Blíží se Srdce dětem – Maxík z Kladna

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Praha 16. října 2026 (PROTEXT) - Tradiční sbírka Srdce dětem, která už po šestnácté proběhne od 2.11. do 15.11. ve všech obchodech Lidl, se pomalu blíží. O.p.s. Život dětem připravila i tentokrát devět reportáží o vážně nemocných dětech, kterým tato obdivuhodná sbírka pomáhá. Každý den zveřejňuje jeden příběh dítěte, který zásadně ovlivnil život rodiny. Čtvrtý příběh je o Maxíkovi. Reportáž najdete na webu www.zivotdetem.cz - Příběhy dětí a také na youtube.

 

Maxík se narodil předčasně ve 31. týdnu těhotenství akutním císařským řezem. Narodil se s vrozenou vadou – rozštěpem rtu, který mu byl operován již 6 dní po porodu. Následně však dostal infekci a musel být na poslední chvíli znovu operován. Lékaři mu odstranili polovinu odumřelého tlustého střeva, jehož část byla přirostlá ke žlučníku. Další dva měsíce měl vývod bokem, mohl ležet pouze na zádech a nemohl být kojený, což jeho vývoj také velmi ovlivnilo. Po dvou měsících podstoupil další operaci, při které mu střeva úspěšně napojili. Následovaly však dvě vážné sepse, odmítání potravy, zástavy srdce a 20 dní na intubaci. Po dlouhých 92 dnech mohli jít konečně z porodnice domů a Maxe mohla poprvé vidět nejbližší rodina, protože to bylo v době covidu, kdy návštěvy v nemocnici nebyly povoleny.

Už v porodnici začala maminka se synem pod dohledem sestřiček cvičit Vojtovu metodu, potom pravidelně docházela k odborníkům a do rizikové ambulance. Kolem 4. měsíce si maminka začala všímat většího šilhání, které se postupně zhoršovalo. Přidal se také atopický ekzém ve vážné formě. Max měl tehdy ruce rozškrábané do krve, a i v létě proto musel nosit tričko s dlouhými rukávy, které měl sešité, aby se nemohl ještě více poranit. Navíc ho trápilo astma a časté záněty průdušek. K astmatu se většinou pojí alergie, proto má chlapeček alergii na základní potraviny. Postupem času maminka zjišťovala, že její syn je psychomotoricky pozadu. Chtěl být jen na zádech a na bříšku plakal. Měl velké problémy se přetočit. V roce a půl přišla největší rána, když paní doktorka určila diagnózu – dětská mozková obrna. V té době ještě neuměl ani sedět, natož lézt. Následně mu byl potvrzen syndrom Superman (XYY). Poté přišly první lázně, intenzivní rehabilitace, hipoterapie, ergoterapie a další procedury. Skoro ve dvou letech dokázal Max konečně sám sedět a lézt. Následovala operace strabismu, po níž mohl konečně odložit dětské brýle (které se mu však po roce zase vrátily). S dalšími lázněmi přišel velký pokrok a Max se poprvé ve třech letech sám postavil k velké radosti maminky, která s ním žije sama.

Maminka se ze všech sil snaží, aby byl její syn na tom co nejlépe. Dochází s ním na neuro rehabilitace, ergoterapii, logopedii, hipoterapii a mnohá další cvičení. Jejím největším přáním je, aby její chlapeček začal samostatně chodit.

Život dětem prosí všechny, přijďte od 2. 11. do 15. 11. 2026. a kupte si svou srdíčkovou samolepku za 30 Kč. Pomoci můžete i zasláním libovolné částky na náš transparentní účet 1117771700/5500 s VS 4444, tím pomůžete všem vážně nemocným dětem. Zapojit se můžete pomocí platební karty v aplikaci zde https://srdcedetem.cz/chci-pomoci/. Děkujeme!

 

Video: https://youtu.be/dI0wM8OYsUc

 

 Zdroj: Život dětem, o.p.s.

 

Kontakt:

Maria Křepelková

Život dětem o.p.s. - ředitelka

E-mail: maria.krepelkova@zivotdetem.cz

www.zivotdetem.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59646.

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