Blokees vystavuje řadu produktů na veletrhu Spielwarenmesse 2026

Autor:
  14:54
Šanghaj 29. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Od 27. do 31. ledna se značka Blokees společnosti Assembly Character Toys zúčastnila veletrhu Spielwarenmesse 2026, kde představila globálním hráčům svůj rozšiřující se produktový ekosystém. Na jednom z předních mezinárodních veletrhů hraček Blokees zdůraznila svůj závazek dodávat rozmanité a poutavé produkty hráčům různého věku a zájmu.

Na veletrhu představila společnost Blokees své dvě hlavní kategorie – modelové soupravy Blokees a kola Blokees – s více než 240 produkty v rámci 10 hlavních produktových řad, včetně HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE a DaaLaMode.

Společnost Blokees také představila produkty založené na celosvětově známých objektech duševního vlastnictví, jako jsou Transformers, EVANGELION, Jurassic World a Minions. V rámci nabídky pro spotřebitele ve věku od 6 do 16 let byly hlavními taháky řady HERO5 a HERO10, které zahrnovaly produkty jako Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemoths a Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. Kromě toho se na veletrhu poprvé představily tři postavy z Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ? — Virgo Shaka, Gemini Saga a Pisces Aphrodite.

Dalším pozoruhodným debutem byla řada Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, která zahrnuje oblíbené postavy jako Roadbuster, Overlord, Ironfist a Breakdown a poprvé představuje „jet mode" pro Overlorda v řadě kola Blokees.

Blokees pokračuje v rozšiřování své řady Champion pro spotřebitele ve věku 16 a více let. Na výstavě společnost Blokees oficiálně představila Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man a Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), které oživují klasickou japonskou videohru pro nostalgické fanoušky. Společnost také představila Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version, vyvinutou k oslavě 40. výročí Saint Seiya.

Kromě rozsáhlé nabídky produktů vystavila společnost Blokees také 15 vynikajících globálních děl BFC („ovládání bojiště") z 3. ročníku Tvůrčí soutěže BFC 2025 a komunity BFC. Od 1. ledna 2026 byl oficiálně zahájen 4. ročník Tvůrčí soutěže BFC, který se skládá ze Sezóny úsvitu, Sezóny probuzení, Sezóny transcendence a Sezóny nekonečna. Nová soutěž vylepšuje svůj systém o tři hlavní soutěžní zóny: Rozvíjející se region, Kreativní region a ČESTNÝ REGION s cílem přilákat více globálních hráčů k účasti na tvorbě BFC.

V budoucnu bude společnost Blokees pokračovat ve vývoji rozmanitých a špičkových produktů, které budou splňovat potřeby globálních hráčů.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871528/image.jpg

KONTAKT: Fay Fei, feiqianwen@bloks.com

 

 

