Blíží se otevření důležité silnice na Horní Mísečky

Miroslav Vancl (Hasiči Vítkovice), starosta Vítkovic: „Další věcí je, že se odkácela velká část lesního porostu ve spolupráci s KRNAP. Jsme za to rádi, protože v dřívější době tady padaly stromy, ohrožovalo to lidi a teď se tohle místo krásně provzdušnilo.“
Uzavírka silnice probíhá od jara a cestování nejen místním značně zkomplikovaly objízdné trasy.
Miroslav Vancl (Hasiči Vítkovice), starosta Vítkovic: „V současné době používáme objízdnou trasu přes Hančův kopec, Víchovou nebo Poniklou. Počítáme s tím, že dojde k otevření tohoto úseku, který je v zimním období absolutně nepostradatelný.“
Pokud by napadl sníh, museli by místní využít objízdnou trasu přes Víchovou nad Jizerou, což znamená až 20 kilometrů navíc.
Miroslav Vancl (Hasiči Vítkovice), starosta Vítkovic: „Objížďka je přes Hančův kopec, takže všichni, kdo chtějí projet z Dolních Vítkovic do horní části, tak musí jet přes Hrabačov a zpátky Hančovým kopcem, což teď v zimě by bylo úplně nesjízdné, takže by museli jezdit až do Víchové a přes Víchovou, Víchovskou Lhotu nahoru přes Křížlice.“
Komplikaci stavbařům přineslo nejen skalnaté podloží, ale i deštivé počasí během léta.
Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Celkové náklady na stavbu byly 145 milionů korun, jednalo se tedy o jednu z velkých staveb.“
80 % z celkové částky pokryly evropské fondy. Silnice by se měla otevřít všem vozidlům 1. prosince, práce v okolí ale budou probíhat i nadále.
Zdroj: POLAR televize Ostrava