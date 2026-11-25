Měsíc do Vánoc na účet Telly
V listopadu je tma už před pátou a do Vánoc zbývá měsíc. Telly ho novým zákazníkům dává celý zdarma. Ve Středním balíčku najdou ČT1, Novu i Primu v HD, sport na ČT sportu, Eurosportu a Premier Sportu, filmy na AMC a AXN, dokumenty na Discovery a pro děti Disney Channel nebo Minimax. K tomu přes 6 000 filmů a archiv na sedm dní zpětně, takže zmeškaný seriál si pustí, kdy se jim to hodí. Dívat se můžou na televizi, mobilu, tabletu i v prohlížeči, doma i kdekoli v EU.
Po měsíci 384 Kč napořád
Po 30 dnech vyjde balíček Střední na 384 Kč měsíčně. Ta cena zákazníkům zůstane tak dlouho, dokud zůstanou s Telly, i kdyby balíček později zdražil. Jednoduše: měsíc zdarma, pak snížená cena na celý život. Komu Telly nesedne, může ji do 30 dní online zrušit a má to zdarma. Zapnout si Telly zabere pár minut na telly.cz/black-friday.
„Na Black Friday se všude soutěží o největší slevu. My dáváme rovnou sto procent. Celý měsíc si lidé u nás užijí fotbal, filmy, seriály i večerníček s dětmi a nezaplatí za to ani korunu. Bez jakýchkoliv závazků,“ říká Jan Schőppel, marketingový ředitel Telly.
O Telly s.r.o.
Telly je český televizní operátor, který od roku 2006 přináší divákům špičkový obsah. Nabízí moderní internetovou televizi s aplikacemi pro všechny chytré TV i tradiční satelitní vysílání s pokrytím po celé ČR. V nabídce má přes 130 programů se silným zaměřením na prémiový sport (F1, Liga mistrů UEFA, UFC, ATP, Bundesliga, La Liga, Serie A a další sporty) a filmové i seriálové hity.
Značka staví na stabilitě vysílání, férovosti a lidském osobním přístupu k zákazníkům. Telly je hrdým držitelem značky kvality CZECH MADE, je součástí silné české skupiny LAMA ENERGY GROUP a veškeré daně odvádí v České republice. Telly, televize, u které si řeknete: „To koukám".
Zdroj: Telly, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60225.