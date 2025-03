Blíží se nový ročník inkubátoru UpSteer pro ambiciózní IT startupy

Ambiciózní technologické startupy ze Slovenska a České republiky mají možnost získat šestiměsíční mentoring a kontakty pod vedením zkušených odborníků z IT a byznysu. Přihlášky lze podat do 31. března prostřednictvím oficiálního webu inkubátoru (UpSteer - A startup incubator by Asseco).

UpSteer je zaměřen na technologicky orientované startupy, které se věnují oblastem jako finance, ERP systémy, zdravotnictví, průmysl 4.0, veřejná správa či cloudová řešení a infrastruktura. Cílem programu je poskytnout začátečníkům přístup k odbornému mentoringu, praktickým workshopům a strategickým konzultacím, které jim pomohou prosadit se na trhu.

Začínající startupisté budou mít příležitost konzultovat své nápady se špičkovými experty v oblasti IT a byznysu na Slovensku a v Česku. Program povede Jozef Klein, CEO Asseco Central Europe a Asseco International. "I já jsem si v podnikání prošel cestou tvrdé práce, neustálého učení a překonávání výzev. Nyní rád pomůžu mladým talentům vyhnout se chybám a problémům, kterým jsem kdysi čelil sám. UpSteer není jen inkubátor, ale místo, kde získáte přístup ke zkušeným mentorům, technologiím a reálným byznysovým příležitostem – a já osobně se velmi těším, že budu u toho," řekl Klein, který je zároveň i laureát ocenění EY Podnikatel roku 2016.

Podpora inovativních řešení

Od svého vzniku v roce 2022 pomohl UpSteer mnoha startupům získat podnikatelské know-how. Mezi úspěšné absolventy patří startupy jako Appara, Daitable, Nordics.io či Wiolp. "UpSteer nám pomohl získat ucelený podnikatelský plán a posunul nás vpřed," zhodnotil program Dominik Kadlubiak, lídr startupu Appara. Jejich inovativní obličejová maska účinně chrání zdraví lidí tak, že integruje smart technologie pro sledování kvality ovzduší a zdravotních metrik. "Do podnikání jdeme nyní s jasnou představou - ať už finanční nebo technologickou. Nebýt Asseca trvalo by nám to určitě mnohem déle."

Program nabízí také možnost využít kancelářské prostory v Bratislavě, Praze či Brně, investiční příležitosti a kontakty na klíčové hráče v bankovnictví, zdravotnictví, pojišťovnictví nebo průmyslu.

Podnikatelé se zájmem o účast v inkubátoru UpSteer se mohou registrovat do 31. března prostřednictvím formuláře na oficiální webové stránce programu: UpSteer - A startup incubator by Asseco.

O Asseco Central Europe

Skupina Asseco International, jejímž členem je i Asseco Central Europe (Asseco CE), je jedním z nejsilnějších softwarových domů působících v zemích Evropy. Prostřednictvím Asseco CE je aktivní převážně na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii a v Polsku. Součástí skupiny Asseco Central Europe jsou i další firmy s IT zaměřením. Společnost realizuje náročné projekty jak pro komerční sféru, tak pro státní správu a samosprávu, postavené na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwarových řešení na míru, při kterých klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů. Více informací naleznete na https://ce.asseco.com/.