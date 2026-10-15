Blackview XPLORE 6 je nyní k dispozici: fotografování na mimořádně dlouhou vzdálenost 15 km, procesor Dimensity 9400+ a baterie s kapacitou 12.000 mAh

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  12:54
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Šen-čen (Čína) 15. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Blackview oficiálně uvedla na trh XPLORE 6, svůj nejnovější prémiový odolný vlajkový model, který kombinuje profesionální fotografování, výkon na úrovni vlajkových modelů a extrémní odolnost. Model XPLORE 6, vytvořený v duchu hesla „Nezlomný svědek", je určen pro ty, kteří překračují hranice, objevují neznámé a zachycují okamžiky, které stojí za to si zapamatovat. Díky periskopovému teleobjektivu s rozlišením 50 megapixelů a s dosahem až 15 km při použití bezplatného telekonvertoru, čipsetu MediaTek Dimensity 9400+, křemíkovo-uhlíkové baterii o kapacitě 12.000 mAh a dvojici AMOLED displejů pozvedá tento model možnosti prémiových odolných smartphonů na novou úroveň.

Profesionální fotografie: periskopový teleobjektiv s rozlišením 50 megapixelů a snímání na ultradlouhé vzdálenosti až 15 km

Model XPLORE 6 přináší do odolných smartphonů pokročilé možnosti fotografování na dlouhé vzdálenosti díky svému periskopovému teleobjektivu s rozlišením 50 megapixelů  a profesionálnímu telekonvertoru ZoomX G1, který podporuje až 10× skutečný optický zoom a fotografování na ultradlouhé vzdálenosti až 15 km v kombinaci s telekonvertorem.

Jeho čtyřnásobný fotoaparátový systém s rozlišením 50 MP zahrnuje hlavní fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů, periskopický teleobjektiv s rozlišením 50 megapixelů, ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů a přední kameru s rozlišením 50 megapixelů. Od vzdálených horských vrcholů po prchavé okamžiky v přírodě – XPLORE 6 umožňuje uživatelům vidět dál, zachytit více a uchovat to, co by jinak mohlo zůstat skryto.

Špičkový výkon: Dimensity 9400+ a úložiště 18 GB + 1 TB

XPLORE 6 je poháněn procesorem MediaTek Dimensity 9400+ 5G, vyrobeným 3nm procesem druhé generace s architekturou CPU typu „all-big-core". V kombinaci s až 18 GB paměti RAM LPDDR5X a úložištěm UFS 4.1 1 TB  poskytuje mohutný výkon pro multitasking, hraní her a aplikace s umělou inteligencí, a to s dostatkem prostoru pro uchování každého důležitého okamžiku.

Obrovská baterie: 12.000 mAh s 120W rychlým nabíjením

Model XPLORE 6 je vybaven křemíkovo-uhlíkovou baterií s kapacitou 12.000 mAh a kombinuje výjimečnou kapacitu baterie s 120 W kabelovým rychlým nabíjením a 80 W bezdrátovým rychlým nabíjením. Podporuje také provoz v teplotním rozmezí od -20 °C do 60 °C, čímž zajišťuje spolehlivou výdrž, takže uživatelé mohou bez přerušení pokračovat v objevování a zaznamenávání.

Dva AMOLED displeje: 3,2K LTPO a inteligentní zadní displej

Model XPLORE 6 je vybaven hlavním 6,73palcovým displejem AMOLED 3,2K LTPO s adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz a špičkovým jasem 2600 nitů, který zajišťuje plynulý obraz a lepší viditelnost na slunci.

Jeho sekundární zadní AMOLED displej umožňuje rychlý přístup k oznámením, informacím z kompasu, ovládání hudby a náhledům selfie ze zadního fotoaparátu, díky čemuž máte důležité informace vždy po ruce.

Extrémní odolnost: IP68, IP69K a dvojitě vodotěsný USB port

Model XPLORE 6, navržený tak, aby odolával náročným podmínkám, kombinuje sklo Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 s ochrannými standardy IP68, IP69K a MIL-STD-810H pro zvýšenou odolnost vůči vodě, prachu a nárazům.

Díky inovativnímu designu s dvojitě vodotěsným USB portem odpadá nutnost používat tradiční gumovou krytku portu, což přináší větší pohodlí a spolehlivou ochranu při každodenním používání i při outdoorových dobrodružstvích.

Chytřejší zážitek: Android 16 a AI Hi Doki

Model XPLORE 6, na kterém funguje zcela nový systém DokeOS 5.3 založený na Androidu 16, přináší vylepšené funkce personalizace, včetně tapet s hloubkou ostrosti, přizpůsobitelných stylů hodin AOD (se stále zapnutým displejem) a obnoveného designu rozhraní.

Integrovaný asistent Hi Doki AI podporuje probuzení hlasem, inteligentní otázky a odpovědi, hlasové příkazy a pomoc s předpovědí počasí. Mezi další funkce připojení patří 5G, eSIM a dvoupásmová lokalizace.

Ceny a dostupnost

V duchu hesla „Nezlomný svědek" odráží model XPLORE 6 vizi společnosti Blackview o odolné vlajkové lodi, která jde nad rámec pouhé ochrany a umožňuje uživatelům prozkoumávat vzdálenější místa, překonávat výzvy a zachycovat mimořádné okamžiky.

Blackview XPLORE 6 je nyní oficiálně v prodeji, a to za akční ceny začínající na 1399 USD za model s 512 GB a 1599 USD za model s 1 TB. Ceny se mohou lišit podle regionu.

Další informace a nejnovější nabídky najdete v oficiálním internetovém obchodě Blackview.

 

Kontakt: Lucy Ji, lucy@blackview.hk, +86-15735536820

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59635.

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