BlackLine uvádí na trh Verity, důvěryhodnou umělou inteligenci vytvořenou speciálně pro finanční oddělení

Společnost BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) dnes oznámila uvedení Verity, komplexní sady funkcí umělé inteligence, která poskytuje finančním a účetním týmům novou digitální pracovní sílu v podobě integrované a auditovatelné umělé inteligence. Verity, postavená na důvěryhodném základě platformy Studio360 společnosti BlackLine a její jednotné datové vrstvě, zajišťuje integritu procesů, urychluje řešení a poskytuje inteligentní analýzy pro finanční oddělení.
„Mnozí se ptají, jaký důsledek bude mít generativní AI na podnikový software. Naše odpověď je jasná: její síla se projeví pouze tehdy, je-li postavena na neotřesitelném základu datové integrity a důvěry," řekl Owen Ryan, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti BlackLine. „To, co skutečně odlišuje BlackLine, je naše neochvějné odhodlání dodržovat tento princip, díky čemuž máme jedinečnou pozici k tomu, abychom vedli revoluci AI ve financích. S Verity poskytujeme finančním profesionálním pracovníkům takovou AI, jíž mohou důvěřovat – výkonnou, transparentní, auditovatelnou a speciálně vytvořenou pro potřeby finančního oddělení."
Nadace pro důvěryhodnou AI
Verity – z latinského slova pro „pravdu" – se vyznačuje třemi základními pilíři:
1. Kontrolní vrstva pro AI: BlackLine poskytuje centralizovanou správu, auditovatelnost a transparentnost, které podniky potřebují k bezpečnému provozování modelů AI – což je klíčová funkce pro finanční operace.
2. Jednotná platforma jako jediný zdroj pravdy o AI: Na rozdíl od izolovaných bodových řešení slouží platforma Studio360 společnosti BlackLine a její jednotná datová vrstva založená na Snowflake jako jediný zdroj pravdy o AI. To dává Verity komplexní přehled o celé oblasti financí a účetnictví, což umožňuje jistější a inteligentnější rozhodování.
3. Desítky let znalostí procesů jako základ AI: Společnost BlackLine zapracovala více než dvě desetiletí vedoucího postavení a osvědčených postupů od více než 4 400 zákazníků do základní logiky své AI. Tyto plány slouží jako referenční model pro finanční operace v tomto odvětví a poskytují AI společnosti BlackLine bezkonkurenční inteligenci, díky níž je její automatizace chytřejší a efektivnější než jakýkoli obecný nástroj.
Nová digitální pracovní síla pro finance
Verity představuje komplexní sadu funkcí umělé inteligence společnosti BlackLine, která je integrována do platformy Studio360 a řešení pro záznam a vykazování a dále fakturaci a inkaso. Verity, navržená tak, aby poskytovala praktickou, důvěryhodnou a auditovatelnou umělou inteligenci, automatizuje složité procesy, odhaluje hluboké analytické poznatky a posiluje finanční a účetní odborníky tím, že je osvobozuje od úmorně se opakující práce.
Jádrem této nové digitální pracovní síly je Vera, vedoucí týmu AI, která řídí a koordinuje tým specializovaných agentů. Vera funguje jako jediný kontaktní bod pro finanční a účetní odborníky a umožňuje jim koordinovat složité pracovní postupy, přidělovat úkoly a kontrolovat práci celého týmu agentů. Vera nepůsobí jenom jakési rozhraní, ale také jako supervizorka vaší digitální pracovní síly, díky níž je spolupráce mezi lidmi a AI plynulá, strategická a plně auditovatelná.
Verity poskytuje inteligentní funkce v rámci komplexní sady nástrojů a vytváří novou digitální pracovní sílu pro úřad finančního ředitele:
• Agentické zkušenosti – Nasazuje agentickou pracovní sílu k řízení komplexních pracovních postupů od odesílatele k přijímateli, která funguje jako rozšíření finančního týmu. Tito digitální pracovníci jsou řízeni a spravováni prostřednictvím Very, přičemž uživatelé si zachovávají plný přehled a kontrolu.
