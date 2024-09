Blíží se termín uzávěrky výzvy pro umělce

Projekty vybrané odbornou porotou mohou získat až stoprocentní finanční podporu, včetně nákladů na dopravu, ubytování a honorář. Zájemci mají možnost ucházet se o jedinečnou příležitost prezentovat Česko na největší akci této dekády do 10. září 2024.

V případě komplikací s vyplněním přihlašovacího Google formuláře lze vyplnit soubor z přílohy tohoto článku a zaslat jej na adresu programovavyzvaEXPO2025@czechcentres.cz.

"Naši účast na světové výstavě bereme velice vážně, proto klademe důraz na to, abychom se prezentovali co nejkomplexněji. V Japonsku chceme vedle špičkové architektury a inovativního designu českého národního pavilonu přirozeně prezentovat české firmy i české umělce a zajímavé projekty. Kulturní program se bude konat zejména v interiérových prostorách auditoria pavilonu, které pojme až 240 návštěvníků. Jsme velmi zvědaví, kdo se do kulturní výzvy bude chtít zapojit, a na všechny přihlášky se opravdu těšíme,” říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška a doplňuje: “Pevně věřím, že kulturní program v našem pavilonu nebude pouze estetickým zážitkem pro japonské návštěvníky, ale i inspirací pro celosvětové publikum na Expo 2025."

Výzva je otevřená pro individuální tvůrce, umělecké soubory a subjekty především z oblasti současného divadla, tance, hudby a příbuzných žánrů s prokazatelnou mezinárodní zkušeností. Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt v Česku, přičemž výjimky mohou být uděleny cizincům působícím v českých uměleckých kolektivech. Důležitá je také schopnost efektivně anglicky komunikovat s japonskými organizátory a partnery.

Mezi kritéria, která porota při výběru zohlední, patří vedle programové kvality projektu zejména česko-japonská kulturně-umělecká vazba a možnosti kofinancování, dále pak inovativnost, využití moderních technologií nebo environmentální udržitelnost. Inspiraci mohou umělci najít i v plánovaných osmi tematických blocích EXPA 2025. Ty se budou formou konferencí a workshopů věnovat tématům jako kulturní pospolitost, mobilita a smart cities, udržitelnost a spotřeba, zdraví a well-being, vzdělání a hry, bezpečnost a lidská práva, ekologie a ochrana přírody nebo SDGs a budoucí společnost.

"Naším cílem je připravit kulturní program, který představí Česko jako zemi s bohatou kulturní tradicí, inspirativním současným uměním a otevřenou k tvůrčí reflexi současných celospolečenských trendů. Výzva vzájemně propojuje základní atributy českého kulturního programu - tvůrčí kreativitu a talent - s ústředním tématem výstavy Vytváření budoucí společnosti pro naše životy. Jsem velmi rád, že prostřednictvím výzvy se otevírají dveře pro české umělce a umělecká uskupení oslovit japonské i mezinárodní publikum na Expo 2025 v Ósace," dodává programový ředitel české účasti na Expo 2025 Přemysl Pela.

Expo 2025 se uskuteční od 13. dubna do 13. října 2025 na umělém ostrově Jumešima v japonské Ósace a přivítá skoro třicet milionů návštěvníků, z nichž 85 procent bude pocházet přímo z Japonska. Ústředním tématem výstavy je Vytváření budoucí společnosti pro naše životy. Kulturní program českého národního pavilonu bude reflektovat téma Talent a kreativita pro život, s důrazem na český talent a inovaci.

Podrobnější informace o výzvě, technické specifikace prostor českého národního pavilonu a další detaily jsou k dispozici zde. Přihlašovací formulář mohou zájemci vyplnit od 9. července do 10. září 2024. Odborná porota následně provede vyhodnocení projektů a Kancelář generálního komisaře a Česká centra zveřejní výsledky nejpozději v první polovině října 2024.

Odborní partneři kulturní výzvy Odbornými partnery kulturní výzvy jsou Institut umění - Divadelní ústav, příspěvková organizace ministerstva kultury podporující prezentaci živého umění v zahraničí, a servisní organizace Nová síť podporující živé umění a otevřenou kulturu. Nová síť je mimo jiné správcem Českého kulturního networku Nová síť, který sdružuje více než 30 organizací napříč regiony Česka.

Tento text je součástí projektu informování o české účasti a dění na Expo 2025 v gesci Protext ČTK.