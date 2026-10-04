Blokees představila na veletrhu Festival zázraků Šanghaj 2026 více než 90 nových produktů

Portfolio modelových stavebnic Blokees zahrnuje sběratelské figurky hrdinů, modelové stavebnice, produkty se zvířecí tematikou a módní produkty, přičemž nabízí více než 10 globálních licencovaných značek. Mezi nimi jsou ULTRAMAN, TRANSFORMERS, Saint Seiya, Evangelion a DC. Hlavní pozornost byla věnována produktům pro sběratele ve věku 16 let a více, přičemž v rámci řad Vítěz, Lehký vítěz, Fantastický a Legenda bylo vystaveno téměř 40 produktů, včetně více než 20 novinek, které se na veletrhu představily poprvé. Za zmínku stojí zejména to, že značka DC má v řadě Legenda za sebou svůj první reklamní vstup.
Společnost Blokees pokračuje v rozšiřování svého produktového ekosystému. Blokees rovněž představila nejnovější produkty ze svých sérií TERRAVENTURE a DaaLaMode. Série TERRAVENTURE zahrnuje modelové stavebnice se zvířecí tematikou založené na Jurském světě, zatímco série DaaLaMode kombinuje sestavování, pohyblivost a módní hru, čímž rozšiřuje nabídku společnosti Blokees napříč různými segmenty spotřebitelů.
V kategorii kola Blokees představila Blokees své řady C, E a S, které zahrnují licencované značky jako Transformers, Ultraman a Batman. Poprvé byly také prezentovány nové produkty založené na hrách Cyberpunk 2077, Fast & Furious × Ford a Fast & Furious × Dodge, čímž se dále rozšiřuje nabídka této kategorie pro milovníky vozidel.
Kromě produktů Blokees představila také vítězná díla ze sezón „Úsvit" a „Probouzení" soutěže BFC Nejlepší výtvor 2026. Prostřednictvím platformy BFC spojuje Blokees hráče z celého světa na základě tvorby a sdílení, přičemž komunita nyní zahrnuje 21 zemí a regionů.
Společnost Blokees bude i nadále posilovat své dvě klíčové kategorie a rozšiřovat svůj globální ekosystém produktů a tvůrců v rámci své strategie „Univerzální přitažlivost, odstupňované ceny, globální propagace".
KONTAKT: Fay, feiqianwen@bloks.com, +86-13651092657
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