• Inteligentní poznatky a vysoce aktivní analýza – Transformuje surová finanční data do předvídavých pokynů, od prediktivních prognóz až po vysoce aktivní odhalování rizik.
• Automatizace procesů nové generace – Vylepšuje základní řešení BlackLine o novou vrstvu inteligence, která umožňuje řešit rozsáhlé a komplexní procesy s větší rychlostí a přesností, jako je například párování založené na umělé inteligenci a inteligentní sběr dat.
• Automatizované generování a shrnování obsahu – Zefektivňuje manuální práci tím, že vytváří návrhy textů a zpracovává velké objemy finančních dat a dokumentů do jasných a použitelných výstupů.
„BlackLine vyniká tím, že poskytuje nezbytnou aplikační a kontrolní vrstvu, díky níž je výkonná umělá inteligence auditovatelná, důvěryhodná a pro podniky nepostradatelná," řekl Jeremy Ung, technologický ředitel společnosti BlackLine. „Naší vizí je poskytovat finanční operace připravené na budoucnost prostřednictvím agentické umělé inteligence, která přesahuje automatizaci a umožňuje zákazníkům předvídat, rozhodovat se a jednat rychleji. S důvěryhodnými partnery, jako je Google Cloud, kombinujeme špičkové modely Gemini od Google se svými bezkonkurenčními znalostmi v oblasti správy a postupů."
„Jsme nesmírně rádi, že můžeme spolupracovat se společností BlackLine na urychlení inovací pomocí generativní umělé inteligence Google Cloudu," řekl Rodrigo Rocha, výkonný ředitel pro globální partnerství mezi softwarovými společnostmi ve společnosti Google Cloud. „Díky začlenění umělé inteligence od Googlu do platformy BlackLine mohou společní zákazníci rychleji a s větší jistotou uzavírat své účetní knihy a odhalovat strategické postřehy ve svých finančních datech."
V čele budoucnosti důvěryhodné umělé inteligence
Společnost BlackLine vytváří nový svět práce, ve kterém lidé a umělá inteligence fungují jako jeden jednotný tým. Neochvějný závazek společnosti BlackLine k integritě dat poskytuje důvěryhodný základ této nové digitální pracovní síle a zajišťuje, že je organizována a kontrolována se stejnou přísností jako kterýkoli člen týmu. To umožňuje odborníkům v oblasti financí a účetnictví řídit své finanční operace se strategickým přehledem a budovat budoucnost s bezkonkurenční přesností a kontrolou.
Chcete-li se dozvědět více o schopnostech umělé inteligence společnosti BlackLine a o tom, jak podporují finanční operace připravené na budoucnost, navštivte https://www.blackline.com/why-blackline/blackline-ai/.
O společnosti BlackLine
BlackLine (Nasdaq: BL), platforma připravená na budoucnost pro finanční oddělení, podporuje digitální transformaci financí tím, že organizacím umožňuje přesné, efektivní a inteligentní finanční operace.
Komplexní platforma Studio360 společnosti BlackLine řeší klíčové postupy, včetně zaznamenávání a vykazování a dále fakturace a inkasa, a umožňuje sjednocená a přesná data, zefektivněné a optimalizované procesy a přehled v reálném čase díky viditelnosti, automatizaci a umělé inteligenci. Osvědčený spolupracující přístup společnosti BlackLine zajišťuje nepřetržitou transformaci, která přináší okamžité výsledky a trvalou hodnotu. Díky osvědčeným inovacím, špičkovým investicím do výzkumu a vývoje a bezpečnostním postupům na světové úrovni spolupracuje s BlackLine více než 4 400 zákazníků z různých odvětví, aby vedli své organizace do budoucnosti.
Další informace naleznete na blackline.com.
