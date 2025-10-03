Blokees uvádí novou kategorii „BLOKEES WHEELS" a představuje desítky nových modelových sad na veletrhu Wonder Festival 2025

Kategorie BLOKEES WHEELS přináší nové pojetí malých stavebnic automobilů (v měřítku 1:64). Díky patentovaným materiálům, mezinárodním partnerstvím s licencovanými značkami a principu „snadno sestavitelné, snadno upravitelné" nastavuje Blokees nový standard v oblasti interaktivních a variabilních modelových sad. Její debutové řady Transformers C, Batman E a originální vozidla Blokees vzbudily na výstavě velký zájem.
TERRAVENTURE je nová série modelových stavebnic značky Blokees se zvířecí tématikou, která cílí na dospívající i fanoušky modelů. Zaměřuje se na legendární a vzácné tvory a spojuje zábavu při sestavování a tvořivost při skládání pohyblivých prvků s sběratelským rozměrem.
Blokees na WF2025 odhalila svou první dinosauří sérii TERRAVENTURE, vytvořenou ve spolupráci s celosvětově známou značkou Jurassic World. Díky přesnému měřítku, realistickým texturám a 9 až 11 pohyblivým kloubům nabízejí modely jedinečnou kombinaci estetiky a pohyblivosti, která věrně napodobuje filmové pohyby. Fanoušci si tak mohou přehrát slavné filmové momenty a prožít vlastní „dobrodružství při lovu dinosaurů".
Řada Fantastics Q ztvárňuje populární značky, jako je EVANGELION, v drobném, roztomilém provedení s důrazem na výrazové detaily, které osloví fanoušky anime a her. Edice Serendipity pak klade důraz na dynamické pózování a přizpůsobitelnost – přichází s 14cm tělem MJD (Mechanically Jointed Doll) vybaveným 19 klouby. Kompatibilita s různými outfity umožňuje volné kombinace kostýmů, což ji činí atraktivní pro sběratele sérií, jako je Hatsune Miku.
Blokees zároveň představila více než 40 modelových sad inspirovaných předními značkami, jako jsou Ultraman a Naruto. Tyto produkty se řadí do sérií Champion, Legend a daadoos a plně odrážejí vývojové schopnosti společnosti Blokees i její schopnost originálně zpracovat světové licence. Výstava navíc nabídla exkluzivní prezentaci tvorby BFC, která sdružila výjimečná díla mezinárodních tvůrců. Zdůraznila tak globální dosah značky Blokees i její komunitně orientované inovace v oblasti modelových stavebnic.
Prosazováním strategie „univerzální přitažlivost, cenová dostupnost, globální propagace" zůstává společnost Blokees I nadále lídrem ve vývoji čínského trhu s modelovými stavebnicemi a šíří radost z tvoření.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2787750/image_5032250_26166809.jpg
KONTAKT: Fay Fei, feiqianwen@bloks.com