Blokees představuje na veletrhu hraček Toy Fair New York 2026 rozmanité produktové portfolio

  17:39
Šanghaj 16. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Od 14. do 17. února se značka Assembly Character Toys Blokees zúčastnila veletrhu hraček Toy Fair New York 2026, kde představila globálním spotřebitelům své produktové portfolio.

Na veletrhu Blokees uvedla své dvě hlavní kategorie – Blokees Model Kits a Blokees Wheels – s více než 270 produkty v rámci 10 hlavních produktových řad, včetně HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE a DaaLaMode. Expozice zahrnovala téměř 20 světově proslulých vlastních produktů, jako jsou Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku a Jurassic World (Jurský svět), a plně tak demonstrovala rozmanitou produktovou matici značky.

Stánek Blokees se rychle stal vrcholem výstavy a díky své rozmanité nabídce produktů přitáhl velkou pozornost. Populární řada Blokees Wheels, včetně produktů z Transformers a Ultraman, byla vystavena společně a přilákala velké množství hráčů.

V kategorii modelových stavebnic Model Kits předvedla společnost řady HERO5 a HERO10 s klasickými vlastními produkty, jako jsou Transformers, Saint Seiya a Naruto. Zejména tři postavy z řady Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ? – Andromeda Shun, Pegasus Seiya a Phoenix Ikki – se poprvé ukázaly veřejnosti.

Společnost Blokees představila své řady Champion a Legend, které zahrnují vlastní produkty jako Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION a Naruto. Řada DaaLaMode, zaměřená na zákaznice, představila populární vlastní produkty jako Hatsune Miku a The Powerpuff Girls. Řada TERRAVENTURE zase předvedla modelové stavebnice s motivy přírody a zvířat z Jurského světa, což odráží schopnost Blokees uspokojit potřeby zákazníků všech věkových skupin.

Společnost Blokees na veletrhu hraček v New Yorku opět představila vynikající díla BFC (tvůrců postav Blokees). Bylo vystaveno patnáct vybraných výtvorů, včetně díla BFC z USA, které přetvořilo Transformers: Dark of the Moon Megatron pomocí patinované malby, pláště na zakázku a řetězů, a které zaujaly diváky na místě.

Od roku 2024 se společnost Blokees stále účastní významných veletrhů hraček na celém světě, kde demonstruje své schopnosti v oblasti inovace produktů a rostoucí globální vliv. Do budoucna bude společnost Blokees i nadále využívat své silné stránky v oblasti výzkumu a vývoje a inovativní produktový systém, aby mohla spotřebitelům po celém světě nabídnout více produktů a lepší zážitky.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2904460/image_5032250_22722996.jpg 

KONTAKT: Fay Fei, feiqianwen@bloks.com

 

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

V Královéhradeckém kraji nasněžilo, na kluzkých silnicích bylo mnoho nehod

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji dnes sněžilo. Na silnicích zůstává vrstva sněhu, řidiči musejí být velmi opatrní. Policie a hasiči na kluzkých silnicích dnes...

16. února 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

K Praze dorazily „odpadkové pandy“, v Brdech zase fotopast zachytila mladého rysa

V sobotu byla ve Větrovech u Tábora otevřena nová zoologická zahrada.

Dobře je znají v severní Americe, teď ale klepou na dveře české metropole. Mýval severní byl zachycen fotopastí jen zhruba dva kilometry od západní hranice Prahy. Zatímco u hlavního města se šíří...

16. února 2026  15:59,  aktualizováno  19:15

11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Olympijský kolotoč se ani v jedenáctý den nezastavuje a české fanoušky čeká další porce napětí. Na Zimní olympijské hry 2026 se v úterý 17. února představí závodníci v severské kombinaci,...

16. února 2026  19:12

Na Masarykově nádraží v Praze srazil vlak člověka, provoz obnoven po jedné koleji

Aktualizujeme
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici je částečně obnoven po jedné koleji, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti Martin Kavka....

16. února 2026  18:12,  aktualizováno  19:08

V Plzeňském kraji minulý týden mírně klesla nemocnost s respiračními infekcemi

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden mírně klesla nemocnost respiračními infekcemi a chřipkami. Snížila se zhruba o pět procent. Na konci týdne připadalo na 100.000...

16. února 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Senioři a postižení z Frenštátu a okolí mohou využívat dotovanou přepravu

ilustrační snímek

Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku a okolí mohou i letos využívat službu Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením. Projekt...

16. února 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Modernizace čáslavského letiště si vyžádá přesun stíhaček do Pardubic a Náměště

ilustrační snímek

Chystaná modernizace čáslavského vojenského letiště si vyžádá přesun stíhaček JAS-39 Gripen do Pardubic a L-159 do Náměště nad Oslavou. Z obou těchto letišť...

16. února 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Zásah v budově Univerzity Karlovy kvůli radioaktivitě. Úřad uklidňuje veřejnost

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Pro podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v pražské...

16. února 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Krajští radní schválili 70 mil. Kč pro mládež a sport, podpoří i halu ve Vsetíně

ilustrační snímek

Radní Zlínského kraje schválili dotace přes 70 milionů korun pro mládež a sport. Z toho 55 milionů korun půjde na podporu sportovních a tělovýchovných spolků...

16. února 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Hygienici v Ústeckém kraji při kontrolách objevili prošlé kosmetické přípravky

ilustrační snímek

Prošlé kosmetické přípravky nebo přípravky se zakázanou látkou objevili hygienici v Ústeckém kraji při kontrolách výrobků běžného užívání. Udělali 53 kontrol v...

16. února 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Teplice plánují postavit šestikilometrovou cyklostezku k jezeru Barbora

ilustrační snímek

Teplice plánují postavit zhruba šestikilometrovou cyklostezku k jezeru Barbora v Oldřichově u Duchcova. Zastupitelé města dnes schválili, že se projekt bude...

16. února 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Na Hůrce se souloží, ale moc to nevydělává. Film Bouřlivé výšiny kina bohužel nezachránil

Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny

Nová adaptace románu Emily Brontë slibovala valentýnský hit, místo toho však doručila jen vlažný start. Film s Margot Robbie a Jacobem Elordim sice sklízí chválu za styl i odvahu, ale v pokladnách...

16. února 2026

