Kč za 5 289 Kč
- Samsung Galaxy A56 5G 256 GB se slevou 1 500 Kč za 10 489 Kč
- Tablet Lenovo Tab M11 LTE 128 GB se slevou 500 Kč na 3 489 Kč
Stejně jako na celou vánoční nabídku lze i tato zařízení pořídit s úvodní platbou pouhé 1 Kč a zbývající část doplatit pohodlně ve 36 měsíčních splátkách bez navýšení.
„S pořízením nového telefonu pod stromeček se letos vyplatí začít už v listopadu. Samsung Galaxy A17 5G i Galaxy A56 5G totiž pro zákazníky máme za nejnižší ceny na trhu," doplňuje Aleš Brázda.
V e-shopu O2 najdou zájemci speciální kategorii Black Friday se slevami na zařízení různých vendorů, které mohou využít i ti, kteří u O2 zatím nemají žádnou službu. Levnější jsou například sluchátka Apple AirPods Pro 3, která po slevě 1 000 Kč vyjdou na 5 490 Kč, nebo hodinky Apple Watch SE 3 se slevou 800 Kč. Google Pixel 11 Pro 5G s kapacitou 256 GB pak zájemci pořídí o 6 500 Kč levněji. Vybírat pak mohou třeba z příslušenství do domácnosti od značek TP-Link, Anker nebo třeba Bose.
O2 Spolu sleva na zařízení
Při výběru nového telefonu, tabletu nebo chytrých hodinek mohou zákazníci s O2 Spolu využít také novou možnost čerpání slevy na mobilní tarif. Součet měsíčních slev za následujících 24 měsíců mohou uplatnit předem jako jednorázovou slevu na zařízení, a to až 4 800 Kč. Pokud tuto možnost využijí, příslušná sleva O2 Spolu se jim po dobu 24 měsíců nebude odečítat ve vyúčtování za mobilní tarif.
- Například nový prémiový telefon Samsung Galaxy S26 FE s podporou 5G+ lze při využití maximální O2 Spolu slevy 4 800 Kč získat pouze za 9 999 Kč.
O2 Spolu slevu na zařízení mohou zákazníci uplatnit výhradně v O2 Prodejnách. Podrobnosti o akci najdou na O2 Modrém blogu.
Nový O2 Power Hub nabije až šest zařízení najednou
O2 zároveň před Vánoci rozšiřuje nabídku příslušenství o stolní rodinnou nabíječku O2 Power HUB s celkovým výkonem až 300 W. Díky pěti portům USB-C a jednomu USB-A zvládne současně nabíjet třeba notebook, telefon, tablet i další elektroniku. Výkon jednoho portu USB-C může dosáhnout až 140 W, port USB-A nabízí až 30 W. Nabíječka má ochranu proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu. K dostání je v bílé a černé variantě a součástí balení je stojánek.
Standardní cena O2 Power Hubu je 1 999 Kč. V aplikaci Moje O2 ho zákazníci pořídí s 20% slevou za 1 599 Kč. Nabídka platí do 4. ledna 2027.
Audioknihy Témbr za polovinu. Dárek může dorazit až pod stromeček
Od pátku 27. listopadu do neděle 29. listopadu nabídne O2 Knihovna 50% slevu na všechny audioknihy vydavatelství Témbr. Nabídka zahrnuje detektivky, českou prózu, osobní rozvoj i pohádky. Například Vesnice Kristýny Trpkové, Dům v Matoušově ulici Terezy Boučkové nebo Letnice Miroslava Hlauča. Posluchači si mohou vybrat také román Zvedá se vítr Kateřiny Surmanové.
Audioknihu lze koupit ve slevě jako vánoční dárek a při objednávce zvolit den i čas doručení, třeba 24. prosince večer. Odeslání je možné naplánovat až tři měsíce dopředu.
Zdroj: O2 Czech Republic, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60106.