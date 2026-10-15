Blackview XPLORE 6 je nyní k dispozici: fotografování na mimořádně dlouhou vzdálenost 15 km, procesor Dimensity 9400+ a baterie s kapacitou 12.000 mAh

Profesionální fotografie: periskopový teleobjektiv s rozlišením 50 megapixelů a snímání na ultradlouhé vzdálenosti až 15 km
Model XPLORE 6 přináší do odolných smartphonů pokročilé možnosti fotografování na dlouhé vzdálenosti díky svému periskopovému teleobjektivu s rozlišením 50 megapixelů a profesionálnímu telekonvertoru ZoomX G1, který podporuje až 10× skutečný optický zoom a fotografování na ultradlouhé vzdálenosti až 15 km v kombinaci s telekonvertorem.
Jeho čtyřnásobný fotoaparátový systém s rozlišením 50 MP zahrnuje hlavní fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů, periskopický teleobjektiv s rozlišením 50 megapixelů, ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů a přední kameru s rozlišením 50 megapixelů. Od vzdálených horských vrcholů po prchavé okamžiky v přírodě – XPLORE 6 umožňuje uživatelům vidět dál, zachytit více a uchovat to, co by jinak mohlo zůstat skryto.
Špičkový výkon: Dimensity 9400+ a úložiště 18 GB + 1 TB
XPLORE 6 je poháněn procesorem MediaTek Dimensity 9400+ 5G, vyrobeným 3nm procesem druhé generace s architekturou CPU typu „all-big-core". V kombinaci s až 18 GB paměti RAM LPDDR5X a úložištěm UFS 4.1 1 TB poskytuje mohutný výkon pro multitasking, hraní her a aplikace s umělou inteligencí, a to s dostatkem prostoru pro uchování každého důležitého okamžiku.
Obrovská baterie: 12.000 mAh s 120W rychlým nabíjením
Model XPLORE 6 je vybaven křemíkovo-uhlíkovou baterií s kapacitou 12.000 mAh a kombinuje výjimečnou kapacitu baterie s 120 W kabelovým rychlým nabíjením a 80 W bezdrátovým rychlým nabíjením. Podporuje také provoz v teplotním rozmezí od -20 °C do 60 °C, čímž zajišťuje spolehlivou výdrž, takže uživatelé mohou bez přerušení pokračovat v objevování a zaznamenávání.
Dva AMOLED displeje: 3,2K LTPO a inteligentní zadní displej
Model XPLORE 6 je vybaven hlavním 6,73palcovým displejem AMOLED 3,2K LTPO s adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz a špičkovým jasem 2600 nitů, který zajišťuje plynulý obraz a lepší viditelnost na slunci.
Jeho sekundární zadní AMOLED displej umožňuje rychlý přístup k oznámením, informacím z kompasu, ovládání hudby a náhledům selfie ze zadního fotoaparátu, díky čemuž máte důležité informace vždy po ruce.
Extrémní odolnost: IP68, IP69K a dvojitě vodotěsný USB port
Model XPLORE 6, navržený tak, aby odolával náročným podmínkám, kombinuje sklo Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 s ochrannými standardy IP68, IP69K a MIL-STD-810H pro zvýšenou odolnost vůči vodě, prachu a nárazům.
Díky inovativnímu designu s dvojitě vodotěsným USB portem odpadá nutnost používat tradiční gumovou krytku portu, což přináší větší pohodlí a spolehlivou ochranu při každodenním používání i při outdoorových dobrodružstvích.
Chytřejší zážitek: Android 16 a AI Hi Doki
Model XPLORE 6, na kterém funguje zcela nový systém DokeOS 5.3 založený na Androidu 16, přináší vylepšené funkce personalizace, včetně tapet s hloubkou ostrosti, přizpůsobitelných stylů hodin AOD (se stále zapnutým displejem) a obnoveného designu rozhraní.
Integrovaný asistent Hi Doki AI podporuje probuzení hlasem, inteligentní otázky a odpovědi, hlasové příkazy a pomoc s předpovědí počasí. Mezi další funkce připojení patří 5G, eSIM a dvoupásmová lokalizace.
Ceny a dostupnost
V duchu hesla „Nezlomný svědek" odráží model XPLORE 6 vizi společnosti Blackview o odolné vlajkové lodi, která jde nad rámec pouhé ochrany a umožňuje uživatelům prozkoumávat vzdálenější místa, překonávat výzvy a zachycovat mimořádné okamžiky.
Blackview XPLORE 6 je nyní oficiálně v prodeji, a to za akční ceny začínající na 1399 USD za model s 512 GB a 1599 USD za model s 1 TB. Ceny se mohou lišit podle regionu.
Další informace a nejnovější nabídky najdete v oficiálním internetovém obchodě Blackview.
Kontakt: Lucy Ji, lucy@blackview.hk, +86-15735536820
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59635.