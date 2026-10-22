Blokees představila na veletrhu China Toy Expo 2026 více než 900 produktů a nadále zvyšuje konkurenceschopnost svých výrobků

Pro sběratele hrdinů představila společnost Blokees téměř 40 produktů ze sérií HERO5, HERO8, HERO10 a dalších, které pokrývají globální licence včetně Ultramana, Kamen Ridera, Transformers a Mega Mana, stejně jako originální licence na Hero Infinity. Premiéru mělo více než 30 produktů, včetně Mega Man HERO10 Series 1, což znamená první komerční uvedení této licence v rámci série HERO10.
Pro sběratele modelových stavebnic vystavila společnost Blokees téměř 50 produktů ze sérií Champion, Champion Lite, Fantastic a Legend, které pokrývají 13 globálních licencí, včetně Transformers, Saint Seiya, Naruto, Hatsune Miku a Pokémon, stejně jako Hero Infinity. Svoji premiéru mělo téměř 10 nových produktů.
Blokees rovněž představila řadu DaaLaMode, která kombinuje pohyblivost a možnost přizpůsobení oblečení, a TERRAVENTURE, sérii s motivy zvířat založenou na filmu Jurský svět. Premiéru měly čtyři produkty TERRAVENTURE, čímž se portfolio dále rozšířilo.
KOLA BLOKEES představila své řady C, E a S, které kombinují sestavování, hraní, sbírání a přizpůsobování. Transformers C05 a CT04 se poprvé představily jako plnobarevné prototypy, poté co se na Wonder Festivalu objevily jako šedé prototypy, a demonstrovaly tak svůj vývoj od designových konceptů až po finální podobu produktů.
Blokees nadále posiluje své inovační schopnosti prostřednictvím výzkumu a vývoje. K 30. červnu 2026 držela společnost 559 udělených domácích patentů, 25 udělených zahraničních patentů a 85 domácích patentů na vynálezy.
Prostřednictvím platformy BFC (tvůrce rodiny Blokees) rozšiřuje Blokees zážitky z produktů o tvorbu a sdílení. Čtvrtý ročník Soutěže v tvoření BFC v roce 2026 oslovil 22 zemí a regionů a vybraná díla tvůrců byla vystavena na veletrhu.
V souladu s heslem „Univerzální přitažlivost, odstupňované ceny, globální propagace" bude Blokees i nadále kombinovat inovativní výzkum a vývoj s globálními licencemi, aby přinášela bohatší produkty a zážitky hráčům po celém světě.
KONTAKT: Fei Fay, feiqianwen@bloks.com, +86-13651092657
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59729.