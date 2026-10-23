Blíží se sbírka Srdce dětem - příběh Viktorky z Českolipska se SMA

Reportáž najdete na webu www.zivotdetem.cz - Příběhy dětí a také na youtube: https://youtu.be/ds5Gz8i9cak
Když se Viktorka narodila, zdálo se, že to bude naprosto zdravá a velmi krásná holčička. Jenže když jí bylo osm měsíců, začala se rodičům měnit před očima. Hodně se uzavírala do sebe, nereagovala na své jméno a stranila se jich, takže lékařka vyjádřila podezření na dětský autismus. Rodiče proto začali s Viktorkou cvičit, změnili stravu a měli velkou radost, když si jich holčička zase začala všímat.
Brzy si však všimli, že se jí začínají třást ruce, špatně si kleká, těžce se zvedá, občas zakopává a strašně rychle se unaví. Doktorka je proto odeslala na rehabilitace, ty ale nepomáhaly. Nakonec rodiče s malou Viktorkou skončili v motolské nemocnici na EMG (odborném neurologickém vyšetření, které měří elektrickou aktivitu svalů a funkci periferních nervů) a následně na genetických testech. Tehdy si vyslechli krutou diagnózu – spinální svalová atrofie (SMA) II. typu, vážné genetické onemocnění, při kterém ochabují veškeré svaly a bez podání léčby končí fatálně. Dnes se provádí novorozenecký screening, aby se miminkům pomohlo co nejdříve. Viktorce až v devatenácti měsících aplikovali v motolské nemocnici jeden z nejdražších léků na světě Zolgensmu. Místo jednoho týdne byla v nemocnici tři měsíce, protože jí selhávala játra. Bylo to náročné i pro staršího bratra Viktorky, který bydlel u babičky, protože tatínek byl od pondělí do pátku v práci a maminka s Viktorkou v nemocnici. Po návratu domů začala Viktorka pomalu sílit. O schopnost samostatné chůze ale přišla. Proto s ní maminka začala intenzivně cvičit. Každý den poctivě rehabilitují – cvičení, plavání, hipoterapie. Je toho hodně, ale Viktorka díky tomu sílí. S ortézami dokáže chvíli stát a za pomoci chodítka nebo berliček zvládne udělat i pár kroků. Veškeré rehabilitační pobyty, ergoterapie, hipoterapie a pomůcky na cvičení včetně invalidního vozíčku však zdravotní pojišťovny hradí buď jen částečně, nebo vůbec. Rodina tak musí ročně od laskavých lidí získat 500.000 Kč, aby se vývoj Viktorky nezastavil.
Viktorka je talentovaná holčička s nesmírně pevnou vůlí. Sama se však bez ortéz nepostaví ani nechodí, neumí se sama obléct a nikam se nepřesune, takže ji rodiče všude přenášejí nebo používají invalidní vozíček. Rodiče ale pevně věří, že zásluhou trpělivého cvičení jednoho dne jejich holčička udělá své první, zcela samostatné krůčky.
Život dětem prosí všechny, přijďte od 2.11. do 15.11. 2026. a kupte si svou srdíčkovou samolepku za 30 Kč. Pomoci můžete i zasláním libovolné částky na náš transparentní účet 1117771700/5500 s VS 4444, tím pomůžete všem vážně nemocným dětem. Zapojit se můžete pomocí platební karty v aplikaci zde https://srdcedetem.cz/chci-pomoci/. Děkujeme!
Zdroj: Život dětem
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59777.