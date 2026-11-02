Blokees se stala oficiálním strategickým partnerem koncertu Hatsune Miku „MIKU S VÁMI 2026" v Číně

Společnost Blokees poprvé představila Hatsune Miku ve své sérii Fantastics v říjnu 2024 prostřednictvím oficiálního oblečení Hatsune Miku. V říjnu 2025 byla tato značka dále rozšířena do série DaaLaMode, čímž se rozšířily možnosti vyjádření Hatsune Miku prostřednictvím sestavování, pohyblivosti, módy, vystavování a sběratelství. Společnost Blokees od té doby vyvinula 50 produktů s Hatsune Miku v různých tématech a formátech.
Na koncertě byly představeny dva nové produkty řady DaaLaMode. BLOKEES-DaaLaMode1/12–ULTRAMIKU – „Večírek kaidžú", série vzniklá ve spolupráci řady autorů – verze Gomora, ikonická příšera ze seriálu Ultraman, kombinující plně pohyblivou figurku s plyšovým oblečkem pro jedinečný zážitek z propojení různých IP. BLOKEES-DaaLaMode 1/12 – Snow Miku přináší charakteristický design Snow Miku, inspirovaný zimou, s detailními prvky oblečku, průsvitným účesem s barevným přechodem, speciálními doplňky a více než 18 kloubovými body.
Kromě produktových inovací zapojila společnost Blokees do oslav také svou tvůrčí komunitu BFC. Výstava BFC na téma Hatsune Miku představila díla vytvořená v rámci 4. ročníku soutěže ve tvoření BFC a speciálních tvůrčích aktivit věnovaných Hatsune Miku. Prostřednictvím fotografování, přizpůsobování a kreativního vyjádření tvůrci z komunity BFC přetvořili Hatsune Miku ze svých vlastních perspektiv.
BFC je globální komunita tvůrců společnosti Blokees, která propojuje hráče prostřednictvím tvůrčích soutěží, offline aktivit a výstav. Tím, že Blokees přinesla na koncert jak produkty, tak výtvory komunity BFC, nadále posiluje propojení mezi duševním vlastnictvím, produkty, tvorbou a sdílením a nabízí fanouškům nové způsoby, jak se zapojit a vyjádřit svou vášeň pro Hatsune Miku.
Kontakt: Fay Fei, feiqianwen@bloks.com, +86-13651092657
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59890.