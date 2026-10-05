Blíží se sbírka Srdce dětem - malá Natálka

Malá Natálka se narodila ve 27. týdnu těhotenství. Už v jeho průběhu měla maminka velké problémy, protože lékaři u ní objevili velký hematom. Bylo nutné, aby zůstala v naprostém klidu, a proto se její manžel musel proměnit v ošetřovatele. Když se holčička předčasně narodila, byla opravdu malinká a rodiče se o ni oprávněně báli. Navíc se mamince po porodu rozvinula v děloze infekce, která ji ohrožovala na životě. Musela proto ihned na operaci, která trvala tři a půl hodiny. Pro tatínka to byla nesmírně náročná situace – na jedné straně se bál o život své ženy, na druhé o své miminko v inkubátoru.
A bál se oprávněně. Natálka krátce po narození prodělala krvácení do mozku, které jeho část výrazně poškodilo. Velká mozková kůra zůstala sice nezasažena, ale mozeček byl z velké části atrofovaný. Lékaři maminku Natálky zachránili, ale rodiče připravovali na to, že holčička boj o život nemusí zvládnout, a pokud ano, bude mít velké zdravotní problémy. Už v nemocnici se rodiče učili o Natálku starat a žili vlastně ze dne na den. Domů se vrátili po dlouhých třech měsících.
Zpočátku byla péče o malinkatou Natálku velmi náročná jak časově, tak psychicky. Následovaly pravidelné kontroly, cvičení Vojtovy metody několikrát denně, neustálé vážení a pochopitelně strach, co bude dál. Rodiče se báli, zda dcera naváže oční kontakt, protože musela podstoupit zákrok na očích. V šesti měsících nakonec Natálka podstoupila operaci hlavy kvůli hrozícímu hydrocefalu, který by utlačoval mozek a brzdil jeho vývoj. Lékaři proto v mozku vytvořili kanálek, aby mohl mozkomíšní mok správně odtékat.
Špatné prognózy od lékařů rodiče odmítli přijmout a začali se s nepříznivým osudem své holčičky statečně prát. Docházeli a stále docházejí na nejrůznější rehabilitace i speciální terapie a doma pravidelně cvičí, aby se Natálka neustále zlepšovala.
Dnes vypadá v podstatě jako zdravá holčička, i když je to skutečně jen zdání. Rodiče jsou vděční, že začala skoro ve třech letech chodit. I když velmi bojuje s rovnováhou, jsou šťastní, že se snaží jezdit na tříkolce, a dokonce i tančit. Všechny terapie jsou finančně velmi náročné, proto jsou vděční všem laskavým lidem, kteří jim v rozvoji jejich krásné dcery pomáhají.
Život dětem prosí všechny, přijďte od 2. 11. do 15. 11. 2026. a kupte si svou srdíčkovou samolepku za 30 Kč. Pomoci můžete i zasláním libovolné částky na náš transparentní účet 1117771700/5500 s VS 4444, tím pomůžete všem vážně nemocným dětem. Zapojit se můžete pomocí platební karty v aplikaci zde https://srdcedetem.cz/chci-pomoci/. Děkujeme!
Video: https://youtu.be/Ddomhd1TdzE
Zdroj: Život dětem, o.p.s.
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Maria Křepelková
Život dětem o.p.s. - ředitelka
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