BlackLine jmenuje Grega Hughese členem představenstva a rozšiřuje tak své odborné znalosti v oblasti podnikového softwaru a strategického růstu

Hughes naposledy působil jako generální ředitel společnosti Veritas, vedoucího globálního podniku v oblasti ochrany dat a dalšího kritického softwaru. Pod jeho vedením společnost Veritas obnovila růst ročně se opakujících výnosů, úspěšně přešla na nový model cenového předplatného a vytvořila a rozšířila cloudové podnikání. Transformace společnosti Veritas vyvrcholila fúzí podnikání v oblasti ochrany dat se společností Cohesity, která se zabývá bezpečností a správou dat s využitím umělé inteligence. Hughes nadále působí v představenstvu sloučené společnosti.

Kromě svých výkonných funkcí přináší Hughes také významné zkušenosti z představenstva veřejně obchodované společnosti. V letech 2011 až 2017 působil v představenstvu LogMeIn, veřejně obchodované společnosti zabývající se kolaborativním softwarem.

Hughesovo jmenování následuje po příchodu Sama Balajiho, bývalého generálního ředitele společnosti Deloitte Consulting, do představenstva BlackLine v červnu 2025. Hughes a Balaji společně přinášejí desítky let zkušeností s výkonným vedením v oblasti podnikového softwaru, poradenství, kybernetické bezpečnosti a digitální transformace. Takto doplňují již tak zkušený a angažovaný tým představenstva, který i nadále hraje klíčovou roli při řízení růstu a inovační strategie společnosti BlackLine.

„Jsme velice rádi, že můžeme Grega přivítat v představenstvu společnosti BlackLine," řekl Owen Ryan, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti BlackLine. „S příchodem Grega a Sama do již tak silného a strategického představenstva prohlubujeme své odborné znalosti v oblasti podnikových technologií, globálních operací a transformace ve velkém měřítku. Kolektivní vedení a zkušenosti našeho představenstva jsou mohutným přínosem při pokračování v realizaci naší strategie a poskytování dlouhodobé hodnoty našim zákazníkům a akcionářům."

„Gregovy zkušenosti s odborným řízením společností a vedením v kritických momentech z něj dělají ideálního kandidáta pro BlackLine," dodala Therese Tuckerová, spoluzakladatelka a výkonná spoluředitelka BlackLine. „Rozumí tomu, co je potřeba k vybudování a rozvoji platforem, které určují danou kategorii, a jsem nesmírně ráda, že ho mohu přivítat v našem týmu, který pokračuje v inovacích pro finanční oddělení."

„Společnost BlackLine vybudovala diferencovanou platformu s významnými příležitostmi do budoucna," řekl Greg Hughes. „Je mi ctí stát se členem představenstva a těším se na spolupráci s ostatními členy představenstva a vedoucím týmem, abych pomohl prosazovat strategii společnosti a podporovat její pokračující dynamiku jako vedoucího hráče ve své kategorii v oblasti finančních operací."

O společnosti BlackLine

BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), platforma připravená na budoucnost pro finanční oddělení, podporuje digitální transformaci financí tím, že organizacím poskytuje přesné, efektivní a inteligentní finanční operace.

Komplexní platforma BlackLine řeší klíčové procesy, včetně zaznamenávání a vykazování a dále fakturací a inkasa, a umožňuje jednotná a přesná data, zefektivněné a optimalizované procesy a přehled v reálném čase díky viditelnosti, automatizaci a umělé inteligenci. Osvědčený kolaborativní přístup společnosti BlackLine zajišťuje nepřetržitou transformaci, která přináší okamžité výsledky a trvalou hodnotu. Díky osvědčené historii inovací, špičkovým investicím do výzkumu a vývoje a bezpečnostním postupům na světové úrovni spolupracuje s BlackLine více než 4400 zákazníků z různých odvětví, aby vedli své organizace do budoucnosti.

Další informace naleznete na stránkách blackline.com.

