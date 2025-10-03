Blokees uvádí novou kategorii „BLOKEES WHEELS" a představuje desítky nových modelových sad na veletrhu Wonder Festival 2025

Autor:
  15:46
Šanghaj 3. července 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu Wonder Festival 2025 představila značka Assembly Character Toys Blokees novou kategorii „BLOKEES WHEELS" spolu se třemi novými sériemi modelů: TERRAVENTURE, Fantastics Q a Serendipity Edition. Společnost navíc uvedla více než 40 nových modelových sad, čímž se Blokees stala jedním z hlavních taháků akce.

Kategorie BLOKEES WHEELS přináší nové pojetí malých stavebnic automobilů (v měřítku 1:64). Díky patentovaným materiálům, mezinárodním partnerstvím s licencovanými značkami a principu „snadno sestavitelné, snadno upravitelné" nastavuje Blokees nový standard v oblasti interaktivních a variabilních modelových sad. Její debutové řady Transformers C, Batman E a originální vozidla Blokees vzbudily na výstavě velký zájem.

TERRAVENTURE je nová série modelových stavebnic značky Blokees se zvířecí tématikou, která cílí na dospívající i fanoušky modelů. Zaměřuje se na legendární a vzácné tvory a spojuje zábavu při sestavování a tvořivost při skládání pohyblivých prvků s sběratelským rozměrem.

Blokees na WF2025 odhalila svou první dinosauří sérii TERRAVENTURE, vytvořenou ve spolupráci s celosvětově známou značkou Jurassic World. Díky přesnému měřítku, realistickým texturám a 9 až 11 pohyblivým kloubům nabízejí modely jedinečnou kombinaci estetiky a pohyblivosti, která věrně napodobuje filmové pohyby. Fanoušci si tak mohou přehrát slavné filmové momenty a prožít vlastní „dobrodružství při lovu dinosaurů".

Řada Fantastics Q ztvárňuje populární značky, jako je EVANGELION, v drobném, roztomilém provedení s důrazem na výrazové detaily, které osloví fanoušky anime a her. Edice Serendipity pak klade důraz na dynamické pózování a přizpůsobitelnost – přichází s 14cm tělem MJD (Mechanically Jointed Doll) vybaveným 19 klouby. Kompatibilita s různými outfity umožňuje volné kombinace kostýmů, což ji činí atraktivní pro sběratele sérií, jako je Hatsune Miku.

Blokees zároveň představila více než 40 modelových sad inspirovaných předními značkami, jako jsou Ultraman a Naruto. Tyto produkty se řadí do sérií Champion, Legend a daadoos a plně odrážejí vývojové schopnosti společnosti Blokees i její schopnost originálně zpracovat světové licence. Výstava navíc nabídla exkluzivní prezentaci tvorby BFC, která sdružila výjimečná díla mezinárodních tvůrců. Zdůraznila tak globální dosah značky Blokees i její komunitně orientované inovace v oblasti modelových stavebnic.

Prosazováním strategie „univerzální přitažlivost, cenová dostupnost, globální propagace" zůstává společnost Blokees I nadále lídrem ve vývoji čínského trhu s modelovými stavebnicemi a šíří radost z tvoření.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2787750/image_5032250_26166809.jpg 

KONTAKT: Fay Fei, feiqianwen@bloks.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Archeologové v Turnově našli asi i pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene

Pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene možná našli archeologové v Turnově na místě budovaného výzkumného centra, které je poblíž Maškovy zahrady. Pokud...

3. října 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Pavel odvolil v Černoučku, povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá

Povolební vyjednávání podle prezidenta Petra Pavla nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. Pavel to dnes řekl...

3. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Karlovarský kraj vybuduje leteckou záchrannou službu, hotovo má být v roce 2028

Karlovarská zdravotnická záchranná služba se společně s Karlovarským krajem připravuje na zřízení letecké záchranné služby (LZS). Podle rozhodnutí ministerstva...

3. října 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají...

3. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

3. října 2025  16:10

Z Jiříkova odjely poslední kamiony, nelegální skládka německého odpadu je pryč

Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden. Ze skládky v Těchanově, místní části...

3. října 2025  16:02

ŘSD opravuje silnici I/20 z Plzně na Karlovy Vary, mezi obcemi Úněšov a Trhomné

3. října 2025  15:59

Blokees uvádí novou kategorii „BLOKEES WHEELS" a představuje desítky nových modelových sad na veletrhu Wonder Festival 2025

3. října 2025  15:46

Žena předstírala nemoc, z muže z Uherskohradišťska vylákala 1,5 milionu Kč

Žena předstírající nemoc vylákala podle policie z muže z Uherskohradišťska přes 1,5 milionu korun. Kriminalisté třiadvacetiletou ženu obvinili z podvodu, uvedl...

3. října 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Onemocnění trávicího ústrojí mohou podle odborníků vyvolat kašel či astma

Některá onemocnění trávicího ústrojí a plic spolu úzce souvisejí, i když jde o odlišné orgány. Příkladem je podle odborníků poměrně rozšířená refluxní choroba,...

3. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Herec John Rhys-Davies bude na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu

Britský herec John Rhys-Davies, známý jako Gimli z Pána prstenů, bude příští rok na jaře na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu Srdce Aldorie....

3. října 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.