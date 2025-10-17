Blokees představuje novinky na veletrhu China Toy Expo 2025 a dál posiluje svou konkurenceschopnost

Blokees uvedla několik nových sérií v rámci své klíčové produktové řady HERO10. Mezi nimi byla i série Transformers Galaxy Version 09 – Darkest Hour a nové série inspirované značkami Saint Seiya a Kamen Rider. Významným bodem expozice byla také stavebnice DC Defender Version 01 – Legendary Batman Assemble, která znamenala vůbec první komerční uvedení značky DC v rámci edice Defender Version značky Blokees.
Výraznou pozornost na sebe upoutaly série Champion a Legend, které značka Blokees navrhla speciálně pro sběratele modelových stavebnic ve věku 16 let a více. Součástí expozice bylo téměř 50 stavebnic Blokees Model Kits inspirovaných celosvětově známými značkami, jako jsou EVANGELION, Saint Seiya a Transformers, přičemž novinky tvořily více než 70 % všech vystavených produktů.
Produktová řada daadoos značky Blokees, která je zaměřena na ženské spotřebitelky, se neustále rozšiřuje o nové série. Kromě stávajících sérií FUN, DREAM, MATE a ART byla na veletrhu China Toy Expo poprvé představena také nová série NEST, v jejímž rámci byly komerčně uvedeny i postavičky z animovaného seriálu The Powerpuff Girls (Raketové holky).
Na veletrhu byla prezentována také nová produktová kategorie BLOKEES WHEELS, která byla oficiálně uvedena na trh během WF 2025 a nyní se představila s ještě širší nabídkou produktů. Řada C, určená široké fanouškovské základně známých značek, nabídla modely inspirované Ultramanem. Řada E, zaměřená na dospělé příznivce značkových franšíz, představila produkty na motivy Rychle a zběsile (Fast & Furious). Právě tato série zároveň znamenala první komerční uvedení značky Fast & Furious v rámci nabídky značky Blokees.
Během veletrhu China Toy Expo 2025 představila značka Blokees také vynikající upravené modely v rámci programu BFC, které odrážejí hlubokého ducha spolupráce a spolutvorby mezi značkou a jejími fanoušky. Zároveň uspořádala dvoudenní offline soutěž BFC Creation Contest, která probíhala souběžně s partnerskou výstavou. Účastníci se s nadšením zapojili do šesti tematických soutěží podle svých zájmů.
Do budoucna chce Blokees i nadále nabízet hráčům po celém světě bohatou a kvalitní produktovou nabídku s cílem přinášet co nejlepší zážitek a radost ze stavění.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2796952/image.jpg
KONTAKT: Veronica Li, liyan1@bloks.com