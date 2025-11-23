Blíží se otevření důležité silnice na Horní Mísečky

Autor:
  10:07
Horní Mísečky 23. listopadu 2025 (PROTEXT) - Frekventovaná silnice na Horní Mísečky ve Vítkovicích v Krkonoších prochází velmi náročnou rekonstrukcí. Mění se povrch vozovky i podloží, staví se opěrné zdi a řeší odvodnění.

Miroslav Vancl (Hasiči Vítkovice), starosta Vítkovic: „Další věcí je, že se odkácela velká část lesního porostu ve spolupráci s KRNAP. Jsme za to rádi, protože v dřívější době tady padaly stromy, ohrožovalo to lidi a teď se tohle místo krásně provzdušnilo.“

Uzavírka silnice probíhá od jara a cestování nejen místním značně zkomplikovaly objízdné trasy.

Miroslav Vancl (Hasiči Vítkovice), starosta Vítkovic: „V současné době používáme objízdnou trasu přes Hančův kopec, Víchovou nebo Poniklou. Počítáme s tím, že dojde k otevření tohoto úseku, který je v zimním období absolutně nepostradatelný.“

Pokud by napadl sníh, museli by místní využít objízdnou trasu přes Víchovou nad Jizerou, což znamená až 20 kilometrů navíc.

Miroslav Vancl (Hasiči Vítkovice), starosta Vítkovic: „Objížďka je přes Hančův kopec, takže všichni, kdo chtějí projet z Dolních Vítkovic do horní části, tak musí jet přes Hrabačov a zpátky Hančovým kopcem, což teď v zimě by bylo úplně nesjízdné, takže by museli jezdit až do Víchové a přes Víchovou, Víchovskou Lhotu nahoru přes Křížlice.“

Komplikaci stavbařům přineslo nejen skalnaté podloží, ale i deštivé počasí během léta.

Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Celkové náklady na stavbu byly 145 milionů korun, jednalo se tedy o jednu z velkých staveb.“

80 % z celkové částky pokryly evropské fondy. Silnice by se měla otevřít všem vozidlům 1. prosince, práce v okolí ale budou probíhat i nadále.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Na sádkách mi chovají kapry se šupinami ve tvaru lístků, vtipkuje vyšívačka

Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se celý život věnuje...

Celý život se věnuje ruční lidové tvorbě. Je lektorkou výšivky, krajky a dalších technik. Specialitou 78leté Ludmily Dominové z Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku je však unikátní výšivka z...

23. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Policie a hasiči pokračují ve vyšetřování požáru průmyslové haly ve Vysokém Mýtě

ilustrační snímek

Ve Vysokém Mýtě dnes vyšetřovatelé pokračují ve zjišťování příčin rozsáhlého požáru průmyslové haly společnosti P-Systems. Začala hořet v noci na sobotu,...

23. listopadu 2025  9:29,  aktualizováno  9:29

Je správné, aby za Lužánkami vyrostla živá čtvrť s fotbalem i byty, míní architekt

Architekt Ondřej Chybík (říjen 2025)

Zatímco v Brně se nová hokejová aréna teprve staví, její „menší sestra“ v Jihlavě už se před pár dny otevřela. Moderní hala na Vysočině vznikala pod rukama týmu brněnských architektů kolem Ondřeje...

23. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Na Střížkově, v parku hned u metra, se už bruslí...

vydáno 23. listopadu 2025  10:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovské nádraží.

Smíchovské nádraží.

Stavební práce na Smíchovském nádraží

vydáno 23. listopadu 2025  10:29

Slavnostní zahájení (20.11.) dlouho očekávané výstavy, která je věnována památce katastrofického zakončení první plavby Titaniku do USA nárazem do ledovce dne 15.4.1912 ve 2:20 hod.

vydáno 23. listopadu 2025  10:29

Slavnostní zahájení (20.11.) dlouho očekávané výstavy, která je věnována památce katastrofického zakončení první plavby Titaniku do USA nárazem do ledovce dne 15.4.1912 ve 2:20 hod.

vydáno 23. listopadu 2025  10:28

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích

vydáno 23. listopadu 2025  10:27

Mrštíkova ulice

Mrštíkova ulice

Dýně v Mrštíkově ulici v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 23. listopadu 2025  10:26

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích

vydáno 23. listopadu 2025  10:26

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích

vydáno 23. listopadu 2025  10:25

Kubánské náměstí

Kubánské náměstí

Přípravy na Vánoce na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích

vydáno 23. listopadu 2025  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.